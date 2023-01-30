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Самоходный миномет "Тюльпан" поразил позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/tyulpan-1848295044.html
Самоходный миномет "Тюльпан" поразил позиции ВСУ на Донецком направлении
Самоходный миномет "Тюльпан" поразил позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.01.2023
Самоходный миномет "Тюльпан" поразил позиции ВСУ на Донецком направлении
Бойцы первой Славянской бригады поразили из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" боекомплект украинских военных в укрепрайоне на Донецком... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T05:04
2023-01-30T09:04
специальная военная операция на украине
безопасность
ростех
тос-1а "солнцепек"
панцирь-с1
т-72б3
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ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. Бойцы первой Славянской бригады поразили из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" боекомплект украинских военных в укрепрайоне на Донецком направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. Оператор-корректировщик определил и передал координаты расположения противника минометному расчету. Тяжелый, 240-миллиметровый снаряд пробил перекрытия, спровоцировав подрыв боекомплекта украинских военных. "Тюльпан" — единственный в мире миномет калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до десяти километров, активно-реактивным — до 20-ти. Как сообщала госкорпорация "Ростех", "Тюльпаны" продолжают поступать в войска наряду с самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", "Малка", "Акация" и "Гиацинт-С", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления, ракетными комплексами "Искандер-М" и "Панцирь-С1", танками Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.
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РИА Новости
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96
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Работа военных РФ по уничтожению укрепрайона ВСУ на донецком направлении
Работа военных РФ по уничтожению укрепрайона ВСУ на донецком направлении
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безопасность, ростех, тос-1а "солнцепек", панцирь-с1, т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростех, ТОС-1А "Солнцепек", Панцирь-С1, Т-72Б3
05:04 30.01.2023 (обновлено: 09:04 30.01.2023)
 
Самоходный миномет "Тюльпан" поразил позиции ВСУ на Донецком направлении

Самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" поразил боекомплект украинских войск

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ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. Бойцы первой Славянской бригады поразили из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" боекомплект украинских военных в укрепрайоне на Донецком направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
Оператор-корректировщик определил и передал координаты расположения противника минометному расчету. Тяжелый, 240-миллиметровый снаряд пробил перекрытия, спровоцировав подрыв боекомплекта украинских военных.
"Тюльпан" — единственный в мире миномет калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до десяти километров, активно-реактивным — до 20-ти.
Как сообщала госкорпорация "Ростех", "Тюльпаны" продолжают поступать в войска наряду с самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", "Малка", "Акация" и "Гиацинт-С", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления, ракетными комплексами "Искандер-М" и "Панцирь-С1", танками Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.
Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостехТОС-1А "Солнцепек"Панцирь-С1Т-72Б3
 
 
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