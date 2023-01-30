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Бойцы группы "Вагнер" рассказали о боях против "Азова*" в Клещеевке - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/vagner-1848290270.html
Бойцы группы "Вагнер" рассказали о боях против "Азова*" в Клещеевке
Бойцы группы "Вагнер" рассказали о боях против "Азова*" в Клещеевке - РИА Новости, 30.01.2023
Бойцы группы "Вагнер" рассказали о боях против "Азова*" в Клещеевке
Бойцы группы "Вагнер" рассказали РИА Новости о боях против подразделений националистического полка "Азов*" за освобождение села Клещеевка в ДНР. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T03:09
2023-01-30T09:00
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
россия
нато
вооруженные силы украины
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КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 30 янв — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" рассказали РИА Новости о боях против подразделений националистического полка "Азов*" за освобождение села Клещеевка в ДНР. Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска (украинское название. — Прим. Бахмут), она обладает стратегическим значением. Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили Клещеевку, 20 января. Контроль над селом в перспективе ставит под угрозу пути снабжения украинской группировки по трассе Константиновка — Артемовск. "Непосредственно здесь, в Клещеевке, мои группы столкнулись с ССО (силы специальных операций. — Прим. ред.) "Азова*". На убитом противнике документов не обнаруживалось. Были значки, геральдика ССО "Азова*". По второстепенным признакам был определен противник и его подразделение", — сказал один из бойцов группы "Вагнер".По словам бойцов "Вагнера", подступы к Клещеевке обороняла 53-я механизированная бригада украинских войск, части теробороны и подразделения "Айдара". Во время боев эти соединения отступили первыми, но в самой Клещеевке и укрепрайоне на окрестных высотах подразделения "Вагнера" столкнулись с элитой Киева — подразделениями "Азова*", который полностью оснащен и готовится по военным программам НАТО. Собеседники агентства подчеркнули, что город Артемовск находится в полукольце, и, понимая ухудшающуюся обстановку, украинское командование старалось сдержать натиск российских сил всеми доступными средствами, в том числе перебросив сюда элитные части националистов. Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230130/vagner-1848290817.html
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артемовск
донецкая народная республика
россия
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Кадры из села Клещеевка под Артемовском, где идут активные боестолкновения
Кадры из села Клещеевка под Артемовском, где идут активные боестолкновения
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
03:09 30.01.2023 (обновлено: 09:00 30.01.2023)
 
Бойцы группы "Вагнер" рассказали о боях против "Азова*" в Клещеевке

Бойцы группы "Вагнер" рассказали о боях против полка "Азов" в Клещеевке

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КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 30 янв — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" рассказали РИА Новости о боях против подразделений националистического полка "Азов*" за освобождение села Клещеевка в ДНР.
Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска (украинское название. — Прим. Бахмут), она обладает стратегическим значением. Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили Клещеевку, 20 января. Контроль над селом в перспективе ставит под угрозу пути снабжения украинской группировки по трассе Константиновка — Артемовск.
Боец ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
03:13Специальная военная операция на Украине
Бойцы "Вагнера" показали отбитые украинские позиции в Клещеевке
"Непосредственно здесь, в Клещеевке, мои группы столкнулись с ССО (силы специальных операций. — Прим. ред.) "Азова*". На убитом противнике документов не обнаруживалось. Были значки, геральдика ССО "Азова*". По второстепенным признакам был определен противник и его подразделение", — сказал один из бойцов группы "Вагнер".
По словам бойцов "Вагнера", подступы к Клещеевке обороняла 53-я механизированная бригада украинских войск, части теробороны и подразделения "Айдара". Во время боев эти соединения отступили первыми, но в самой Клещеевке и укрепрайоне на окрестных высотах подразделения "Вагнера" столкнулись с элитой Киева — подразделениями "Азова*", который полностью оснащен и готовится по военным программам НАТО.
Собеседники агентства подчеркнули, что город Артемовск находится в полукольце, и, понимая ухудшающуюся обстановку, украинское командование старалось сдержать натиск российских сил всеми доступными средствами, в том числе перебросив сюда элитные части националистов.

"Подразделения националистические, это однозначно. Как только мы зашли в деревню, сразу же начали выводить мирных жителей, которые нас просили об эвакуации. С людьми обращаются очень ужасно. Не дают из дома выйти. Один дед рассказывал, что его просто побили, он чего-то им не дал. Были с шевронами этими — свастика, не свастика. Говорит, это реально немцы. Так что ставка делается именно на них. Я не знаю, чем им голову запудрили. Стараются ребята осваивать новое вооружение, но все равно бегут, бегут очень быстро", — рассказал боец "Вагнера", показывая брошенное "Азовом*" западное оружие.

Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Дом в Харькове, после попадания ракеты - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
02:56Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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