https://ria.ru/20230130/unilever-1848360554.html
Unilever назначила нового гендиректора
Unilever назначила нового гендиректора - РИА Новости, 30.01.2023
Unilever назначила нового гендиректора
Новым генеральным директором международного производителя продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever станет Хайн Шумахер (Hein Schumacher) с 1... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:11
2023-01-30T12:11
2023-01-30T12:11
экономика
unilever
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новым генеральным директором международного производителя продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever станет Хайн Шумахер (Hein Schumacher) с 1 июля, следует из пресс-релиза компании. Шумахер приступит к исполнению обязанностей генерального директора Unilever 1 июля, заменив Джоупа, работавшего в компании с 1985 года. Джоуп был гендиректором с 2019 года, а до того работал главой подразделения, занимающегося производством средств по уходу и для личной гигиены. Также занимал руководящие должности в региональных подразделениях Северной Америки и Азии. Первоначально предполагалось, что он доработает до 31 декабря. Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, unilever, в мире
Экономика, Unilever, В мире
Unilever назначила нового гендиректора
Хайн Шумахер станет новым генеральным директором Unilever с 1 июля
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Новым генеральным директором международного производителя продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever станет Хайн Шумахер (Hein Schumacher) с 1 июля, следует из пресс-релиза
компании.
"Сегодня компания Unilever объявила о назначении Хайна Шумахера новым генеральным директором после обширного глобального поиска. Хайн заменит Алана Джоупа (Alan Jope), который в сентябре 2022 года объявил о своем намерении уйти на пенсию", - говорится в сообщении.
Шумахер приступит к исполнению обязанностей генерального директора Unilever 1 июля, заменив Джоупа, работавшего в компании с 1985 года.
Джоуп был гендиректором с 2019 года, а до того работал главой подразделения, занимающегося производством средств по уходу и для личной гигиены. Также занимал руководящие должности в региональных подразделениях Северной Америки
и Азии
. Первоначально предполагалось, что он доработает до 31 декабря.
Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.