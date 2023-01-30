Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему не удается поймать тигра, загрызшего трех собак - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/tigr-1848297749.html
Эксперт рассказал, почему не удается поймать тигра, загрызшего трех собак
Эксперт рассказал, почему не удается поймать тигра, загрызшего трех собак - РИА Новости, 30.01.2023
Эксперт рассказал, почему не удается поймать тигра, загрызшего трех собак
Специалисты несколько недель с помощью специальных средств ведут активные поиски амурского тигра, который загрыз трех собак в приморском селе Знаменка, но... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T06:56
2023-01-30T06:56
происшествия
россия
заречный
хабаровский край
сергей арамилев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770630598_0:375:2756:1925_1920x0_80_0_0_371924cc761262c9ddf9d1ac1ebdf4ba.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Специалисты несколько недель с помощью специальных средств ведут активные поиски амурского тигра, который загрыз трех собак в приморском селе Знаменка, но краснокнижный хищник чует ловушки и не подходит к населенным пунктам, поймать его пока не удается, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее он рассказал агентству, что поимку тигра осложняет всеядность хищника, который охотится и на диких зверей, и таскает собак. По его словам, если бы тигр "постоянно ходил в село по одной тропе, его бы быстро поймали". "Тигра активно ловят, готовят для его поимки специальные средства, но полосатый хищник, видимо, это видит и не идет в село", - сказал Арамилев. По его словам, "живую наживку" не используют, "есть специальные приспособления", которые позволят поймать хищника без вреда для здоровья животного. В начале января в соцсетях распространилось видео, снятое жителями села Знаменка в Приморье. Авторы сообщали, что в центре села тигр сначала подошел к одной собаке, сидевшей на цепи в будке, но не тронул ее, после загрыз другую. Утверждалось, что за несколько дней тигр был в Знаменке несколько раз. Факт гибели собаки подтвердил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр". Он также рассказал, что краснокнижный хищник - предположительно, молодой самец - с начала года был в селе дважды и загрыз там трех собак. Зверя наблюдали в радиусе 50 километров, он также заходил в села Заречное и Звенигородка. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230130/kosulya-1848289519.html
https://ria.ru/20230120/podkormka-1846053225.html
россия
заречный
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770630598_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_de09936b6e5891124692b8fe256ae1ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, заречный, хабаровский край, сергей арамилев
Происшествия, Россия, Заречный, Хабаровский край, Сергей Арамилев
06:56 30.01.2023
 
Эксперт рассказал, почему не удается поймать тигра, загрызшего трех собак

Арамилев: тигр, загрызший трех собак в Приморье, чует ловушки, поймать его пока не удается

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Специалисты несколько недель с помощью специальных средств ведут активные поиски амурского тигра, который загрыз трех собак в приморском селе Знаменка, но краснокнижный хищник чует ловушки и не подходит к населенным пунктам, поймать его пока не удается, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Ранее он рассказал агентству, что поимку тигра осложняет всеядность хищника, который охотится и на диких зверей, и таскает собак. По его словам, если бы тигр "постоянно ходил в село по одной тропе, его бы быстро поймали".
Косуля - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
02:39Хорошие новости
В Приморье полицейские спасли косулю, убегавшую от собак
"Тигра активно ловят, готовят для его поимки специальные средства, но полосатый хищник, видимо, это видит и не идет в село", - сказал Арамилев.
По его словам, "живую наживку" не используют, "есть специальные приспособления", которые позволят поймать хищника без вреда для здоровья животного.
В начале января в соцсетях распространилось видео, снятое жителями села Знаменка в Приморье. Авторы сообщали, что в центре села тигр сначала подошел к одной собаке, сидевшей на цепи в будке, но не тронул ее, после загрыз другую. Утверждалось, что за несколько дней тигр был в Знаменке несколько раз.
Факт гибели собаки подтвердил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр". Он также рассказал, что краснокнижный хищник - предположительно, молодой самец - с начала года был в селе дважды и загрыз там трех собак. Зверя наблюдали в радиусе 50 километров, он также заходил в села Заречное и Звенигородка.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Черный дятел в Тимирязевском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Не навреди: главные три запрета в подкормке животных зимой
 
ПроисшествияРоссияЗаречныйХабаровский крайСергей Арамилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала