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"Не стоит учить Путина". В США забили тревогу из-за шага Байдена по Украине - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848456569.html
"Не стоит учить Путина". В США забили тревогу из-за шага Байдена по Украине
"Не стоит учить Путина". В США забили тревогу из-за шага Байдена по Украине - РИА Новости, 30.01.2023
"Не стоит учить Путина". В США забили тревогу из-за шага Байдена по Украине
Игнорирование позиции России по поводу новых поставок вооружений ВСУ может привести к эскалации на Украине и спровоцировать третью мировую войну, написал декан... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:09
2023-01-30T18:04
в мире
украина
россия
донбасс
джо байден
вооруженные силы украины
m1 abrams
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Игнорирование позиции России по поводу новых поставок вооружений ВСУ может привести к эскалации на Украине и спровоцировать третью мировую войну, написал декан по академическим вопросам Института мировой политики Эймс Роббинс в статье для журнала The American Spectator."Соединенным Штатам не следует учить Путина, что ему делать. Он достаточно умен, чтобы понимать свои возможности", — подчеркнул эксперт.По его мнению, поставки американских танков M1 Abrams потенциально ведут к эскалации ситуации на Украине, несмотря на утверждения главы Белого дома об обратном.Вашингтон не учитывает позицию Москвы по этому вопросу, говоря об отсутствии наступательной угрозы. При этом киевские власти с высокой вероятностью захотят использовать новую военную помощь для возращения в границы до 2014 года, что означает совершение атак на территорию России, отметил Роббинс."Эскалация может быть непредсказуемой и иррациональной. Президент Кеннеди после Кубинского ракетного кризиса заметил, что "суть окончательного решения остается непроницаемой для наблюдателя — часто, правда, и для того, кто принимает решение". А для Джо Байдена она еще более непроницаема", — подытожил политолог.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Конечная цель, по словам Верховного главнокомандующего, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848246302.html
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в мире, украина, россия, донбасс, джо байден, вооруженные силы украины, m1 abrams, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
16:09 30.01.2023 (обновлено: 18:04 30.01.2023)
 
"Не стоит учить Путина". В США забили тревогу из-за шага Байдена по Украине

American Spectator: игнорирование России в вопросе танков для ВСУ грозит мировой войной

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Игнорирование позиции России по поводу новых поставок вооружений ВСУ может привести к эскалации на Украине и спровоцировать третью мировую войну, написал декан по академическим вопросам Института мировой политики Эймс Роббинс в статье для журнала The American Spectator.
"Соединенным Штатам не следует учить Путина, что ему делать. Он достаточно умен, чтобы понимать свои возможности", — подчеркнул эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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"Путин не дурак". В США назвали план Зеленского безумием
По его мнению, поставки американских танков M1 Abrams потенциально ведут к эскалации ситуации на Украине, несмотря на утверждения главы Белого дома об обратном.
Вашингтон не учитывает позицию Москвы по этому вопросу, говоря об отсутствии наступательной угрозы. При этом киевские власти с высокой вероятностью захотят использовать новую военную помощь для возращения в границы до 2014 года, что означает совершение атак на территорию России, отметил Роббинс.
"Эскалация может быть непредсказуемой и иррациональной. Президент Кеннеди после Кубинского ракетного кризиса заметил, что "суть окончательного решения остается непроницаемой для наблюдателя — часто, правда, и для того, кто принимает решение". А для Джо Байдена она еще более непроницаема", — подытожил политолог.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Конечная цель, по словам Верховного главнокомандующего, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассДжо БайденВооруженные силы УкраиныM1 AbramsВладимир Путин
 
 
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