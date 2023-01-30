https://ria.ru/20230130/vagner-1848290270.html

Бойцы группы "Вагнер" рассказали о боях против "Азова*" в Клещеевке

Бойцы группы "Вагнер" рассказали о боях против "Азова*" в Клещеевке - РИА Новости, 30.01.2023

Бойцы группы "Вагнер" рассказали о боях против "Азова*" в Клещеевке

Бойцы группы "Вагнер" рассказали РИА Новости о боях против подразделений националистического полка "Азов*" за освобождение села Клещеевка в ДНР. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T03:09

2023-01-30T03:09

2023-01-30T09:00

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

россия

нато

вооруженные силы украины

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КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 30 янв — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" рассказали РИА Новости о боях против подразделений националистического полка "Азов*" за освобождение села Клещеевка в ДНР. Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска (украинское название. — Прим. Бахмут), она обладает стратегическим значением. Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили Клещеевку, 20 января. Контроль над селом в перспективе ставит под угрозу пути снабжения украинской группировки по трассе Константиновка — Артемовск. "Непосредственно здесь, в Клещеевке, мои группы столкнулись с ССО (силы специальных операций. — Прим. ред.) "Азова*". На убитом противнике документов не обнаруживалось. Были значки, геральдика ССО "Азова*". По второстепенным признакам был определен противник и его подразделение", — сказал один из бойцов группы "Вагнер".По словам бойцов "Вагнера", подступы к Клещеевке обороняла 53-я механизированная бригада украинских войск, части теробороны и подразделения "Айдара". Во время боев эти соединения отступили первыми, но в самой Клещеевке и укрепрайоне на окрестных высотах подразделения "Вагнера" столкнулись с элитой Киева — подразделениями "Азова*", который полностью оснащен и готовится по военным программам НАТО. Собеседники агентства подчеркнули, что город Артемовск находится в полукольце, и, понимая ухудшающуюся обстановку, украинское командование старалось сдержать натиск российских сил всеми доступными средствами, в том числе перебросив сюда элитные части националистов. Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230130/vagner-1848290817.html

https://ria.ru/20230130/kharkov-1848289914.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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Кадры из села Клещеевка под Артемовском, где идут активные боестолкновения Кадры из села Клещеевка под Артемовском, где идут активные боестолкновения 2023-01-30T03:09 true PT6M05S

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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, нато, вооруженные силы украины