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Британские танки Challenger могут прибыть на передовую на Украину до лета - РИА Новости, 30.01.2023
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Британские танки Challenger могут прибыть на передовую на Украину до лета
Британские танки Challenger могут прибыть на передовую на Украину до лета - РИА Новости, 30.01.2023
Британские танки Challenger могут прибыть на передовую на Украину до лета
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger 2 могут прибыть на передовую на Украину до лета, в мае или ближе к Пасхе. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:19
2023-01-30T19:39
в мире
украина
великобритания
бен уоллес
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger 2 могут прибыть на передовую на Украину до лета, в мае или ближе к Пасхе."Очевидно, из соображений безопасности я не могу назвать точные сроки. Но я могу сказать: все начинается с обучения индивидуальной работе на платформах (танках), а затем с обучения умению объединяться с формируемыми подразделениями, чтобы сражаться вместе как сформированное подразделение, и только затем эти танки прибудут (на передовую). Я могу сказать, это будет до лета, в мае или ближе к Пасхе", - сказал он, отвечая на вопрос депутата, когда британские танки появятся на передовой на Украине.Ранее замглавы британского минобороны Алекс Чак заявил, что Великобритания планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта, подготовка украинских военных для их обслуживания начнется в понедельник на этой неделе.
https://ria.ru/20230130/tanki-1848297593.html
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в мире, украина, великобритания, бен уоллес
В мире, Украина, Великобритания, Бен Уоллес
19:19 30.01.2023 (обновлено: 19:39 30.01.2023)
 
Британские танки Challenger могут прибыть на передовую на Украину до лета

Глава Минобороны Британии Уоллес: танки Challenger могут прибыть на Украину до лета

© Фото : UK MOD © Crown copyright/Cpl RiggОсновной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : UK MOD © Crown copyright/Cpl Rigg
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger 2 могут прибыть на передовую на Украину до лета, в мае или ближе к Пасхе.
"Очевидно, из соображений безопасности я не могу назвать точные сроки. Но я могу сказать: все начинается с обучения индивидуальной работе на платформах (танках), а затем с обучения умению объединяться с формируемыми подразделениями, чтобы сражаться вместе как сформированное подразделение, и только затем эти танки прибудут (на передовую). Я могу сказать, это будет до лета, в мае или ближе к Пасхе", - сказал он, отвечая на вопрос депутата, когда британские танки появятся на передовой на Украине.
Ранее замглавы британского минобороны Алекс Чак заявил, что Великобритания планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта, подготовка украинских военных для их обслуживания начнется в понедельник на этой неделе.
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В миреУкраинаВеликобританияБен Уоллес
 
 
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