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В ВСУ пожаловались журналисту Bild на тяжелую ситуацию под Артемовском - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848484628.html
В ВСУ пожаловались журналисту Bild на тяжелую ситуацию под Артемовском
В ВСУ пожаловались журналисту Bild на тяжелую ситуацию под Артемовском - РИА Новости, 30.01.2023
В ВСУ пожаловались журналисту Bild на тяжелую ситуацию под Артемовском
Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении под Артемовском, написал в Twitter корреспондент Bild Юлиан Репке. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:26
2023-01-30T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении под Артемовском, написал в Twitter корреспондент Bild Юлиан Репке."Если я опубликую все то, что украинские солдаты рассказали мне о ситуации под Артемовском, вы, вероятно, назовете меня российским пропагандистом", — написал он.Опубликованный немцем материал состоит из коротких заметок и видеорепортажей, сделанных, по его словам, в зоне проведения спецоперации на Украине. В тексте журналист придерживается строго пропагандистской проукраинской позиции, однако и ему пришлось признать неприятную правду.Он рассказал, что российская артиллерия беспрерывно наносит массированные удары по украинским позициям.Накануне Владимир Зеленский в видеообращении признал, что ситуация для украинских войск на Артемовском и Угледарском направлениях в ДНР сложилась очень жесткая. По его словам, на этих направлениях сохраняется высокая интенсивность атак.В среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска. При этом, как рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ вынуждены перебрасывать силы в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, украинские боевики закрепились на окраинах города.В понедельник в Минобороны заявили, что российские военные заняли более выгодные позиции в районе Угледара и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ.Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848449629.html
https://ria.ru/20230130/artemovsk-1848398540.html
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украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
17:26 30.01.2023 (обновлено: 18:40 30.01.2023)
 
В ВСУ пожаловались журналисту Bild на тяжелую ситуацию под Артемовском

Солдаты ВСУ рассказали журналисту Bild Репке о тяжелой ситуации под Артемовском

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении под Артемовском, написал в Twitter корреспондент Bild Юлиан Репке.
"Если я опубликую все то, что украинские солдаты рассказали мне о ситуации под Артемовском, вы, вероятно, назовете меня российским пропагандистом", — написал он.
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Опубликованный немцем материал состоит из коротких заметок и видеорепортажей, сделанных, по его словам, в зоне проведения спецоперации на Украине. В тексте журналист придерживается строго пропагандистской проукраинской позиции, однако и ему пришлось признать неприятную правду.
Он рассказал, что российская артиллерия беспрерывно наносит массированные удары по украинским позициям.

"Мы в десяти километрах от российских войск. Все тридцать минут, что мы здесь, не прекращается артиллерийский огонь. Буквально каждые пять секунд, затем минута тишины и снова. В это сложно поверить", — заявил журналист в видеоролике.

Накануне Владимир Зеленский в видеообращении признал, что ситуация для украинских войск на Артемовском и Угледарском направлениях в ДНР сложилась очень жесткая. По его словам, на этих направлениях сохраняется высокая интенсивность атак.
В среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска. При этом, как рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ вынуждены перебрасывать силы в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, украинские боевики закрепились на окраинах города.
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Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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