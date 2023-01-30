https://ria.ru/20230130/tyulpan-1848295044.html

Самоходный миномет "Тюльпан" поразил позиции ВСУ на Донецком направлении

Самоходный миномет "Тюльпан" поразил позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.01.2023

Самоходный миномет "Тюльпан" поразил позиции ВСУ на Донецком направлении

Бойцы первой Славянской бригады поразили из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" боекомплект украинских военных в укрепрайоне на Донецком... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T05:04

2023-01-30T05:04

2023-01-30T09:04

специальная военная операция на украине

безопасность

ростех

тос-1а "солнцепек"

панцирь-с1

т-72б3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848308989_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50bcb09236f6acbd7c7804b2b48965a8.jpg

ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. Бойцы первой Славянской бригады поразили из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" боекомплект украинских военных в укрепрайоне на Донецком направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. Оператор-корректировщик определил и передал координаты расположения противника минометному расчету. Тяжелый, 240-миллиметровый снаряд пробил перекрытия, спровоцировав подрыв боекомплекта украинских военных. "Тюльпан" — единственный в мире миномет калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до десяти километров, активно-реактивным — до 20-ти. Как сообщала госкорпорация "Ростех", "Тюльпаны" продолжают поступать в войска наряду с самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", "Малка", "Акация" и "Гиацинт-С", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления, ракетными комплексами "Искандер-М" и "Панцирь-С1", танками Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

https://ria.ru/20230130/javelin-1848291464.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа военных РФ по уничтожению укрепрайона ВСУ на донецком направлении Работа военных РФ по уничтожению укрепрайона ВСУ на донецком направлении 2023-01-30T05:04 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ростех, тос-1а "солнцепек", панцирь-с1, т-72б3