https://ria.ru/20230130/tyulpan-1848295044.html
Самоходный миномет "Тюльпан" поразил позиции ВСУ на Донецком направлении
Самоходный миномет "Тюльпан" поразил позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.01.2023
Самоходный миномет "Тюльпан" поразил позиции ВСУ на Донецком направлении
Бойцы первой Славянской бригады поразили из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" боекомплект украинских военных в укрепрайоне на Донецком... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T05:04
2023-01-30T05:04
2023-01-30T09:04
специальная военная операция на украине
безопасность
ростех
тос-1а "солнцепек"
панцирь-с1
т-72б3
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ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. Бойцы первой Славянской бригады поразили из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" боекомплект украинских военных в укрепрайоне на Донецком направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. Оператор-корректировщик определил и передал координаты расположения противника минометному расчету. Тяжелый, 240-миллиметровый снаряд пробил перекрытия, спровоцировав подрыв боекомплекта украинских военных. "Тюльпан" — единственный в мире миномет калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до десяти километров, активно-реактивным — до 20-ти. Как сообщала госкорпорация "Ростех", "Тюльпаны" продолжают поступать в войска наряду с самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", "Малка", "Акация" и "Гиацинт-С", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления, ракетными комплексами "Искандер-М" и "Панцирь-С1", танками Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.
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Работа военных РФ по уничтожению укрепрайона ВСУ на донецком направлении
Работа военных РФ по уничтожению укрепрайона ВСУ на донецком направлении
2023-01-30T05:04
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безопасность, ростех, тос-1а "солнцепек", панцирь-с1, т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростех, ТОС-1А "Солнцепек", Панцирь-С1, Т-72Б3
05:04 30.01.2023 (обновлено: 09:04 30.01.2023)
Самоходный миномет "Тюльпан" поразил позиции ВСУ на Донецком направлении
Самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" поразил боекомплект украинских войск