09:08 30.01.2023 (обновлено: 10:51 30.01.2023)
"Россия не будет ждать и смотреть". В Китае резко ответили на желание Киева
Global Times: Киев хочет напрямую столкнуть НАТО с Россией на Украине
Боевая работа танка Т-72 в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украина стремится спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией, пишет китайская газета Global Times.
"Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы подтолкнуть союзников из НАТО к прямым боевым действиям с российскими войсками на Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для него переломить нынешнюю ситуацию", — считает военный эксперт Сун Чжунпин.
"Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы подтолкнуть союзников из НАТО к прямым боевым действиям с российскими войсками на Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для него переломить нынешнюю ситуацию", — считает военный эксперт Сун Чжунпин.
Москва, в свою очередь, не будет ждать и смотреть, как украинские войска вооружаются при помощи Запада, отметил Сун Чжунпин.
"Если НАТО будет вмешиваться более непосредственно, то ситуация сразу же превратится в конфронтацию между альянсом и Россией, и начало третьей мировой войны в Европе станет событием с высокой вероятностью", — сказал он.
Тем не менее, полагает эксперт, слова председателя военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о готовности к конфронтации с Россией — это четкий сигнал Запада о том, что НАТО не будет вмешиваться напрямую, пока Москва продолжает военную операцию на территории Украины.
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности региону. При этом Россия остается открытой к диалогу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности региону. При этом Россия остается открытой к диалогу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.