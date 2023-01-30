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ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/vsu-1848408909.html
ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.01.2023
ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ на Купянском направлении
На купянском и красно-лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 75 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:18
2023-01-30T14:34
россия
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На купянском и красно-лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 75 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На купянском направлении артиллерия "Западной" группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На красно-лиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районе населенного пункта Новоегоровка (ЛНР)."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Россия, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Специальная военная операция на Украине
14:18 30.01.2023 (обновлено: 14:34 30.01.2023)
 
ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили 75 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На купянском и красно-лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 75 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На купянском направлении артиллерия "Западной" группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На красно-лиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районе населенного пункта Новоегоровка (ЛНР).
"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
 
 
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