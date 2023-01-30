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На Кавминводах молодежь обвинили в превращении уличных туалетов в "бордели" - РИА Новости, 30.01.2023
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На Кавминводах молодежь обвинили в превращении уличных туалетов в "бордели"
На Кавминводах молодежь обвинили в превращении уличных туалетов в "бордели" - РИА Новости, 30.01.2023
На Кавминводах молодежь обвинили в превращении уличных туалетов в "бордели"
Глава ставропольского города-курорта Железноводска Евгений Бакулин пригрозил закрыть туалеты в парке на "Аллее любви" из-за того, что молодежь превратила их в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:34
2023-01-30T13:34
общество
железноводск
евгений бакулин
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Глава ставропольского города-курорта Железноводска Евгений Бакулин пригрозил закрыть туалеты в парке на "Аллее любви" из-за того, что молодежь превратила их в "модульные бордели". "Сегодня узнал такую проблему, с которой столкнулся МУП "Курортный парк" при уборке туалетов на новой "Аллее любви". А трудности в том, что они постоянно закрыты. Оказывается, наша молодежь пристрастилась надолго закрываться в новых туалетах и устраивать там акты любви, а после себя оставлять предметы контрацепции", - написал Бакулин в своем Telegram-канале. Он добавил, что ждет, когда у молодежи "проснется совесть". "Они были построены не как модульные бордели для уединений, все-таки они для человеческих потребностей, но не таких. Я не хочу прибегать к более строгим мерам и закрывать туалеты, ведь они там нужны, но такой формат поведения меня заставляет поступить именно так", - отметил глава города. Железноводск - курорт федерального значения. Власти сообщали, что в прошлом году туристический поток был рекордно высоким.
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общество, железноводск, евгений бакулин, ставропольский край
Общество, Железноводск, Евгений Бакулин, Ставропольский край
13:34 30.01.2023
 
На Кавминводах молодежь обвинили в превращении уличных туалетов в "бордели"

Глава Железноводска Бакулин пригрозил закрыть уличные туалеты из-за уединяющейся молодежи

© Depositphotos.com / lucidwatersОбщественный туалет
Общественный туалет - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Depositphotos.com / lucidwaters
Общественный туалет. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Глава ставропольского города-курорта Железноводска Евгений Бакулин пригрозил закрыть туалеты в парке на "Аллее любви" из-за того, что молодежь превратила их в "модульные бордели".
"Сегодня узнал такую проблему, с которой столкнулся МУП "Курортный парк" при уборке туалетов на новой "Аллее любви". А трудности в том, что они постоянно закрыты. Оказывается, наша молодежь пристрастилась надолго закрываться в новых туалетах и устраивать там акты любви, а после себя оставлять предметы контрацепции", - написал Бакулин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ждет, когда у молодежи "проснется совесть". "Они были построены не как модульные бордели для уединений, все-таки они для человеческих потребностей, но не таких. Я не хочу прибегать к более строгим мерам и закрывать туалеты, ведь они там нужны, но такой формат поведения меня заставляет поступить именно так", - отметил глава города.
Железноводск - курорт федерального значения. Власти сообщали, что в прошлом году туристический поток был рекордно высоким.
 
ОбществоЖелезноводскЕвгений БакулинСтавропольский край
 
 
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