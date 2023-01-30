https://ria.ru/20230130/vagner-1848292633.html

"Вы здесь все и останетесь": боец "Вагнера" обратился к "азовцам"

"Вы здесь все и останетесь": боец "Вагнера" обратился к "азовцам" - РИА Новости, 30.01.2023

"Вы здесь все и останетесь": боец "Вагнера" обратился к "азовцам"

Боец группы "Вагнер", участвовавший в освобождении села Клещеевка в ДНР, советует боевикам "Азова*" (запрещенная в России террористическая организация), которых РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T03:51

2023-01-30T03:51

2023-01-30T03:51

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

киев

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 30 янв – РИА Новости. Боец группы "Вагнер", участвовавший в освобождении села Клещеевка в ДНР, советует боевикам "Азова*" (запрещенная в России террористическая организация), которых Киев перебросил под Артемовск (украинское название – Бахмут), оставаться дома. "Я им желаю остаться дома. При одной из попыток атаки на мои позиции попала видеозапись их "коллеги" из 124-й бригады внутренних войск (124-я отдельная бригады теробороны – ред.). Последние слова его были при штурме: "Зачем я сюда вписался? Лучше бы оставался дома". Советую всем задуматься над этими словами – вы здесь все и останетесь", – обратился к "Азову*" один из командиров подразделения "Вагнера". Минобороны России сообщило 20 января, что штурмовые отряды при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили Клещеевку в ДНР. Бойцы группы "Вагнер" рассказали РИА Новости, что укрепрайон на окрестных высотах и само село удерживали подразделения "Азова*", но отступили с потерями. В качестве трофеев "Вагнеру" досталось большое количество западного оружия и боеприпасов. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как заявил накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, цель освобождения Артемовска – препятствие наступательным действиям украинских войск "на любом направлении": по его словам, "все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут", а "Вагнер" их уничтожает, "открывая на остальных направлениях оперативные возможности". Украинская разведка считает "Вагнер" уникальной угрозой в боевом отношении, сообщил ранее американский телеканал CNN со ссылкой на отчет о боях в районе Артемовска. В частности, как утверждается в отчете украинской разведки от минувшего декабря, штурмовые группы в составе "Вагнера" не отступают с позиций без команд, "их главная задача продолжать наступление до достижения цели".* Террористическая организация, запрещенная в России.

артемовск

киев

донецкая народная республика

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безопасность, артемовск, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины