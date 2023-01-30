https://ria.ru/20230130/vsu-1848408909.html

ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ на Купянском направлении

ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.01.2023

ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ на Купянском направлении

На купянском и красно-лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 75 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:18

2023-01-30T14:18

2023-01-30T14:34

россия

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На купянском и красно-лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 75 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На купянском направлении артиллерия "Западной" группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На красно-лиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районе населенного пункта Новоегоровка (ЛНР)."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар)