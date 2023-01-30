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Голландские F-35 начали первые тренировки в Польше в рамках миссии НАТО - РИА Новости, 30.01.2023
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Голландские F-35 начали первые тренировки в Польше в рамках миссии НАТО
Голландские F-35 начали первые тренировки в Польше в рамках миссии НАТО - РИА Новости, 30.01.2023
Голландские F-35 начали первые тренировки в Польше в рамках миссии НАТО
Нидерландские истребители F-35 начали в понедельник первые тренировочные полеты в Польше в рамках миссии НАТО, сообщила министр обороны Нидерландов Кайса... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:56
2023-01-30T17:56
в мире
польша
нидерланды
восточная европа
мариуш блащак
нато
f-16
f-35
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Нидерландские истребители F-35 начали в понедельник первые тренировочные полеты в Польше в рамках миссии НАТО, сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. На прошлой неделе нидерландские истребители F-35 прибыли в Польшу для патрулирования неба в рамках миссии НАТО. "Сегодня наши истребители F-35, которые в пятницу направились в Польшу, начали свои первые тренировки. Они охраняют воздушное пространство НАТО над Восточной Европой... Таким образом, мы укрепляем наш восточный фланг", - написала Оллонгрен в Twitter. В минувшую пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя прибытие голландских F-35 в страну, заявлял, что истребители будут поддерживать польскую армию в рамках миссии НАТО EnhancedAirPolicing. Польский министр напомнил, что Польша также закупила в США истребители F-35 и ждет их поставки. Нидерланды значительно расширили военное присутствие НАТО в Восточной Европе. С начала военной операции РФ на Украине голландцы направили несколько истребителей F-35 и F-16 для патрулирования воздушного пространства над восточным флангом зоны альянса. Так, в Болгарии дислоцированы четыре истребителя F-35, которые будут вести наблюдение за воздушным пространством до конца мая. В середине апреля Нидерланды направили 150 военных в Словакию для развертывания зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, уже более пяти лет голландская армия участвует в передовом присутствии НАТО в Литве.
https://ria.ru/20230120/f-16-1846209439.html
https://ria.ru/20230125/aviatsiya-1847252472.html
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в мире, польша, нидерланды, восточная европа, мариуш блащак, нато, f-16, f-35
В мире, Польша, Нидерланды, Восточная Европа, Мариуш Блащак, НАТО, F-16, F-35
17:56 30.01.2023
 
Голландские F-35 начали первые тренировки в Польше в рамках миссии НАТО

Министр обороны Оллонгрен: голландские F-35 начали полеты в Польше в рамках миссии НАТО

© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Madelyn BrownИстребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
Истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Madelyn Brown
Истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Нидерландские истребители F-35 начали в понедельник первые тренировочные полеты в Польше в рамках миссии НАТО, сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
На прошлой неделе нидерландские истребители F-35 прибыли в Польшу для патрулирования неба в рамках миссии НАТО.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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"Сегодня наши истребители F-35, которые в пятницу направились в Польшу, начали свои первые тренировки. Они охраняют воздушное пространство НАТО над Восточной Европой... Таким образом, мы укрепляем наш восточный фланг", - написала Оллонгрен в Twitter.
В минувшую пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя прибытие голландских F-35 в страну, заявлял, что истребители будут поддерживать польскую армию в рамках миссии НАТО EnhancedAirPolicing. Польский министр напомнил, что Польша также закупила в США истребители F-35 и ждет их поставки.
Нидерланды значительно расширили военное присутствие НАТО в Восточной Европе. С начала военной операции РФ на Украине голландцы направили несколько истребителей F-35 и F-16 для патрулирования воздушного пространства над восточным флангом зоны альянса. Так, в Болгарии дислоцированы четыре истребителя F-35, которые будут вести наблюдение за воздушным пространством до конца мая. В середине апреля Нидерланды направили 150 военных в Словакию для развертывания зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, уже более пяти лет голландская армия участвует в передовом присутствии НАТО в Литве.
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