https://ria.ru/20230130/ugledar-1848322675.html

Пушилин заявил, что украинские войска не намерены отступать из Угледара

Пушилин заявил, что украинские войска не намерены отступать из Угледара - РИА Новости, 30.01.2023

Пушилин заявил, что украинские войска не намерены отступать из Угледара

Украинские войска закрепились в Угледаре и пока не получали приказа на отступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:03

2023-01-30T10:03

2023-01-30T10:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска закрепились в Угледаре и пока не получали приказа на отступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Противник не получает пока приказа на отступление, соответственно, у него было время закрепиться, и с учетом большого количества промышленных объектов и высотных сооружений, конечно же, мы предполагаем, что противник будет упираться", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Точных прогнозов по срокам освобождения города пока нет, отметил он. "Соответственно, здесь во многом ситуация будет зависеть от тех возможностей, которые сейчас новые появляются у наших подразделений, с учетом той слаженности и того опыта по освобождению наших населенных пунктов там, где противник достаточно серьезно закрепляется", - объяснил Пушилин. По его сведениям, российские войска продолжают продвижение в Угледаре, закрепились в восточной части города.

https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846249643.html

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин