17:26 30.01.2023 (обновлено: 18:40 30.01.2023)
В ВСУ пожаловались журналисту Bild на тяжелую ситуацию под Артемовском
Солдаты ВСУ рассказали журналисту Bild Репке о тяжелой ситуации под Артемовском
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении под Артемовском, написал в Twitter корреспондент Bild Юлиан Репке.
"Если я опубликую все то, что украинские солдаты рассказали мне о ситуации под Артемовском, вы, вероятно, назовете меня российским пропагандистом", — написал он.
Опубликованный немцем материал состоит из коротких заметок и видеорепортажей, сделанных, по его словам, в зоне проведения спецоперации на Украине. В тексте журналист придерживается строго пропагандистской проукраинской позиции, однако и ему пришлось признать неприятную правду.
Он рассказал, что российская артиллерия беспрерывно наносит массированные удары по украинским позициям.
"Мы в десяти километрах от российских войск. Все тридцать минут, что мы здесь, не прекращается артиллерийский огонь. Буквально каждые пять секунд, затем минута тишины и снова. В это сложно поверить", — заявил журналист в видеоролике.
Накануне Владимир Зеленский в видеообращении признал, что ситуация для украинских войск на Артемовском и Угледарском направлениях в ДНР сложилась очень жесткая. По его словам, на этих направлениях сохраняется высокая интенсивность атак.
В среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска. При этом, как рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ вынуждены перебрасывать силы в Угледар, куда вошли российские войска. По его словам, украинские боевики закрепились на окраинах города.
В понедельник в Минобороны заявили, что российские военные заняли более выгодные позиции в районе Угледара и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.