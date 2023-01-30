https://ria.ru/20230130/tualety-1848391852.html

На Кавминводах молодежь обвинили в превращении уличных туалетов в "бордели"

На Кавминводах молодежь обвинили в превращении уличных туалетов в "бордели" - РИА Новости, 30.01.2023

На Кавминводах молодежь обвинили в превращении уличных туалетов в "бордели"

Глава ставропольского города-курорта Железноводска Евгений Бакулин пригрозил закрыть туалеты в парке на "Аллее любви" из-за того, что молодежь превратила их в... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:34

2023-01-30T13:34

2023-01-30T13:34

общество

железноводск

евгений бакулин

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Глава ставропольского города-курорта Железноводска Евгений Бакулин пригрозил закрыть туалеты в парке на "Аллее любви" из-за того, что молодежь превратила их в "модульные бордели". "Сегодня узнал такую проблему, с которой столкнулся МУП "Курортный парк" при уборке туалетов на новой "Аллее любви". А трудности в том, что они постоянно закрыты. Оказывается, наша молодежь пристрастилась надолго закрываться в новых туалетах и устраивать там акты любви, а после себя оставлять предметы контрацепции", - написал Бакулин в своем Telegram-канале. Он добавил, что ждет, когда у молодежи "проснется совесть". "Они были построены не как модульные бордели для уединений, все-таки они для человеческих потребностей, но не таких. Я не хочу прибегать к более строгим мерам и закрывать туалеты, ведь они там нужны, но такой формат поведения меня заставляет поступить именно так", - отметил глава города. Железноводск - курорт федерального значения. Власти сообщали, что в прошлом году туристический поток был рекордно высоким.

железноводск

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, железноводск, евгений бакулин, ставропольский край