https://ria.ru/20230130/tankist-1848305148.html
Российский военный рассказал, как танкисты подавляют противника огнем
Российский военный рассказал, как танкисты подавляют противника огнем - РИА Новости, 30.01.2023
Российский военный рассказал, как танкисты подавляют противника огнем
Российский танкист Западного военного округа рассказал РИА Новости, как с помощью 125-миллиметровых орудий отечественных танков закапывают опорные пункты... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T08:13
2023-01-30T08:13
2023-01-30T09:55
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Российский танкист Западного военного округа рассказал РИА Новости, как с помощью 125-миллиметровых орудий отечественных танков закапывают опорные пункты украинских войск. По его словам, танкисты выезжают во время боя на позиции десантников и выполняют огневое подавление противника. "Поразить его там маловероятно осколочно-фугасным снарядом, потому что брустверы. Единственное, что мы можем, – это закопать опорник (взрывом снарядов – ред.). То есть мы закапываем, а пока противник залег, десантники выходят на рубеж перехода в атаку, и дальше идет именно бой в опорнике, то есть они врываются в линию и пробивают себе дорогу", – пояснил военный. Он добавил, что у танкистов с десантниками и пехотой сложились хорошие взаимодействие и взаимопонимание. "Целеуказание нам давали трассерами ребята. Прикрывали наш отход. То есть ребята понимают, что танк – это хоть и машина тяжелая, мощная, но ей нужно помогать. Многого в танке не видишь, особенно в таком лесу, как у нас. Ну, ты видишь максимум метров 200, а дальше идут сосны, а рабочая дистанция танка, она идет с 500", – сказал военный. "То есть с 500 метров у меня начинается полный охват видимости. Мы подходим, я открываю борт (под потенциальный огонь противника – ред.), вести огонь фланговый не могу, потому что сосны близко и дорога узкая. Поэтому ребята из окопов выпрыгивают, начинают просто неприцельно бить, чтобы (противники – ред.) голову не поднял, потому что любой РПГ, любой ПТУР нам нанесет поражение", – добавил он.
https://ria.ru/20230130/artemovsk-1848318728.html
https://ria.ru/20230129/naemniki-1848255019.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848320510_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_abbcf4e4f13ecc4ac12ca2f71711f0f1.jpg
Танкист о совместной работе с десантниками по уничтожению опорных пунктов ВСУ
Танкист о совместной работе с десантниками по уничтожению опорных пунктов ВСУ
2023-01-30T08:13
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PT1M52S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
08:13 30.01.2023 (обновлено: 09:55 30.01.2023)
Российский военный рассказал, как танкисты подавляют противника огнем
Российский военный: танкисты подавляют противника огнем с позиций десантников
ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Российский танкист Западного военного округа рассказал РИА Новости, как с помощью 125-миллиметровых орудий отечественных танков закапывают опорные пункты украинских войск.
По его словам, танкисты выезжают во время боя на позиции десантников и выполняют огневое подавление противника.
"Поразить его там маловероятно осколочно-фугасным снарядом, потому что брустверы. Единственное, что мы можем, – это закопать опорник (взрывом снарядов – ред.). То есть мы закапываем, а пока противник залег, десантники выходят на рубеж перехода в атаку, и дальше идет именно бой в опорнике, то есть они врываются в линию и пробивают себе дорогу", – пояснил военный.
Он добавил, что у танкистов с десантниками и пехотой сложились хорошие взаимодействие и взаимопонимание.
"Целеуказание нам давали трассерами ребята. Прикрывали наш отход. То есть ребята понимают, что танк – это хоть и машина тяжелая, мощная, но ей нужно помогать. Многого в танке не видишь, особенно в таком лесу, как у нас. Ну, ты видишь максимум метров 200, а дальше идут сосны, а рабочая дистанция танка, она идет с 500", – сказал военный.
"То есть с 500 метров у меня начинается полный охват видимости. Мы подходим, я открываю борт (под потенциальный огонь противника – ред.), вести огонь фланговый не могу, потому что сосны близко и дорога узкая. Поэтому ребята из окопов выпрыгивают, начинают просто неприцельно бить, чтобы (противники – ред.) голову не поднял, потому что любой РПГ, любой ПТУР нам нанесет поражение", – добавил он.