https://ria.ru/20230130/tigr-1848297749.html

Эксперт рассказал, почему не удается поймать тигра, загрызшего трех собак

Эксперт рассказал, почему не удается поймать тигра, загрызшего трех собак - РИА Новости, 30.01.2023

Эксперт рассказал, почему не удается поймать тигра, загрызшего трех собак

Специалисты несколько недель с помощью специальных средств ведут активные поиски амурского тигра, который загрыз трех собак в приморском селе Знаменка, но... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T06:56

2023-01-30T06:56

2023-01-30T06:56

происшествия

россия

заречный

хабаровский край

сергей арамилев

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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Специалисты несколько недель с помощью специальных средств ведут активные поиски амурского тигра, который загрыз трех собак в приморском селе Знаменка, но краснокнижный хищник чует ловушки и не подходит к населенным пунктам, поймать его пока не удается, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее он рассказал агентству, что поимку тигра осложняет всеядность хищника, который охотится и на диких зверей, и таскает собак. По его словам, если бы тигр "постоянно ходил в село по одной тропе, его бы быстро поймали". "Тигра активно ловят, готовят для его поимки специальные средства, но полосатый хищник, видимо, это видит и не идет в село", - сказал Арамилев. По его словам, "живую наживку" не используют, "есть специальные приспособления", которые позволят поймать хищника без вреда для здоровья животного. В начале января в соцсетях распространилось видео, снятое жителями села Знаменка в Приморье. Авторы сообщали, что в центре села тигр сначала подошел к одной собаке, сидевшей на цепи в будке, но не тронул ее, после загрыз другую. Утверждалось, что за несколько дней тигр был в Знаменке несколько раз. Факт гибели собаки подтвердил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр". Он также рассказал, что краснокнижный хищник - предположительно, молодой самец - с начала года был в селе дважды и загрыз там трех собак. Зверя наблюдали в радиусе 50 километров, он также заходил в села Заречное и Звенигородка. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20230130/kosulya-1848289519.html

https://ria.ru/20230120/podkormka-1846053225.html

россия

заречный

хабаровский край

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происшествия, россия, заречный, хабаровский край, сергей арамилев