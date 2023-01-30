https://ria.ru/20230130/tyutchev-1848362199.html

Медведев процитировал Тютчева, рассуждая, как Россия достигла успехов

Медведев процитировал Тютчева, рассуждая, как Россия достигла успехов - РИА Новости, 30.01.2023

Медведев процитировал Тютчева, рассуждая, как Россия достигла успехов

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прочитал отрывок письма русского поэта Федора Тютчева редактору "Всеобщей газеты" Густаву Кольбу, в котором лирик... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:15

2023-01-30T12:15

2023-01-30T12:20

политика

россия

дмитрий медведев

федор тютчев

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прочитал отрывок письма русского поэта Федора Тютчева редактору "Всеобщей газеты" Густаву Кольбу, в котором лирик размышляет об истинном основании успехов России и ее завоеваниях, видеоролик был показан на "Первом канале" в рамках проекта "Слово классика". Медведев начал свое выступление со слов Тютчева о том, что "в течение веков европейский Запад совершенно простодушно верил, что кроме него нет и не может быть другой Европы". "И дальше у Тютчева: "Как только мы признаем это, все делается ясно, все объясняется. Становится понятным истинное основание изумивших мир стремительных успехов и необычайного расширения России. Начинаешь постигать, что так называемые завоевания и насилие являлись самым естественным и законным делом, какое когда-либо совершалось в истории, просто состоялось необъятное воссоединение", - прочитал Медведев письмо 1844 года. "Становится также понятно, почему друг за другом разрушались от руки России все встреченные на ее пути противоестественные устремления, силы и установления, чуждые представляемому ею великому началу. Почему, например, Польша должна была погибнуть. Речь идет, конечно же, не о самобытной польской народности, упаси Бог, а о навязанных ей ложной цивилизации и фальшивой национальности. С этой точки зрения наилучшим образом можно оценить и истинное значение так называемого Восточного вопроса, который силятся выдавать за неразрешимый именно потому, что все уже давно предвидят его неизбежное разрешение", - привел слова Тютчева Медведев. Минкультуры РФ и Первый канал подготовили спецпроект "Слово классика", в рамках которого произведения таких авторов, как Михаил Булгаков и Федор Достоевский, прочли представители МИД РФ, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, а также писатели, режиссеры и участники спецоперации, сообщала в октябре министр культуры РФ Ольга Любимова.

https://ria.ru/20230105/medvedev-1843187962.html

https://ria.ru/20221027/solzhenitsyn-1827282294.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий медведев, федор тютчев