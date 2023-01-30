https://ria.ru/20230130/vich-1848449126.html

РХБЗ: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных

РХБЗ: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных - РИА Новости, 30.01.2023

РХБЗ: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных

Военнослужащие были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией, проводившихся на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:45

2023-01-30T15:45

2023-01-30T16:47

специальная военная операция на украине

украина

сша

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Военнослужащие были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией, проводившихся на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что за время спецоперации удалось получить более 20 тысяч документов, опросить очевидцев и участников американских военно-биологических программ. Эти материалы подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других соседних с Россией государств."Наиболее спорные с точки зрения международного законодательства исследования Соединенные Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером служат эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года", — сказал генерал. Он обратил внимание на то, что в качестве целевых групп выступали не только осужденные или наркоманы, но и бойцы ВСУ.Кроме того, добавил Кириллов, Минобороны получило свидетельства применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотиков, а также контрабандной доставки морфина на фронт.Генерал отметил, что сейчас США сворачивают военно-биологическую деятельность на Украине и переводят ее в Польшу и Прибалтику. Некоторые незавершенные программы переносят в страны Центральной Азии, одновременно наращивая сотрудничество с Кенией, Сингапуром, Таиландом. А специалистов, которые принимали участие в этих исследованиях, перевозят на Запад и трудоустраивают в США, Канаде и Евросоюзе, чтобы Россия не получила от них свидетельства незаконной работы и нарушений международных обязательств."Полученные материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия мер по привлечению виновных к ответственности", — заключил Кириллов. Вскоре после начала спецоперации Минобороны начало получать свидетельства о том, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В стране формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. В частности, в них исследовали возбудителей различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.В России создана парламентская комиссия по расследованию этой деятельности.

https://ria.ru/20221224/infektsii-1841023859.html

https://ria.ru/20221207/biolaboratorii-1836910604.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787943661.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, вооруженные силы украины, войска рхбз, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)