https://ria.ru/20230130/titan-1848474926.html
США не смогут заменить российский титан сырьем с Украины, считает эксперт
США не смогут заменить российский титан сырьем с Украины, считает эксперт - РИА Новости, 30.01.2023
США не смогут заменить российский титан сырьем с Украины, считает эксперт
Промышленность Украины, в отличие от российской, не выпускает необходимую США номенклатуру титановой продукции, а вести разработку месторождений этого металла... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:58
2023-01-30T16:58
2023-01-30T17:01
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Промышленность Украины, в отличие от российской, не выпускает необходимую США номенклатуру титановой продукции, а вести разработку месторождений этого металла на Украине сейчас не представляется возможным, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Журнал Newsweek накануне сообщил, что США рассчитывают получить от Украины титан, необходимый им в военной промышленности. Издание сообщило, что США и их союзники в настоящее время предпринимают "усилия по выявлению, разработке и использованию огромных запасов" титана на Украине. "Полноценной альтернативой российскому титану украинский считать нельзя – в "Незалежной" выпускались лишь губка и слитки, тогда как США нужен титановый прокат (сортовой, листовой и трубный) и механически обработанные изделия", - сказал Хазанов. Он напомнил, что постоянные отключения электроэнергии на Украине не могут не привести к прекращению работы местных металлургических предприятий, в том числе выпускающих титан и полуфабрикаты на его основе. "Главным из них является Запорожский титано-магниевый комбинат, в лучшие периоды своей работы выпускавший около 20 тысяч тонн титана в год и последние 10 лет сокращавший его производство. Вряд ли имеющиеся на его складах запасы титана (если они есть, конечно) сколь-либо помогут американским компаниям", - добавил Хазанов. Крупнейшим в мире производителем титана является российская корпорация "ВСМПО-Ависма". Согласно оценкам, проведенным в феврале 2022 года ФГ "Финам" для РИА Новости, "Ависма" обеспечивала до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40% потребностей в титане Boeing и до 60% потребностей Airbus. Под американские или европейские санкции этот металл не попал. Несмотря на это, корпорация Boeing в марте прошлого года объявила о прекращении закупок титана в России, а Airbus в декабре заявила о планах прекратить закупать российский титан "в течение нескольких месяцев". При этом еще в августе глава Airbus Гийом Фори отмечал в статье в Wall Street Journal, что если "ВСМПО-Ависма" перестанет поставлять металл для мировой авиакосмической отрасли, "это будет конец истории".
https://ria.ru/20221228/putin-1841961596.html
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экономика, россия, украина, сша, в мире
Экономика, Россия, Украина, США, В мире
16:58 30.01.2023 (обновлено: 17:01 30.01.2023)
США не смогут заменить российский титан сырьем с Украины, считает эксперт
Эксперт Хазанов: США не смогут заменить российский титан сырьем с Украины
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Промышленность Украины, в отличие от российской, не выпускает необходимую США номенклатуру титановой продукции, а вести разработку месторождений этого металла на Украине сейчас не представляется возможным, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
Журнал Newsweek накануне сообщил, что США рассчитывают получить от Украины титан, необходимый им в военной промышленности. Издание сообщило, что США и их союзники в настоящее время предпринимают "усилия по выявлению, разработке и использованию огромных запасов" титана на Украине.
"Полноценной альтернативой российскому титану украинский считать нельзя – в "Незалежной" выпускались лишь губка и слитки, тогда как США нужен титановый прокат (сортовой, листовой и трубный) и механически обработанные изделия", - сказал Хазанов.
"Если же в США надеются получить расположенные на Украине титановые месторождения, то подобная затея выглядит наивной: в условиях нарастающих отключений электроэнергии и бардака на железных дорогах Украины организовать стабильные железнодорожные перевозки титановых концентратов за ее пределы не получится, а в грузовиках много не доставишь", - уточнил эксперт.
Он напомнил, что постоянные отключения электроэнергии на Украине не могут не привести к прекращению работы местных металлургических предприятий, в том числе выпускающих титан и полуфабрикаты на его основе. "Главным из них является Запорожский титано-магниевый комбинат, в лучшие периоды своей работы выпускавший около 20 тысяч тонн титана в год и последние 10 лет сокращавший его производство. Вряд ли имеющиеся на его складах запасы титана (если они есть, конечно) сколь-либо помогут американским компаниям", - добавил Хазанов.
Крупнейшим в мире производителем титана является российская корпорация "ВСМПО-Ависма". Согласно оценкам, проведенным в феврале 2022 года ФГ "Финам" для РИА Новости, "Ависма" обеспечивала до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40% потребностей в титане Boeing и до 60% потребностей Airbus
.
Под американские или европейские санкции этот металл не попал. Несмотря на это, корпорация Boeing в марте прошлого года объявила о прекращении закупок титана в России
, а Airbus в декабре заявила о планах прекратить закупать российский титан "в течение нескольких месяцев". При этом еще в августе глава Airbus Гийом Фори отмечал в статье в Wall Street Journal, что если "ВСМПО-Ависма
" перестанет поставлять металл для мировой авиакосмической отрасли, "это будет конец истории".