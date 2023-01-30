https://ria.ru/20230130/ukraina-1848456569.html

"Не стоит учить Путина". В США забили тревогу из-за шага Байдена по Украине

"Не стоит учить Путина". В США забили тревогу из-за шага Байдена по Украине - РИА Новости, 30.01.2023

"Не стоит учить Путина". В США забили тревогу из-за шага Байдена по Украине

Игнорирование позиции России по поводу новых поставок вооружений ВСУ может привести к эскалации на Украине и спровоцировать третью мировую войну, написал декан... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:09

2023-01-30T16:09

2023-01-30T18:04

в мире

украина

россия

донбасс

джо байден

вооруженные силы украины

m1 abrams

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Игнорирование позиции России по поводу новых поставок вооружений ВСУ может привести к эскалации на Украине и спровоцировать третью мировую войну, написал декан по академическим вопросам Института мировой политики Эймс Роббинс в статье для журнала The American Spectator."Соединенным Штатам не следует учить Путина, что ему делать. Он достаточно умен, чтобы понимать свои возможности", — подчеркнул эксперт.По его мнению, поставки американских танков M1 Abrams потенциально ведут к эскалации ситуации на Украине, несмотря на утверждения главы Белого дома об обратном.Вашингтон не учитывает позицию Москвы по этому вопросу, говоря об отсутствии наступательной угрозы. При этом киевские власти с высокой вероятностью захотят использовать новую военную помощь для возращения в границы до 2014 года, что означает совершение атак на территорию России, отметил Роббинс."Эскалация может быть непредсказуемой и иррациональной. Президент Кеннеди после Кубинского ракетного кризиса заметил, что "суть окончательного решения остается непроницаемой для наблюдателя — часто, правда, и для того, кто принимает решение". А для Джо Байдена она еще более непроницаема", — подытожил политолог.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Конечная цель, по словам Верховного главнокомандующего, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848246302.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, донбасс, джо байден, вооруженные силы украины, m1 abrams, владимир путин