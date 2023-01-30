https://ria.ru/20230130/treysi-1848441800.html

Посольство США прокомментировало визит Трейси в российский МИД

Посольство США прокомментировало визит Трейси в российский МИД - РИА Новости, 30.01.2023

Посольство США прокомментировало визит Трейси в российский МИД

Посол США Линн Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, а также защите интересов задержанных в РФ американцев и поддержке РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:23

2023-01-30T15:23

2023-01-30T15:44

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линн трейси

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Посол США Линн Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, а также защите интересов задержанных в РФ американцев и поддержке связей между народами двух стран, говорится в сообщении посольства США после встречи Трейси в министерстве иностранных дел РФ. Трейси в понедельник встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и вручила ему копии верительных грамот. "Сегодня состоялась первая встреча посла США Линн Трейси в МИД РФ, где она встретилась с замминистра иностранных дел Рябковым. Посол Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между столицами наших стран в период беспрецедентной напряженности, защите интересов задержанных в РФ граждан США и поддержке связей между американским и российским народами", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. Американская дипмиссия в конце января сообщила, что Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении. Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "За героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.

https://ria.ru/20230130/posol-1848402500.html

https://ria.ru/20220922/politika-1818694180.html

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Кирилл Волков

сша, россия, линн трейси, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)