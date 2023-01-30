https://ria.ru/20230130/ukraina-1848484628.html

В ВСУ пожаловались журналисту Bild на тяжелую ситуацию под Артемовском

В ВСУ пожаловались журналисту Bild на тяжелую ситуацию под Артемовском - РИА Новости, 30.01.2023

В ВСУ пожаловались журналисту Bild на тяжелую ситуацию под Артемовском

Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении под Артемовском, написал в Twitter корреспондент Bild Юлиан Репке. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:26

2023-01-30T17:26

2023-01-30T18:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении под Артемовском, написал в Twitter корреспондент Bild Юлиан Репке."Если я опубликую все то, что украинские солдаты рассказали мне о ситуации под Артемовском, вы, вероятно, назовете меня российским пропагандистом", — написал он.Опубликованный немцем материал состоит из коротких заметок и видеорепортажей, сделанных, по его словам, в зоне проведения спецоперации на Украине. В тексте журналист придерживается строго пропагандистской проукраинской позиции, однако и ему пришлось признать неприятную правду.Он рассказал, что российская артиллерия беспрерывно наносит массированные удары по украинским позициям.Накануне Владимир Зеленский в видеообращении признал, что ситуация для украинских войск на Артемовском и Угледарском направлениях в ДНР сложилась очень жесткая. По его словам, на этих направлениях сохраняется высокая интенсивность атак.В среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска. При этом, как рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ вынуждены перебрасывать силы в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, украинские боевики закрепились на окраинах города.В понедельник в Минобороны заявили, что российские военные заняли более выгодные позиции в районе Угледара и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ.Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848449629.html

https://ria.ru/20230130/artemovsk-1848398540.html

https://ria.ru/20230129/doroga-1848265224.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины