https://ria.ru/20230130/tanki-1848514086.html
Британские танки Challenger могут прибыть на передовую на Украину до лета
Британские танки Challenger могут прибыть на передовую на Украину до лета - РИА Новости, 30.01.2023
Британские танки Challenger могут прибыть на передовую на Украину до лета
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger 2 могут прибыть на передовую на Украину до лета, в мае или ближе к Пасхе. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:19
2023-01-30T19:19
2023-01-30T19:39
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великобритания
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger 2 могут прибыть на передовую на Украину до лета, в мае или ближе к Пасхе."Очевидно, из соображений безопасности я не могу назвать точные сроки. Но я могу сказать: все начинается с обучения индивидуальной работе на платформах (танках), а затем с обучения умению объединяться с формируемыми подразделениями, чтобы сражаться вместе как сформированное подразделение, и только затем эти танки прибудут (на передовую). Я могу сказать, это будет до лета, в мае или ближе к Пасхе", - сказал он, отвечая на вопрос депутата, когда британские танки появятся на передовой на Украине.Ранее замглавы британского минобороны Алекс Чак заявил, что Великобритания планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта, подготовка украинских военных для их обслуживания начнется в понедельник на этой неделе.
https://ria.ru/20230130/tanki-1848297593.html
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в мире, украина, великобритания, бен уоллес
В мире, Украина, Великобритания, Бен Уоллес
19:19 30.01.2023 (обновлено: 19:39 30.01.2023)
Британские танки Challenger могут прибыть на передовую на Украину до лета
Глава Минобороны Британии Уоллес: танки Challenger могут прибыть на Украину до лета
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger 2 могут прибыть на передовую на Украину до лета, в мае или ближе к Пасхе.
"Очевидно, из соображений безопасности я не могу назвать точные сроки. Но я могу сказать: все начинается с обучения индивидуальной работе на платформах (танках), а затем с обучения умению объединяться с формируемыми подразделениями, чтобы сражаться вместе как сформированное подразделение, и только затем эти танки прибудут (на передовую). Я могу сказать, это будет до лета, в мае или ближе к Пасхе", - сказал он, отвечая на вопрос депутата, когда британские танки появятся на передовой на Украине.
Ранее замглавы британского минобороны Алекс Чак заявил, что Великобритания планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта, подготовка украинских военных для их обслуживания начнется в понедельник на этой неделе.