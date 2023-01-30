https://ria.ru/20230130/ukraina-1848454279.html

РХБЗ: на украинских военных исследовали препараты на основе нанотехнологий

РХБЗ: на украинских военных исследовали препараты на основе нанотехнологий - РИА Новости, 30.01.2023

РХБЗ: на украинских военных исследовали препараты на основе нанотехнологий

На украинских военных незаконно исследовали препараты от мышечной усталости, созданные на основе нанотехнологий, следует из данных, обнародованных в понедельник РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:02

2023-01-30T16:02

2023-01-30T16:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

войска рхбз

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На украинских военных незаконно исследовали препараты от мышечной усталости, созданные на основе нанотехнологий, следует из данных, обнародованных в понедельник министерством обороны РФ. Ранее ученые сочли эти препараты мутагенными.Речь идет о проведении "первичных клинических испытаний применения водорастворимых С60 фуллеренов для уменьшения усталости скелетных мышц личного состава" - об этом говорится на слайдах к брифингу начальника войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.Фуллерены С60 - сферические молекулы, состоящие из 60 атомов углерода. Они считаются одним из символов нанотехнологий.В свое время в мировом научном сообществе появились данные компьютерного моделирования, показавшего, что фуллерены C60 представляют потенциальную опасность для молекул ДНК, которые хранят генетическую информацию в живых клетках.Действия должностных лиц, проводивших биологические исследования на украинских военнослужащих, требуют правовой оценки, заявил Кириллов в ходе брифинга.

https://ria.ru/20221204/spetsoperatsiya-1836224908.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848452137.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, войска рхбз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины