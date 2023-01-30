https://ria.ru/20230130/unilever-1848360554.html

Unilever назначила нового гендиректора

Unilever назначила нового гендиректора - РИА Новости, 30.01.2023

Unilever назначила нового гендиректора

Новым генеральным директором международного производителя продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever станет Хайн Шумахер (Hein Schumacher) с 1... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:11

2023-01-30T12:11

2023-01-30T12:11

экономика

unilever

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новым генеральным директором международного производителя продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever станет Хайн Шумахер (Hein Schumacher) с 1 июля, следует из пресс-релиза компании. Шумахер приступит к исполнению обязанностей генерального директора Unilever 1 июля, заменив Джоупа, работавшего в компании с 1985 года. Джоуп был гендиректором с 2019 года, а до того работал главой подразделения, занимающегося производством средств по уходу и для личной гигиены. Также занимал руководящие должности в региональных подразделениях Северной Америки и Азии. Первоначально предполагалось, что он доработает до 31 декабря. Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.

https://ria.ru/20221221/mask-1840145551.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, unilever, в мире