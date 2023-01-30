Рейтинг@Mail.ru
В ЕС назвали нереалистичным план Киева по вступлению в союз за два года - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/vstuplenie-1848311848.html
В ЕС назвали нереалистичным план Киева по вступлению в союз за два года
В ЕС назвали нереалистичным план Киева по вступлению в союз за два года - РИА Новости, 30.01.2023
В ЕС назвали нереалистичным план Киева по вступлению в союз за два года
В Киеве заявляют о планах по вступлению в Евросоюз в течение двух лет, однако в Европе мало кто считает его реалистичным, пишет газета Politico. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T09:10
2023-01-30T11:14
в мире
украина
киев
польша
денис шмыгаль
владимир зеленский
евросоюз
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25cceefdc4730fe4309eee2cf7e1743f.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Киеве заявляют о планах по вступлению в Евросоюз в течение двух лет, однако в Европе мало кто считает его реалистичным, пишет газета Politico. "У нас есть очень амбициозный план по вступлению в ЕС в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, 2023 году, у нас может уже быть предварительная стадия переговоров", — заявил в интервью изданию украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Никто в ЕС не считает это реалистичным, отмечает Politico. Близкие союзники Украины, такие как Польша и страны Балтии, поддерживают стремление Киева к членству в союзе. Но многие представители "старой гвардии" ЕС гораздо более осторожны, поскольку Украина, как глобальная сельскохозяйственная сверхдержава, может ослабить их собственные полномочия и привилегии. Помимо этого, многие считают, что Киев может стать чрезмерным бременем для бюджета Евросоюза.Третьего февраля состоится саммит ЕС — Украина, на котором будет обсуждаться вопрос членства страны в Евросоюзе. По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает добиться прогресса, особенно в приостановке действия таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год, включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС и некоторых других. Тем не менее, по информации Politico, лидеры европейских стран участвовать в этой встрече не будут. "Ожидания в Киеве достаточно высоки, но необходимо выполнить все условия, которые поставила Еврокомиссия", — приводит издание слова высокопоставленного европейского чиновника. Другой чиновник отметил, что Европе "нужна реформированная Украина". В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к ЕС, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы. Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.
https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html
https://ria.ru/20230130/dolg-1848259836.html
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848217400.html
украина
киев
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175342_416:321:2718:2048_1920x0_80_0_0_1048cec22da9b0bb313ff70f63a6704a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, польша, денис шмыгаль, владимир зеленский, евросоюз, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Киев, Польша, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
09:10 30.01.2023 (обновлено: 11:14 30.01.2023)
 
В ЕС назвали нереалистичным план Киева по вступлению в союз за два года

Politico: Киев надеется вступить в ЕС в течение двух лет, но в союзе в этот план не верят

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Киеве заявляют о планах по вступлению в Евросоюз в течение двух лет, однако в Европе мало кто считает его реалистичным, пишет газета Politico.
"У нас есть очень амбициозный план по вступлению в ЕС в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, 2023 году, у нас может уже быть предварительная стадия переговоров", — заявил в интервью изданию украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Новогодняя инсталляция в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 08:00
Миру придется долго платить за грехи и ошибки Запада
Никто в ЕС не считает это реалистичным, отмечает Politico. Близкие союзники Украины, такие как Польша и страны Балтии, поддерживают стремление Киева к членству в союзе. Но многие представители "старой гвардии" ЕС гораздо более осторожны, поскольку Украина, как глобальная сельскохозяйственная сверхдержава, может ослабить их собственные полномочия и привилегии. Помимо этого, многие считают, что Киев может стать чрезмерным бременем для бюджета Евросоюза.
Третьего февраля состоится саммит ЕС — Украина, на котором будет обсуждаться вопрос членства страны в Евросоюзе. По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает добиться прогресса, особенно в приостановке действия таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год, включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС и некоторых других. Тем не менее, по информации Politico, лидеры европейских стран участвовать в этой встрече не будут.
"Ожидания в Киеве достаточно высоки, но необходимо выполнить все условия, которые поставила Еврокомиссия", — приводит издание слова высокопоставленного европейского чиновника. Другой чиновник отметил, что Европе "нужна реформированная Украина".
Эмблема Центрального европейского банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
08:00
Европа затягивает Украину в долговую яму
В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к ЕС, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.
Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.
Бывший председатель Совета министров Италии Романо Проди - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 14:21Специальная военная операция на Украине
Итальянский политик заявил о неоднозначном отношении в ЕС к Украине
 
В миреУкраинаКиевПольшаДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала