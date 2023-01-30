https://ria.ru/20230130/ukraina-1848347849.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:40
2023-01-30T11:40
2023-01-30T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Согласно данным министерства, сигнал воздушной тревоги был объявлен в регионах в 11.34 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
11:40 30.01.2023 (обновлено: 11:43 30.01.2023)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины