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В США сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 30.01.2023
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В США сделали неожиданное признание об Украине
В США сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 30.01.2023
В США сделали неожиданное признание об Украине
Отправка западных танков Украине не изменит реальную обстановку и представляет собой информационную операцию, заявил в интервью Breitbart подполковник... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T06:35
2023-01-30T06:35
в мире
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россия
сша
борис писториус
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Отправка западных танков Украине не изменит реальную обстановку и представляет собой информационную операцию, заявил в интервью Breitbart подполковник американской армии Дэниел Дэвис.По его мнению, недавнее решение отправить Украине западные танки — это "огромная информационная операция", которая не имеет ничего общего с успехами на поле боя. Дэвис также поставил под сомнение эффективность поставляемой военной техники."Я могу сказать вам, что просто наличие танков НАТО не означает успеха на поле боя", — добавил он.При этом, действия Вашингтона лишь обостряют ситуацию и провоцируют столкновение между Россией и НАТО, что может вылиться в ядерную войну, отметил подполковник.Таким образом, у США "нет плана" относительно конфликта на Украине, констатировал Дэвис.Ранее немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.В Киеве же утверждают, что ВСУ нужны сотни танков. По словам Зеленского, количество боевых машин и сроки поставок играют важнейшую роль.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230130/ryabkov-1848289371.html
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848266358.html
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в мире, украина, россия, сша, борис писториус, джо байден, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, США, Борис Писториус, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО
06:35 30.01.2023
 
В США сделали неожиданное признание об Украине

Подполковник армии США Дэвис назвал отправку танков Украине информационной операцией

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon MatthiasАмериканские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon Matthias
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Отправка западных танков Украине не изменит реальную обстановку и представляет собой информационную операцию, заявил в интервью Breitbart подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

"Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле", — пояснил он.

По его мнению, недавнее решение отправить Украине западные танки — это "огромная информационная операция", которая не имеет ничего общего с успехами на поле боя. Дэвис также поставил под сомнение эффективность поставляемой военной техники.
"Я могу сказать вам, что просто наличие танков НАТО не означает успеха на поле боя", — добавил он.
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При этом, действия Вашингтона лишь обостряют ситуацию и провоцируют столкновение между Россией и НАТО, что может вылиться в ядерную войну, отметил подполковник.

"Все, что вы делаете — это подталкиваете Россию к войне. Мы предоставляем разведданные. Мы поставляем боеприпасы. Мы отправляем системы вооружения и ремонтные средства, буквально все — только на спусковой крючок пока не нажали", — предупредил он.

Таким образом, у США "нет плана" относительно конфликта на Украине, констатировал Дэвис.
Ранее немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
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При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.
В Киеве же утверждают, что ВСУ нужны сотни танков. По словам Зеленского, количество боевых машин и сроки поставок играют важнейшую роль.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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