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Посольство США прокомментировало визит Трейси в российский МИД - РИА Новости, 30.01.2023
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Посольство США прокомментировало визит Трейси в российский МИД
Посольство США прокомментировало визит Трейси в российский МИД - РИА Новости, 30.01.2023
Посольство США прокомментировало визит Трейси в российский МИД
Посол США Линн Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, а также защите интересов задержанных в РФ американцев и поддержке РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:23
2023-01-30T15:44
сша
россия
линн трейси
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Посол США Линн Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, а также защите интересов задержанных в РФ американцев и поддержке связей между народами двух стран, говорится в сообщении посольства США после встречи Трейси в министерстве иностранных дел РФ. Трейси в понедельник встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и вручила ему копии верительных грамот. "Сегодня состоялась первая встреча посла США Линн Трейси в МИД РФ, где она встретилась с замминистра иностранных дел Рябковым. Посол Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между столицами наших стран в период беспрецедентной напряженности, защите интересов задержанных в РФ граждан США и поддержке связей между американским и российским народами", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. Американская дипмиссия в конце января сообщила, что Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении. Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "За героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
https://ria.ru/20230130/posol-1848402500.html
https://ria.ru/20220922/politika-1818694180.html
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сша, россия, линн трейси, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Линн Трейси, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:23 30.01.2023 (обновлено: 15:44 30.01.2023)
 
Посольство США прокомментировало визит Трейси в российский МИД

Дипмиссия США: новый посол Трейси уделяет особое внимание диалогу Москвы и Вашингтона

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль с новым послом США Линн Трейси у здания МИД РФ
Автомобиль с новым послом США Линн Трейси у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль с новым послом США Линн Трейси у здания МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Посол США Линн Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, а также защите интересов задержанных в РФ американцев и поддержке связей между народами двух стран, говорится в сообщении посольства США после встречи Трейси в министерстве иностранных дел РФ.
Трейси в понедельник встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и вручила ему копии верительных грамот.
Новый посол США Линн Трейси у здания МИД - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 13:57
Нового посла США в Москве встретили у здания МИД акцией протеста
"Сегодня состоялась первая встреча посла США Линн Трейси в МИД РФ, где она встретилась с замминистра иностранных дел Рябковым. Посол Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между столицами наших стран в период беспрецедентной напряженности, защите интересов задержанных в РФ граждан США и поддержке связей между американским и российским народами", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Американская дипмиссия в конце января сообщила, что Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении.
Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "За героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
Американский дипломат Линн Трейси
22 сентября 2022, 15:47
"Россия сделала меня дипломатом". Москва одобрила нового посла США
 
СШАРоссияЛинн ТрейсиВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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