https://ria.ru/20230130/trenirovki-1848492262.html

Голландские F-35 начали первые тренировки в Польше в рамках миссии НАТО

Голландские F-35 начали первые тренировки в Польше в рамках миссии НАТО - РИА Новости, 30.01.2023

Голландские F-35 начали первые тренировки в Польше в рамках миссии НАТО

Нидерландские истребители F-35 начали в понедельник первые тренировочные полеты в Польше в рамках миссии НАТО, сообщила министр обороны Нидерландов Кайса... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:56

2023-01-30T17:56

2023-01-30T17:56

в мире

польша

нидерланды

восточная европа

мариуш блащак

нато

f-16

f-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147479/74/1474797473_0:25:5428:3078_1920x0_80_0_0_834f9427a59d3a3ed9e954e6cd0d2a80.jpg

ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Нидерландские истребители F-35 начали в понедельник первые тренировочные полеты в Польше в рамках миссии НАТО, сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. На прошлой неделе нидерландские истребители F-35 прибыли в Польшу для патрулирования неба в рамках миссии НАТО. "Сегодня наши истребители F-35, которые в пятницу направились в Польшу, начали свои первые тренировки. Они охраняют воздушное пространство НАТО над Восточной Европой... Таким образом, мы укрепляем наш восточный фланг", - написала Оллонгрен в Twitter. В минувшую пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя прибытие голландских F-35 в страну, заявлял, что истребители будут поддерживать польскую армию в рамках миссии НАТО EnhancedAirPolicing. Польский министр напомнил, что Польша также закупила в США истребители F-35 и ждет их поставки. Нидерланды значительно расширили военное присутствие НАТО в Восточной Европе. С начала военной операции РФ на Украине голландцы направили несколько истребителей F-35 и F-16 для патрулирования воздушного пространства над восточным флангом зоны альянса. Так, в Болгарии дислоцированы четыре истребителя F-35, которые будут вести наблюдение за воздушным пространством до конца мая. В середине апреля Нидерланды направили 150 военных в Словакию для развертывания зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, уже более пяти лет голландская армия участвует в передовом присутствии НАТО в Литве.

https://ria.ru/20230120/f-16-1846209439.html

https://ria.ru/20230125/aviatsiya-1847252472.html

польша

нидерланды

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, нидерланды, восточная европа, мариуш блащак, нато, f-16, f-35