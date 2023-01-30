https://ria.ru/20230130/ugledar-1848318126.html

Пушилин заявил о продвижении российских сил в Угледаре

Пушилин заявил о продвижении российских сил в Угледаре - РИА Новости, 30.01.2023

Пушилин заявил о продвижении российских сил в Угледаре

Российские вооруженные силы продолжают продвигаться в Угледаре и закрепились в восточной части города, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T09:41

2023-01-30T09:41

2023-01-30T11:02

специальная военная операция на украине

денис пушилин

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские вооруженные силы продолжают продвигаться в Угледаре и закрепились в восточной части города, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."По Угледарскому направлению продолжается продвижение наших подразделений. Сейчас можно говорить, что подразделения закрепились в восточной части Угледара", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, ВСУ закрепились в городе и пока не намерены отступать."С учетом большого количества промышленных объектов и высотных сооружений, конечно же, мы предполагаем, что противник будет упираться", — отметил Пушилин, добавив, что не может спрогнозировать, когда город будет занят российскими силами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам президента, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230127/tankisty-1847747878.html

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

денис пушилин, угледар, донецкая народная республика