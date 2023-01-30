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РХБЗ: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/vich-1848449126.html
РХБЗ: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных
РХБЗ: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных - РИА Новости, 30.01.2023
РХБЗ: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных
Военнослужащие были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией, проводившихся на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:45
2023-01-30T16:47
специальная военная операция на украине
украина
сша
вооруженные силы украины
войска рхбз
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Военнослужащие были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией, проводившихся на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что за время спецоперации удалось получить более 20 тысяч документов, опросить очевидцев и участников американских военно-биологических программ. Эти материалы подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других соседних с Россией государств."Наиболее спорные с точки зрения международного законодательства исследования Соединенные Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером служат эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года", — сказал генерал. Он обратил внимание на то, что в качестве целевых групп выступали не только осужденные или наркоманы, но и бойцы ВСУ.Кроме того, добавил Кириллов, Минобороны получило свидетельства применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотиков, а также контрабандной доставки морфина на фронт.Генерал отметил, что сейчас США сворачивают военно-биологическую деятельность на Украине и переводят ее в Польшу и Прибалтику. Некоторые незавершенные программы переносят в страны Центральной Азии, одновременно наращивая сотрудничество с Кенией, Сингапуром, Таиландом. А специалистов, которые принимали участие в этих исследованиях, перевозят на Запад и трудоустраивают в США, Канаде и Евросоюзе, чтобы Россия не получила от них свидетельства незаконной работы и нарушений международных обязательств."Полученные материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия мер по привлечению виновных к ответственности", — заключил Кириллов. Вскоре после начала спецоперации Минобороны начало получать свидетельства о том, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В стране формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. В частности, в них исследовали возбудителей различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.В России создана парламентская комиссия по расследованию этой деятельности.
https://ria.ru/20221224/infektsii-1841023859.html
https://ria.ru/20221207/biolaboratorii-1836910604.html
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украина, сша, вооруженные силы украины, войска рхбз, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:45 30.01.2023 (обновлено: 16:47 30.01.2023)
 
РХБЗ: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных

Начальник РХБЗ Кириллов: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Военнослужащие были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией, проводившихся на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он отметил, что за время спецоперации удалось получить более 20 тысяч документов, опросить очевидцев и участников американских военно-биологических программ. Эти материалы подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других соседних с Россией государств.
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Минобороны: США проводили на Украине учения с особо опасными инфекциями
"Наиболее спорные с точки зрения международного законодательства исследования Соединенные Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером служат эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года", — сказал генерал.
Он обратил внимание на то, что в качестве целевых групп выступали не только осужденные или наркоманы, но и бойцы ВСУ.
Кроме того, добавил Кириллов, Минобороны получило свидетельства применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотиков, а также контрабандной доставки морфина на фронт.
"Считаем, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки", — заявил он.
Генерал отметил, что сейчас США сворачивают военно-биологическую деятельность на Украине и переводят ее в Польшу и Прибалтику. Некоторые незавершенные программы переносят в страны Центральной Азии, одновременно наращивая сотрудничество с Кенией, Сингапуром, Таиландом. А специалистов, которые принимали участие в этих исследованиях, перевозят на Запад и трудоустраивают в США, Канаде и Евросоюзе, чтобы Россия не получила от них свидетельства незаконной работы и нарушений международных обязательств.
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"Полученные материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия мер по привлечению виновных к ответственности", — заключил Кириллов.
Вскоре после начала спецоперации Минобороны начало получать свидетельства о том, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В стране формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. В частности, в них исследовали возбудителей различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.
В России создана парламентская комиссия по расследованию этой деятельности.
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