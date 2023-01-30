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Пушилин заявил, что украинские войска не намерены отступать из Угледара - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ugledar-1848322675.html
Пушилин заявил, что украинские войска не намерены отступать из Угледара
Пушилин заявил, что украинские войска не намерены отступать из Угледара - РИА Новости, 30.01.2023
Пушилин заявил, что украинские войска не намерены отступать из Угледара
Украинские войска закрепились в Угледаре и пока не получали приказа на отступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:03
2023-01-30T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска закрепились в Угледаре и пока не получали приказа на отступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Противник не получает пока приказа на отступление, соответственно, у него было время закрепиться, и с учетом большого количества промышленных объектов и высотных сооружений, конечно же, мы предполагаем, что противник будет упираться", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Точных прогнозов по срокам освобождения города пока нет, отметил он. "Соответственно, здесь во многом ситуация будет зависеть от тех возможностей, которые сейчас новые появляются у наших подразделений, с учетом той слаженности и того опыта по освобождению наших населенных пунктов там, где противник достаточно серьезно закрепляется", - объяснил Пушилин. По его сведениям, российские войска продолжают продвижение в Угледаре, закрепились в восточной части города.
https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846249643.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
10:03 30.01.2023
 
Пушилин заявил, что украинские войска не намерены отступать из Угледара

Пушилин: украинские войска закрепились в Угледаре и отступать пока не намерены

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска закрепились в Угледаре и пока не получали приказа на отступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Противник не получает пока приказа на отступление, соответственно, у него было время закрепиться, и с учетом большого количества промышленных объектов и высотных сооружений, конечно же, мы предполагаем, что противник будет упираться", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Точных прогнозов по срокам освобождения города пока нет, отметил он.
"Соответственно, здесь во многом ситуация будет зависеть от тех возможностей, которые сейчас новые появляются у наших подразделений, с учетом той слаженности и того опыта по освобождению наших населенных пунктов там, где противник достаточно серьезно закрепляется", - объяснил Пушилин.
По его сведениям, российские войска продолжают продвижение в Угледаре, закрепились в восточной части города.
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