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Украинские военные массово применяют амфетамин и метадон, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848452137.html
Украинские военные массово применяют амфетамин и метадон, заявили в РХБЗ
Украинские военные массово применяют амфетамин и метадон, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 30.01.2023
Украинские военные массово применяют амфетамин и метадон, заявили в РХБЗ
Минобороны России получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:55
2023-01-30T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
войска рхбз
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Минобороны России получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и амфетаминов, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "Министерством обороны России получены сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов – метадона, амфетаминов. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач", - сказал Кириллов. В соответствии с украинским законодательством, оборот и транспортировка указанных препаратов карается лишением свободы на срок от 8 лет до 12 лет, напомнил начальник РХБЗ.
https://ria.ru/20221129/narkotiki-1834913497.html
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в мире, войска рхбз, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Войска РХБЗ, Вооруженные силы Украины, Украина
15:55 30.01.2023 (обновлено: 16:28 30.01.2023)
 
Украинские военные массово применяют амфетамин и метадон, заявили в РХБЗ

Начальник РХБЗ Кириллов: украинские военные массово применяют амфетамин и метадон

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Минобороны России получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и амфетаминов, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
"Министерством обороны России получены сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов – метадона, амфетаминов. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач", - сказал Кириллов.
В соответствии с украинским законодательством, оборот и транспортировка указанных препаратов карается лишением свободы на срок от 8 лет до 12 лет, напомнил начальник РХБЗ.
Военнослужащий ВСУ в селе Стоянка, Украина - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября 2022, 04:22Специальная военная операция на Украине
Пленный украинский военный рассказал о распространении наркомании в ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВойска РХБЗВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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