09:10 30.01.2023 (обновлено: 11:14 30.01.2023)
В ЕС назвали нереалистичным план Киева по вступлению в союз за два года
Politico: Киев надеется вступить в ЕС в течение двух лет, но в союзе в этот план не верят
© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Киеве заявляют о планах по вступлению в Евросоюз в течение двух лет, однако в Европе мало кто считает его реалистичным, пишет газета Politico.
"У нас есть очень амбициозный план по вступлению в ЕС в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, 2023 году, у нас может уже быть предварительная стадия переговоров", — заявил в интервью изданию украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Никто в ЕС не считает это реалистичным, отмечает Politico. Близкие союзники Украины, такие как Польша и страны Балтии, поддерживают стремление Киева к членству в союзе. Но многие представители "старой гвардии" ЕС гораздо более осторожны, поскольку Украина, как глобальная сельскохозяйственная сверхдержава, может ослабить их собственные полномочия и привилегии. Помимо этого, многие считают, что Киев может стать чрезмерным бременем для бюджета Евросоюза.
Третьего февраля состоится саммит ЕС — Украина, на котором будет обсуждаться вопрос членства страны в Евросоюзе. По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает добиться прогресса, особенно в приостановке действия таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год, включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС и некоторых других. Тем не менее, по информации Politico, лидеры европейских стран участвовать в этой встрече не будут.
"Ожидания в Киеве достаточно высоки, но необходимо выполнить все условия, которые поставила Еврокомиссия", — приводит издание слова высокопоставленного европейского чиновника. Другой чиновник отметил, что Европе "нужна реформированная Украина".
В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к ЕС, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.
Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.