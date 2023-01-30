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Кравцов рассказал, когда в школах появится учебник с темой спецоперации - РИА Новости, 30.01.2023
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Кравцов рассказал, когда в школах появится учебник с темой спецоперации
Кравцов рассказал, когда в школах появится учебник с темой спецоперации - РИА Новости, 30.01.2023
Кравцов рассказал, когда в школах появится учебник с темой спецоперации
Учебник истории, включающий тему специальной военной операции (СВО), могут ввести в школьную программу старших классов с нового учебного года, заявил министр... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:36
2023-01-30T11:22
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Учебник истории, включающий тему специальной военной операции (СВО), могут ввести в школьную программу старших классов с нового учебного года, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, раздел в программе курса, связанный с СВО, ее целями и задачами, уже существует. Он также выразил надежду на то, что со следующего учебного года книга будет уже в школах.В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил администрации и правительству принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников истории. Сергей Кравцов также сообщал, что ведомство совместно с Российским историческим обществом готовит единые программы по истории страны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
10:36 30.01.2023 (обновлено: 11:22 30.01.2023)
 
Кравцов рассказал, когда в школах появится учебник с темой спецоперации

Министр просвещения Кравцов: учебник с темой СВО может появиться в школах с 1 сентября

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМинистр просвещения России Сергей Кравцов
Министр просвещения России Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Министр просвещения России Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Учебник истории, включающий тему специальной военной операции (СВО), могут ввести в школьную программу старших классов с нового учебного года, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
По его словам, раздел в программе курса, связанный с СВО, ее целями и задачами, уже существует.
"Сегодня, как мы уже говорили, разрабатывается новый учебник истории... где будут подробно изложены причины и еще раз задачи. Поэтому учебник будет готов для старших классов уже в марте", — отметил Кравцов во время лекции, размещенной в соцсетях министерства.
Он также выразил надежду на то, что со следующего учебного года книга будет уже в школах.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил администрации и правительству принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников истории. Сергей Кравцов также сообщал, что ведомство совместно с Российским историческим обществом готовит единые программы по истории страны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Школьные учебники - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 10:49
Кравцов рассказал о школьной программе по литературе
 
ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
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