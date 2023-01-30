03:09 30.01.2023 (обновлено: 09:00 30.01.2023)
Бойцы группы "Вагнер" рассказали о боях против "Азова*" в Клещеевке
Бойцы группы "Вагнер" рассказали о боях против полка "Азов" в Клещеевке
КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 30 янв — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" рассказали РИА Новости о боях против подразделений националистического полка "Азов*" за освобождение села Клещеевка в ДНР.
Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска (украинское название. — Прим. Бахмут), она обладает стратегическим значением. Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили Клещеевку, 20 января. Контроль над селом в перспективе ставит под угрозу пути снабжения украинской группировки по трассе Константиновка — Артемовск.
"Непосредственно здесь, в Клещеевке, мои группы столкнулись с ССО (силы специальных операций. — Прим. ред.) "Азова*". На убитом противнике документов не обнаруживалось. Были значки, геральдика ССО "Азова*". По второстепенным признакам был определен противник и его подразделение", — сказал один из бойцов группы "Вагнер".
По словам бойцов "Вагнера", подступы к Клещеевке обороняла 53-я механизированная бригада украинских войск, части теробороны и подразделения "Айдара". Во время боев эти соединения отступили первыми, но в самой Клещеевке и укрепрайоне на окрестных высотах подразделения "Вагнера" столкнулись с элитой Киева — подразделениями "Азова*", который полностью оснащен и готовится по военным программам НАТО.
Собеседники агентства подчеркнули, что город Артемовск находится в полукольце, и, понимая ухудшающуюся обстановку, украинское командование старалось сдержать натиск российских сил всеми доступными средствами, в том числе перебросив сюда элитные части националистов.
"Подразделения националистические, это однозначно. Как только мы зашли в деревню, сразу же начали выводить мирных жителей, которые нас просили об эвакуации. С людьми обращаются очень ужасно. Не дают из дома выйти. Один дед рассказывал, что его просто побили, он чего-то им не дал. Были с шевронами этими — свастика, не свастика. Говорит, это реально немцы. Так что ставка делается именно на них. Я не знаю, чем им голову запудрили. Стараются ребята осваивать новое вооружение, но все равно бегут, бегут очень быстро", — рассказал боец "Вагнера", показывая брошенное "Азовом*" западное оружие.
Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Террористическая организация, запрещенная в России.