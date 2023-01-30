https://ria.ru/20230130/trevoga-1848414813.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:37

2023-01-30T14:37

2023-01-30T14:37

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

киев

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в этих областях прозвучал практически одновременно – в 14.21 и 14.22 (мск). Ранее в понедельник сигнал тревоги звучал на юге Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

харьковская область

киев

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украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф, в мире