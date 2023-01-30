https://ria.ru/20230130/volodin-1848323943.html

Володин обсудил с Бердымухамедовым форматы возможного сотрудничества

Володин обсудил с Бердымухамедовым форматы возможного сотрудничества - РИА Новости, 30.01.2023

Володин обсудил с Бердымухамедовым форматы возможного сотрудничества

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин по итогу встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что на ней обсуждались новые... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:12

2023-01-30T10:12

2023-01-30T10:12

россия

сердар бердымухамедов

вячеслав володин

госдума рф

политика

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АШХАБАД, 30 янв – РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин по итогу встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что на ней обсуждались новые форматы возможного сотрудничества. "Прошлогодний визит к нам в Россию и встречи в Госдуме с уважаемым Аркадагом (Гурбангулы Бердымухамедовым) дали тот импульс, благодаря которому сегодня мы здесь и будем уже работать в рамках парламентского измерения… потому что именно разговор прошлогодний в Москве стал основой сегодняшнего разговора здесь, в Туркменистане… (сегодня) мы говорили о новых форматах возможного сотрудничества с тем, чтобы они были эффективны, приносили пользу", - сказал Володин журналистам. Также он отметил, что разговор шел о развитии отношений между странами. "Учитывая подписанную декларацию об углублении стратегического сотрудничества, которая была одобрена и главы наших государств ее подписали в прошлом году в июне, там говорится о необходимости развивать межпарламентские связи", - также рассказал Володин.

https://ria.ru/20230121/turkmeniya-1846510602.html

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Екатерина Зайцева

россия, сердар бердымухамедов , вячеслав володин, госдума рф, политика