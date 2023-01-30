https://ria.ru/20230130/ukraina-1848452137.html

Украинские военные массово применяют амфетамин и метадон, заявили в РХБЗ

Украинские военные массово применяют амфетамин и метадон, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 30.01.2023

Украинские военные массово применяют амфетамин и метадон, заявили в РХБЗ

Минобороны России получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:55

2023-01-30T15:55

2023-01-30T16:28

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Минобороны России получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и амфетаминов, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "Министерством обороны России получены сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов – метадона, амфетаминов. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач", - сказал Кириллов. В соответствии с украинским законодательством, оборот и транспортировка указанных препаратов карается лишением свободы на срок от 8 лет до 12 лет, напомнил начальник РХБЗ.

https://ria.ru/20221129/narkotiki-1834913497.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, войска рхбз, вооруженные силы украины, украина