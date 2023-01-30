15:23 30.01.2023 (обновлено: 15:44 30.01.2023)
Посольство США прокомментировало визит Трейси в российский МИД
Дипмиссия США: новый посол Трейси уделяет особое внимание диалогу Москвы и Вашингтона
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль с новым послом США Линн Трейси у здания МИД РФ
Автомобиль с новым послом США Линн Трейси у здания МИД РФ
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Посол США Линн Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, а также защите интересов задержанных в РФ американцев и поддержке связей между народами двух стран, говорится в сообщении посольства США после встречи Трейси в министерстве иностранных дел РФ.
Трейси в понедельник встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и вручила ему копии верительных грамот.
"Сегодня состоялась первая встреча посла США Линн Трейси в МИД РФ, где она встретилась с замминистра иностранных дел Рябковым. Посол Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между столицами наших стран в период беспрецедентной напряженности, защите интересов задержанных в РФ граждан США и поддержке связей между американским и российским народами", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Американская дипмиссия в конце января сообщила, что Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении.
Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "За героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
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