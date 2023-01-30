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Украинские военные массово применяют амфетамин и метадон, заявили в РХБЗ
Украинские военные массово применяют амфетамин и метадон, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 30.01.2023
Украинские военные массово применяют амфетамин и метадон, заявили в РХБЗ
Минобороны России получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:55
2023-01-30T15:55
2023-01-30T16:28
специальная военная операция на украине
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войска рхбз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Минобороны России получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и амфетаминов, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "Министерством обороны России получены сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов – метадона, амфетаминов. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач", - сказал Кириллов. В соответствии с украинским законодательством, оборот и транспортировка указанных препаратов карается лишением свободы на срок от 8 лет до 12 лет, напомнил начальник РХБЗ.
https://ria.ru/20221129/narkotiki-1834913497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Войска РХБЗ, Вооруженные силы Украины, Украина
15:55 30.01.2023 (обновлено: 16:28 30.01.2023)
Украинские военные массово применяют амфетамин и метадон, заявили в РХБЗ
Начальник РХБЗ Кириллов: украинские военные массово применяют амфетамин и метадон