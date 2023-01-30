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Медведев процитировал Тютчева, рассуждая, как Россия достигла успехов - РИА Новости, 30.01.2023
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Медведев процитировал Тютчева, рассуждая, как Россия достигла успехов
Медведев процитировал Тютчева, рассуждая, как Россия достигла успехов - РИА Новости, 30.01.2023
Медведев процитировал Тютчева, рассуждая, как Россия достигла успехов
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прочитал отрывок письма русского поэта Федора Тютчева редактору "Всеобщей газеты" Густаву Кольбу, в котором лирик... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:15
2023-01-30T12:20
политика
россия
дмитрий медведев
федор тютчев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прочитал отрывок письма русского поэта Федора Тютчева редактору "Всеобщей газеты" Густаву Кольбу, в котором лирик размышляет об истинном основании успехов России и ее завоеваниях, видеоролик был показан на "Первом канале" в рамках проекта "Слово классика". Медведев начал свое выступление со слов Тютчева о том, что "в течение веков европейский Запад совершенно простодушно верил, что кроме него нет и не может быть другой Европы". "И дальше у Тютчева: "Как только мы признаем это, все делается ясно, все объясняется. Становится понятным истинное основание изумивших мир стремительных успехов и необычайного расширения России. Начинаешь постигать, что так называемые завоевания и насилие являлись самым естественным и законным делом, какое когда-либо совершалось в истории, просто состоялось необъятное воссоединение", - прочитал Медведев письмо 1844 года. "Становится также понятно, почему друг за другом разрушались от руки России все встреченные на ее пути противоестественные устремления, силы и установления, чуждые представляемому ею великому началу. Почему, например, Польша должна была погибнуть. Речь идет, конечно же, не о самобытной польской народности, упаси Бог, а о навязанных ей ложной цивилизации и фальшивой национальности. С этой точки зрения наилучшим образом можно оценить и истинное значение так называемого Восточного вопроса, который силятся выдавать за неразрешимый именно потому, что все уже давно предвидят его неизбежное разрешение", - привел слова Тютчева Медведев. Минкультуры РФ и Первый канал подготовили спецпроект "Слово классика", в рамках которого произведения таких авторов, как Михаил Булгаков и Федор Достоевский, прочли представители МИД РФ, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, а также писатели, режиссеры и участники спецоперации, сообщала в октябре министр культуры РФ Ольга Любимова.
https://ria.ru/20230105/medvedev-1843187962.html
https://ria.ru/20221027/solzhenitsyn-1827282294.html
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политика, россия, дмитрий медведев, федор тютчев
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Федор Тютчев
12:15 30.01.2023 (обновлено: 12:20 30.01.2023)
 
Медведев процитировал Тютчева, рассуждая, как Россия достигла успехов

Медведев прочитал отрывок из письма Тютчева, рассуждая, как Россия достигла успехов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прочитал отрывок письма русского поэта Федора Тютчева редактору "Всеобщей газеты" Густаву Кольбу, в котором лирик размышляет об истинном основании успехов России и ее завоеваниях, видеоролик был показан на "Первом канале" в рамках проекта "Слово классика".
Медведев начал свое выступление со слов Тютчева о том, что "в течение веков европейский Запад совершенно простодушно верил, что кроме него нет и не может быть другой Европы".
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"И дальше у Тютчева: "Как только мы признаем это, все делается ясно, все объясняется. Становится понятным истинное основание изумивших мир стремительных успехов и необычайного расширения России. Начинаешь постигать, что так называемые завоевания и насилие являлись самым естественным и законным делом, какое когда-либо совершалось в истории, просто состоялось необъятное воссоединение", - прочитал Медведев письмо 1844 года.
"Становится также понятно, почему друг за другом разрушались от руки России все встреченные на ее пути противоестественные устремления, силы и установления, чуждые представляемому ею великому началу. Почему, например, Польша должна была погибнуть. Речь идет, конечно же, не о самобытной польской народности, упаси Бог, а о навязанных ей ложной цивилизации и фальшивой национальности. С этой точки зрения наилучшим образом можно оценить и истинное значение так называемого Восточного вопроса, который силятся выдавать за неразрешимый именно потому, что все уже давно предвидят его неизбежное разрешение", - привел слова Тютчева Медведев.
Минкультуры РФ и Первый канал подготовили спецпроект "Слово классика", в рамках которого произведения таких авторов, как Михаил Булгаков и Федор Достоевский, прочли представители МИД РФ, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, а также писатели, режиссеры и участники спецоперации, сообщала в октябре министр культуры РФ Ольга Любимова.
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