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В Турции наметили срок устранения зависимости от поставок газа - РИА Новости, 30.01.2023
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В Турции наметили срок устранения зависимости от поставок газа
В Турции наметили срок устранения зависимости от поставок газа - РИА Новости, 30.01.2023
В Турции наметили срок устранения зависимости от поставок газа
Турция нацелена устранить зависимость от поставок газа до 2030 года, сообщил генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T07:42
2023-01-30T07:42
в мире
турция
черное море
россия
цены на нефть
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. Турция нацелена устранить зависимость от поставок газа до 2030 года, сообщил генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин. Одним из основных поставщиком газа в Турцию является Россия (44%). Анкара оплачивает некоторую часть поставок в рублях, ведет переговоры по цене, сообщил ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. "Мы уже планируем на ближайшие годы. Наша цель до 2030 года - устранить зависимость Турции от природного газа. В 2022 году Турция имеет дефицит в размере примерно 90-100 миллиардов долларов в отношении импорта энергоносителей. Основной проблемой дефицита текущего счета Турции является импорт энергоносителей. За один месяц дефицит составляет 8-9 миллиардов долларов. Мы пытаемся закрыть его", - приводит слова Бильгина газета Sabah. Говоря об обнаруженных Турцией запасах газа в Черном море, глава TPAO заявил, что "речь идет о запасе, который можно добывать в течение 30-40 лет". Турция в 2020 году обнаружила в Чёрном море крупное месторождение газа, объёмы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов.
https://ria.ru/20230130/erdogan-1848299362.html
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в мире, турция, черное море, россия, цены на нефть
В мире, Турция, Черное море, Россия, Цены на нефть
07:42 30.01.2023
 
В Турции наметили срок устранения зависимости от поставок газа

TPAO: Турция нацелена устранить зависимость от поставок газа до 2030 года

© Фото : "Турецкий поток"Очистка символического сварного стыка "Турецкого потока"
Очистка символического сварного стыка Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : "Турецкий поток"
Очистка символического сварного стыка "Турецкого потока". Архивное фото
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. Турция нацелена устранить зависимость от поставок газа до 2030 года, сообщил генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин.
Одним из основных поставщиком газа в Турцию является Россия (44%). Анкара оплачивает некоторую часть поставок в рублях, ведет переговоры по цене, сообщил ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
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"Мы уже планируем на ближайшие годы. Наша цель до 2030 года - устранить зависимость Турции от природного газа. В 2022 году Турция имеет дефицит в размере примерно 90-100 миллиардов долларов в отношении импорта энергоносителей. Основной проблемой дефицита текущего счета Турции является импорт энергоносителей. За один месяц дефицит составляет 8-9 миллиардов долларов. Мы пытаемся закрыть его", - приводит слова Бильгина газета Sabah.
Говоря об обнаруженных Турцией запасах газа в Черном море, глава TPAO заявил, что "речь идет о запасе, который можно добывать в течение 30-40 лет".
"На первом этапе мы будем производить 10 миллионов кубометров в день. В первую очередь мы будем замещать 10 процентов от общей потребности. Вместо того чтобы тратить 9 миллиардов долларов в месяц, мы будем тратить 8 миллиардов долларов", - сказал он.
Турция в 2020 году обнаружила в Чёрном море крупное месторождение газа, объёмы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов.
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