16:09 30.01.2023 (обновлено: 18:04 30.01.2023)
"Не стоит учить Путина". В США забили тревогу из-за шага Байдена по Украине
American Spectator: игнорирование России в вопросе танков для ВСУ грозит мировой войной
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Игнорирование позиции России по поводу новых поставок вооружений ВСУ может привести к эскалации на Украине и спровоцировать третью мировую войну, написал декан по академическим вопросам Института мировой политики Эймс Роббинс в статье для журнала The American Spectator.
"Соединенным Штатам не следует учить Путина, что ему делать. Он достаточно умен, чтобы понимать свои возможности", — подчеркнул эксперт.
По его мнению, поставки американских танков M1 Abrams потенциально ведут к эскалации ситуации на Украине, несмотря на утверждения главы Белого дома об обратном.
Вашингтон не учитывает позицию Москвы по этому вопросу, говоря об отсутствии наступательной угрозы. При этом киевские власти с высокой вероятностью захотят использовать новую военную помощь для возращения в границы до 2014 года, что означает совершение атак на территорию России, отметил Роббинс.
"Эскалация может быть непредсказуемой и иррациональной. Президент Кеннеди после Кубинского ракетного кризиса заметил, что "суть окончательного решения остается непроницаемой для наблюдателя — часто, правда, и для того, кто принимает решение". А для Джо Байдена она еще более непроницаема", — подытожил политолог.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Конечная цель, по словам Верховного главнокомандующего, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
28 января, 08:00Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России