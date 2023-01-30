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Российский танкист рассказал, как вывозил раненых на броне - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/tankist-1848297922.html
Российский танкист рассказал, как вывозил раненых на броне
Российский танкист рассказал, как вывозил раненых на броне - РИА Новости, 30.01.2023
Российский танкист рассказал, как вывозил раненых на броне
Танкист Западного военного округа рассказал РИА Новости, как вывозил раненых во время боя, за что был награжден медалью "За отвагу". РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T07:03
2023-01-30T10:27
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Танкист Западного военного округа рассказал РИА Новости, как вывозил раненых во время боя, за что был награжден медалью "За отвагу". По его словам, получить медаль приятно, но есть вещи и важнее."Приятнее больше было, когда после награждения замполит мотострелкового батальона &lt;…&gt; обнял, прослезился, говорит, спасибо, что наших ребят вытащили. И вот это гораздо приятнее, когда парни, которые выжили, они подходят и говорят: "Понимаешь, я к своей дочери вернусь", — сказал он. Танкист рассказал об эпизоде, когда украинские боевики попытались вклиниться между российскими опорными пунктами. По словам танкиста, пока они ехали, он сидел рядом с тяжелораненым и говорил ему: "Давай не засыпай, разговаривай". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230130/javelin-1848291464.html
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Награжденный за отвагу танкист о спасении окруженных десантников и раненых товарищей
Награжденный за отвагу танкист о спасении окруженных десантников и раненых товарищей
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, украина, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин
07:03 30.01.2023 (обновлено: 10:27 30.01.2023)
 
Российский танкист рассказал, как вывозил раненых на броне

Танкист Западного военного округа рассказал, как вывозил раненых во время боя на броне

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ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Танкист Западного военного округа рассказал РИА Новости, как вывозил раненых во время боя, за что был награжден медалью "За отвагу".
По его словам, получить медаль приятно, но есть вещи и важнее.
"Приятнее больше было, когда после награждения замполит мотострелкового батальона <…> обнял, прослезился, говорит, спасибо, что наших ребят вытащили. И вот это гораздо приятнее, когда парни, которые выжили, они подходят и говорят: "Понимаешь, я к своей дочери вернусь", — сказал он.
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Танкист рассказал об эпизоде, когда украинские боевики попытались вклиниться между российскими опорными пунктами.
"Наши ребята были чуть впереди, наша пехота. Прижали, там командир роты "Победа", мой товарищ, у него там от роты осталось 16 человек. Ни патронов, ничего уже не оставалось, потому что бой вели тяжелый и противник, он как бы шел вперед. Вышли (танки. — Прим. ред.), отработали, наступление завязало. <...> Выехали еще два раза. Последний выезд — вижу, на дороге группа людей перевязывает раненых. Остановились, думали, броней прикроем, потому что шел пулеметный огонь в их сторону, ну и танк работал. <…> Ребята перевязались. Я на броню вылез, помог загрузить. У одного прямо под бронежилет осколок прошел и пошел через всю спину, остановился у почки", — вспоминает собеседник агентства.
По словам танкиста, пока они ехали, он сидел рядом с тяжелораненым и говорил ему: "Давай не засыпай, разговаривай".

"Узнал, что эти оба парня (один легко раненный в руку) — оба братья с Татарстана. Выехали, почти доехали уже до дороги, встретили медицинскую машину, передали", — добавил он.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФРоссияУкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
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