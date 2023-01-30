https://ria.ru/20230130/videoigra-1848297071.html

В США сделали неожиданное признание об Украине

В США сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 30.01.2023

В США сделали неожиданное признание об Украине

Отправка западных танков Украине не изменит реальную обстановку и представляет собой информационную операцию, заявил в интервью Breitbart подполковник... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T06:35

2023-01-30T06:35

2023-01-30T06:35

в мире

украина

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сша

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Отправка западных танков Украине не изменит реальную обстановку и представляет собой информационную операцию, заявил в интервью Breitbart подполковник американской армии Дэниел Дэвис.По его мнению, недавнее решение отправить Украине западные танки — это "огромная информационная операция", которая не имеет ничего общего с успехами на поле боя. Дэвис также поставил под сомнение эффективность поставляемой военной техники."Я могу сказать вам, что просто наличие танков НАТО не означает успеха на поле боя", — добавил он.При этом, действия Вашингтона лишь обостряют ситуацию и провоцируют столкновение между Россией и НАТО, что может вылиться в ядерную войну, отметил подполковник.Таким образом, у США "нет плана" относительно конфликта на Украине, констатировал Дэвис.Ранее немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.В Киеве же утверждают, что ВСУ нужны сотни танков. По словам Зеленского, количество боевых машин и сроки поставок играют важнейшую роль.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848289371.html

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848266358.html

https://ria.ru/20230127/boy-1847946091.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша, борис писториус, джо байден, вооруженные силы украины, нато