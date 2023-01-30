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"Россия не будет ждать и смотреть". В Китае резко ответили на желание Киева - РИА Новости, 30.01.2023
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"Россия не будет ждать и смотреть". В Китае резко ответили на желание Киева
"Россия не будет ждать и смотреть". В Китае резко ответили на желание Киева - РИА Новости, 30.01.2023
"Россия не будет ждать и смотреть". В Китае резко ответили на желание Киева
Украина стремится спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией, пишет китайская газета Global Times. "Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T09:08
2023-01-30T10:51
в мире
россия
украина
нато
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украина стремится спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией, пишет китайская газета Global Times. "Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы подтолкнуть союзников из НАТО к прямым боевым действиям с российскими войсками на Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для него переломить нынешнюю ситуацию", — считает военный эксперт Сун Чжунпин. Однако, добавил он, США неглупы и не позволят Украине так себя использовать, хотя продолжат ее силами пытаться ослабить Россию. Москва, в свою очередь, не будет ждать и смотреть, как украинские войска вооружаются при помощи Запада, отметил Сун Чжунпин."Если НАТО будет вмешиваться более непосредственно, то ситуация сразу же превратится в конфронтацию между альянсом и Россией, и начало третьей мировой войны в Европе станет событием с высокой вероятностью", — сказал он. Тем не менее, полагает эксперт, слова председателя военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о готовности к конфронтации с Россией — это четкий сигнал Запада о том, что НАТО не будет вмешиваться напрямую, пока Москва продолжает военную операцию на территории Украины. Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности региону. При этом Россия остается открытой к диалогу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20230130/videoigra-1848297071.html
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в мире, россия, украина, нато
В мире, Россия, Украина, НАТО
09:08 30.01.2023 (обновлено: 10:51 30.01.2023)
 
"Россия не будет ждать и смотреть". В Китае резко ответили на желание Киева

Global Times: Киев хочет напрямую столкнуть НАТО с Россией на Украине

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 в ходе специальной военной операции
Боевая работа танка Т-72 в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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Боевая работа танка Т-72 в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украина стремится спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией, пишет китайская газета Global Times.

"Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы подтолкнуть союзников из НАТО к прямым боевым действиям с российскими войсками на Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для него переломить нынешнюю ситуацию", — считает военный эксперт Сун Чжунпин.
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В США сделали неожиданное признание об Украине
Однако, добавил он, США неглупы и не позволят Украине так себя использовать, хотя продолжат ее силами пытаться ослабить Россию.
Москва, в свою очередь, не будет ждать и смотреть, как украинские войска вооружаются при помощи Запада, отметил Сун Чжунпин.
"Если НАТО будет вмешиваться более непосредственно, то ситуация сразу же превратится в конфронтацию между альянсом и Россией, и начало третьей мировой войны в Европе станет событием с высокой вероятностью", — сказал он.
Тем не менее, полагает эксперт, слова председателя военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о готовности к конфронтации с Россией — это четкий сигнал Запада о том, что НАТО не будет вмешиваться напрямую, пока Москва продолжает военную операцию на территории Украины.

Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности региону. При этом Россия остается открытой к диалогу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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