https://ria.ru/20230130/tankist-1848297922.html

Российский танкист рассказал, как вывозил раненых на броне

Российский танкист рассказал, как вывозил раненых на броне - РИА Новости, 30.01.2023

Российский танкист рассказал, как вывозил раненых на броне

Танкист Западного военного округа рассказал РИА Новости, как вывозил раненых во время боя, за что был награжден медалью "За отвагу". РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T07:03

2023-01-30T07:03

2023-01-30T10:27

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

россия

украина

донбасс

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ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Танкист Западного военного округа рассказал РИА Новости, как вывозил раненых во время боя, за что был награжден медалью "За отвагу". По его словам, получить медаль приятно, но есть вещи и важнее."Приятнее больше было, когда после награждения замполит мотострелкового батальона <…> обнял, прослезился, говорит, спасибо, что наших ребят вытащили. И вот это гораздо приятнее, когда парни, которые выжили, они подходят и говорят: "Понимаешь, я к своей дочери вернусь", — сказал он. Танкист рассказал об эпизоде, когда украинские боевики попытались вклиниться между российскими опорными пунктами. По словам танкиста, пока они ехали, он сидел рядом с тяжелораненым и говорил ему: "Давай не засыпай, разговаривай". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230130/javelin-1848291464.html

https://ria.ru/20230130/tanki-1848297593.html

россия

украина

донбасс

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Награжденный за отвагу танкист о спасении окруженных десантников и раненых товарищей Награжденный за отвагу танкист о спасении окруженных десантников и раненых товарищей 2023-01-30T07:03 true PT4M25S

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безопасность, вооруженные силы рф, россия, украина, донбасс, владимир путин