https://ria.ru/20230130/uchebnik-1848327587.html

Кравцов рассказал, когда в школах появится учебник с темой спецоперации

Кравцов рассказал, когда в школах появится учебник с темой спецоперации - РИА Новости, 30.01.2023

Кравцов рассказал, когда в школах появится учебник с темой спецоперации

Учебник истории, включающий тему специальной военной операции (СВО), могут ввести в школьную программу старших классов с нового учебного года, заявил министр... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:36

2023-01-30T10:36

2023-01-30T11:22

общество

россия

сергей кравцов

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Учебник истории, включающий тему специальной военной операции (СВО), могут ввести в школьную программу старших классов с нового учебного года, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, раздел в программе курса, связанный с СВО, ее целями и задачами, уже существует. Он также выразил надежду на то, что со следующего учебного года книга будет уже в школах.В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил администрации и правительству принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников истории. Сергей Кравцов также сообщал, что ведомство совместно с Российским историческим обществом готовит единые программы по истории страны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230119/literatura-1845896132.html

россия

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общество, россия, сергей кравцов