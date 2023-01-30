https://ria.ru/20230130/vooruzheniya-1848306633.html

МИД: Россия просчитывает вариант отсутствия договора с США по безопасности

МИД: Россия просчитывает вариант отсутствия договора с США по безопасности - РИА Новости, 30.01.2023

МИД: Россия просчитывает вариант отсутствия договора с США по безопасности

Отсутствие после 2026 года, с истечением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соглашения с США по контролю над вооружениями – РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T08:32

2023-01-30T08:32

2023-01-30T09:18

в мире

россия

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Отсутствие после 2026 года, с истечением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соглашения с США по контролю над вооружениями – это возможный сценарий, который может реализоваться по вине Вашингтона, Москва к этому готова, но хотела бы двигаться по иному пути - к новому уравнению безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее Рябков заявил, что развал ДСНВ вызовет у России глубокое сожаление, но насильно удерживать в нем США Москва не будет. Отвечая на вопрос РИА Новости, означает ли это, что Россия уже просчитывает сценарий, что после 2026 года с американцами не будет никакого договора по контролю над вооружениями, Рябков заявил, что "это вполне возможный сценарий". Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, сергей рябков