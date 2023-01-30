https://ria.ru/20230130/vsu-1848408909.html
ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.01.2023
ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ на Купянском направлении
На купянском и красно-лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 75 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:18
2023-01-30T14:18
2023-01-30T14:34
россия
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На купянском и красно-лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 75 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На купянском направлении артиллерия "Западной" группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На красно-лиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районе населенного пункта Новоегоровка (ЛНР)."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Россия, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Специальная военная операция на Украине
14:18 30.01.2023 (обновлено: 14:34 30.01.2023)
ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили 75 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях