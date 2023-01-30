Володин обсудил с Бердымухамедовым форматы возможного сотрудничества
Володин и Бердымухамедов обсудили новые форматы возможного сотрудничества
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
АШХАБАД, 30 янв – РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин по итогу встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что на ней обсуждались новые форматы возможного сотрудничества.
"Прошлогодний визит к нам в Россию и встречи в Госдуме с уважаемым Аркадагом (Гурбангулы Бердымухамедовым) дали тот импульс, благодаря которому сегодня мы здесь и будем уже работать в рамках парламентского измерения… потому что именно разговор прошлогодний в Москве стал основой сегодняшнего разговора здесь, в Туркменистане… (сегодня) мы говорили о новых форматах возможного сотрудничества с тем, чтобы они были эффективны, приносили пользу", - сказал Володин журналистам.
Также он отметил, что разговор шел о развитии отношений между странами.
"Учитывая подписанную декларацию об углублении стратегического сотрудничества, которая была одобрена и главы наших государств ее подписали в прошлом году в июне, там говорится о необходимости развивать межпарламентские связи", - также рассказал Володин.
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