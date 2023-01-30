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"Вы здесь все и останетесь": боец "Вагнера" обратился к "азовцам" - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/vagner-1848292633.html
"Вы здесь все и останетесь": боец "Вагнера" обратился к "азовцам"
"Вы здесь все и останетесь": боец "Вагнера" обратился к "азовцам" - РИА Новости, 30.01.2023
"Вы здесь все и останетесь": боец "Вагнера" обратился к "азовцам"
Боец группы "Вагнер", участвовавший в освобождении села Клещеевка в ДНР, советует боевикам "Азова*" (запрещенная в России террористическая организация), которых РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T03:51
2023-01-30T03:51
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 30 янв – РИА Новости. Боец группы "Вагнер", участвовавший в освобождении села Клещеевка в ДНР, советует боевикам "Азова*" (запрещенная в России террористическая организация), которых Киев перебросил под Артемовск (украинское название – Бахмут), оставаться дома. "Я им желаю остаться дома. При одной из попыток атаки на мои позиции попала видеозапись их "коллеги" из 124-й бригады внутренних войск (124-я отдельная бригады теробороны – ред.). Последние слова его были при штурме: "Зачем я сюда вписался? Лучше бы оставался дома". Советую всем задуматься над этими словами – вы здесь все и останетесь", – обратился к "Азову*" один из командиров подразделения "Вагнера". Минобороны России сообщило 20 января, что штурмовые отряды при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили Клещеевку в ДНР. Бойцы группы "Вагнер" рассказали РИА Новости, что укрепрайон на окрестных высотах и само село удерживали подразделения "Азова*", но отступили с потерями. В качестве трофеев "Вагнеру" досталось большое количество западного оружия и боеприпасов. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как заявил накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, цель освобождения Артемовска – препятствие наступательным действиям украинских войск "на любом направлении": по его словам, "все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут", а "Вагнер" их уничтожает, "открывая на остальных направлениях оперативные возможности". Украинская разведка считает "Вагнер" уникальной угрозой в боевом отношении, сообщил ранее американский телеканал CNN со ссылкой на отчет о боях в районе Артемовска. В частности, как утверждается в отчете украинской разведки от минувшего декабря, штурмовые группы в составе "Вагнера" не отступают с позиций без команд, "их главная задача продолжать наступление до достижения цели".* Террористическая организация, запрещенная в России.
артемовск
киев
донецкая народная республика
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безопасность, артемовск, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
03:51 30.01.2023
 
"Вы здесь все и останетесь": боец "Вагнера" обратился к "азовцам"

Боец группы "Вагнер" посоветовал боевикам "Азова*" оставаться дома

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец подразделения ЧВК "Вагнер" в Соледаре
Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец подразделения ЧВК "Вагнер" в Соледаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 30 янв – РИА Новости. Боец группы "Вагнер", участвовавший в освобождении села Клещеевка в ДНР, советует боевикам "Азова*" (запрещенная в России террористическая организация), которых Киев перебросил под Артемовск (украинское название – Бахмут), оставаться дома.
"Я им желаю остаться дома. При одной из попыток атаки на мои позиции попала видеозапись их "коллеги" из 124-й бригады внутренних войск (124-я отдельная бригады теробороны – ред.). Последние слова его были при штурме: "Зачем я сюда вписался? Лучше бы оставался дома". Советую всем задуматься над этими словами – вы здесь все и останетесь", – обратился к "Азову*" один из командиров подразделения "Вагнера".
Минобороны России сообщило 20 января, что штурмовые отряды при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили Клещеевку в ДНР. Бойцы группы "Вагнер" рассказали РИА Новости, что укрепрайон на окрестных высотах и само село удерживали подразделения "Азова*", но отступили с потерями. В качестве трофеев "Вагнеру" досталось большое количество западного оружия и боеприпасов.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как заявил накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, цель освобождения Артемовска – препятствие наступательным действиям украинских войск "на любом направлении": по его словам, "все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут", а "Вагнер" их уничтожает, "открывая на остальных направлениях оперативные возможности".
Украинская разведка считает "Вагнер" уникальной угрозой в боевом отношении, сообщил ранее американский телеканал CNN со ссылкой на отчет о боях в районе Артемовска. В частности, как утверждается в отчете украинской разведки от минувшего декабря, штурмовые группы в составе "Вагнера" не отступают с позиций без команд, "их главная задача продолжать наступление до достижения цели".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскКиевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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