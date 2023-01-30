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МИД: Россия просчитывает вариант отсутствия договора с США по безопасности - РИА Новости, 30.01.2023
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МИД: Россия просчитывает вариант отсутствия договора с США по безопасности
МИД: Россия просчитывает вариант отсутствия договора с США по безопасности - РИА Новости, 30.01.2023
МИД: Россия просчитывает вариант отсутствия договора с США по безопасности
Отсутствие после 2026 года, с истечением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соглашения с США по контролю над вооружениями – РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T08:32
2023-01-30T09:18
в мире
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Отсутствие после 2026 года, с истечением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соглашения с США по контролю над вооружениями – это возможный сценарий, который может реализоваться по вине Вашингтона, Москва к этому готова, но хотела бы двигаться по иному пути - к новому уравнению безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее Рябков заявил, что развал ДСНВ вызовет у России глубокое сожаление, но насильно удерживать в нем США Москва не будет. Отвечая на вопрос РИА Новости, означает ли это, что Россия уже просчитывает сценарий, что после 2026 года с американцами не будет никакого договора по контролю над вооружениями, Рябков заявил, что "это вполне возможный сценарий". Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, сергей рябков
В мире, Россия, США, Сергей Рябков
08:32 30.01.2023 (обновлено: 09:18 30.01.2023)
 
МИД: Россия просчитывает вариант отсутствия договора с США по безопасности

Рябков не исключил отсутствия после 2026 года договора с США по контролю над вооружениями

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Отсутствие после 2026 года, с истечением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соглашения с США по контролю над вооружениями – это возможный сценарий, который может реализоваться по вине Вашингтона, Москва к этому готова, но хотела бы двигаться по иному пути - к новому уравнению безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Рябков заявил, что развал ДСНВ вызовет у России глубокое сожаление, но насильно удерживать в нем США Москва не будет. Отвечая на вопрос РИА Новости, означает ли это, что Россия уже просчитывает сценарий, что после 2026 года с американцами не будет никакого договора по контролю над вооружениями, Рябков заявил, что "это вполне возможный сценарий".
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Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
"К сожалению, все последние годы мы наблюдали со стороны Вашингтона довольно продуманный, если руководствоваться принципом, что главное – это эгоистический интерес США, а остальным можно пренебречь, продуманный демонтаж важнейших звеньев, элементов всей конструкции контроля над вооружениями, в том числе и многостороннего характера, не только двустороннего с Российской Федерацией. Жертвой этого курса вполне может пасть и ДСНВ", - пояснил Рябков.
"Мы к такому сценарию готовы. Мы его просчитываем, в том числе с точки зрения последствий для того, как и в каком разрезе нам надо будет фокусировано работать над гарантированным обеспечением нашей безопасности. Но не скрываем и того, что это не наш выбор. И оптимально было бы двигаться по другому пути. То есть возобновить процесс обсуждения тематики стратегической стабильности и начать все же работу над новым уравнением безопасности, в котором учитывались бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность", - подчеркнул замглавы МИД России.
Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
 
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