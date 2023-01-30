https://ria.ru/20230130/tankist-1848305148.html

Российский военный рассказал, как танкисты подавляют противника огнем

Российский военный рассказал, как танкисты подавляют противника огнем - РИА Новости, 30.01.2023

Российский военный рассказал, как танкисты подавляют противника огнем

Российский танкист Западного военного округа рассказал РИА Новости, как с помощью 125-миллиметровых орудий отечественных танков закапывают опорные пункты... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T08:13

2023-01-30T08:13

2023-01-30T09:55

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848320510_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f6c16acdfe3d9fb733a9e1c2cf58e1b.jpg

ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Российский танкист Западного военного округа рассказал РИА Новости, как с помощью 125-миллиметровых орудий отечественных танков закапывают опорные пункты украинских войск. По его словам, танкисты выезжают во время боя на позиции десантников и выполняют огневое подавление противника. "Поразить его там маловероятно осколочно-фугасным снарядом, потому что брустверы. Единственное, что мы можем, – это закопать опорник (взрывом снарядов – ред.). То есть мы закапываем, а пока противник залег, десантники выходят на рубеж перехода в атаку, и дальше идет именно бой в опорнике, то есть они врываются в линию и пробивают себе дорогу", – пояснил военный. Он добавил, что у танкистов с десантниками и пехотой сложились хорошие взаимодействие и взаимопонимание. "Целеуказание нам давали трассерами ребята. Прикрывали наш отход. То есть ребята понимают, что танк – это хоть и машина тяжелая, мощная, но ей нужно помогать. Многого в танке не видишь, особенно в таком лесу, как у нас. Ну, ты видишь максимум метров 200, а дальше идут сосны, а рабочая дистанция танка, она идет с 500", – сказал военный. "То есть с 500 метров у меня начинается полный охват видимости. Мы подходим, я открываю борт (под потенциальный огонь противника – ред.), вести огонь фланговый не могу, потому что сосны близко и дорога узкая. Поэтому ребята из окопов выпрыгивают, начинают просто неприцельно бить, чтобы (противники – ред.) голову не поднял, потому что любой РПГ, любой ПТУР нам нанесет поражение", – добавил он.

https://ria.ru/20230130/artemovsk-1848318728.html

https://ria.ru/20230129/naemniki-1848255019.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Танкист о совместной работе с десантниками по уничтожению опорных пунктов ВСУ Танкист о совместной работе с десантниками по уничтожению опорных пунктов ВСУ 2023-01-30T08:13 true PT1M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины