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Бойцы "Вагнера" показали отбитые украинские позиции в Клещеевке - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/vagner-1848290817.html
Бойцы "Вагнера" показали отбитые украинские позиции в Клещеевке
Бойцы "Вагнера" показали отбитые украинские позиции в Клещеевке - РИА Новости, 30.01.2023
Бойцы "Вагнера" показали отбитые украинские позиции в Клещеевке
Выбить украинские силы из села Клещеевка под Артемовском удалось благодаря военной хитрости, несмотря на ожесточенное сопротивление, сообщили бойцы группы... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T03:13
2023-01-30T08:57
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
чвк "вагнер"
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КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 30 янв — РИА Новости. Выбить украинские силы из села Клещеевка под Артемовском удалось благодаря военной хитрости, несмотря на ожесточенное сопротивление, сообщили бойцы группы "Вагнер" в беседе с РИА Новости.Минобороны России сообщило 20 января, что штурмовые отряды при огневой аазподдержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили Клещеевку в ДНР. "Противник держал долговременную оборону, держал приоритет над этим населенным пунктом в связи с тем, что сзади нас находится укрепрайон, который занимает преобладающую высоту. Одна из штурмовых групп заходила со стороны кладбища, ворвалась в окопы противника, очистила долговременную огневую точку, после чего противник обратился в бегство и порядка 160 человек побежали с укрепрайона", — сказал командир одного из подразделений "Вагнера". Сейчас украинские войска пользуются местным рельефом и пытаются выстроить оборону на холмах и в лесных массивах с южной стороны Артемовска. Во время зачистки Клещеевки и прилегающего к нему опорного пункта противника российским бойцам попало в руки большое количество иностранного вооружения. Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Понимая ухудшающуюся обстановку, украинское командование пытается сдержать наступление группы "Вагнера", перебрасывая сюда самые боеспособные подразделения.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230129/udar-1848269563.html
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Кадры из села Клещеевка под Артемовском, где идут активные боестолкновения
Кадры из села Клещеевка под Артемовском, где идут активные боестолкновения
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безопасность, артемовск, россия, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, ЧВК "Вагнер"
03:13 30.01.2023 (обновлено: 08:57 30.01.2023)
 
Бойцы "Вагнера" показали отбитые украинские позиции в Клещеевке

Бойцы группы "Вагнер" показали отбитые украинские позиции в Клещеевке под Артемовском

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер"
Боец ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 30 янв — РИА Новости. Выбить украинские силы из села Клещеевка под Артемовском удалось благодаря военной хитрости, несмотря на ожесточенное сопротивление, сообщили бойцы группы "Вагнер" в беседе с РИА Новости.
Минобороны России сообщило 20 января, что штурмовые отряды при огневой аазподдержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили Клещеевку в ДНР.
"Противник держал долговременную оборону, держал приоритет над этим населенным пунктом в связи с тем, что сзади нас находится укрепрайон, который занимает преобладающую высоту. Одна из штурмовых групп заходила со стороны кладбища, ворвалась в окопы противника, очистила долговременную огневую точку, после чего противник обратился в бегство и порядка 160 человек побежали с укрепрайона", — сказал командир одного из подразделений "Вагнера".
Сейчас украинские войска пользуются местным рельефом и пытаются выстроить оборону на холмах и в лесных массивах с южной стороны Артемовска. Во время зачистки Клещеевки и прилегающего к нему опорного пункта противника российским бойцам попало в руки большое количество иностранного вооружения.
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Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Понимая ухудшающуюся обстановку, украинское командование пытается сдержать наступление группы "Вагнера", перебрасывая сюда самые боеспособные подразделения.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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22 января, 12:00Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскРоссияЧВК "Вагнер"
 
 
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