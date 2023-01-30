https://ria.ru/20230130/tanki-1848509915.html

В ДНР считают, что поставки танков с Запада не изменят ход спецоперации

В ДНР считают, что поставки танков с Запада не изменят ход спецоперации - РИА Новости, 30.01.2023

В ДНР считают, что поставки танков с Запада не изменят ход спецоперации

Поставки Украине танков из стран Европы и из США не смогут изменить ситуацию в зоне специальной военной операции, кроме того, это принесет имиджевые потери,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T19:00

2023-01-30T19:00

2023-01-30T19:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

нато

евросоюз

владислав бердичевский

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Поставки Украине танков из стран Европы и из США не смогут изменить ситуацию в зоне специальной военной операции, кроме того, это принесет имиджевые потери, заявил журналистам депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский. "Я думаю, что никак поставка танков из стран Европы и США не отразится на ситуации на поле боя, это, скорее, какой-то толчок, чтобы подбодрить "бандеровцев", потому что потеря (украинскими войсками - ред.) Соледара и сейчас события вокруг Артемовска и Угледара - они достаточно негативно действуют на украинскую общественность. Поэтому они пытаются подбодрить, чтобы затянуть военные действия, чтобы как можно дольше Россию втягивать в эти военные действия, больше жертв будет из-за этого", - сказал Бердичевский. Он также отметил, что Европа и США используют Украину как испытательный полигон, а поставка новых видов вооружения только затянет конфликт и приведет к увеличению жертв. "В данном случае да, действительно, Украина - это испытательный полигон для техники, они не хотели танки поставлять, потому что танки в любом случае будут уничтожаться, и они, конечно же, понесут имиджевые потери. Поэтому американцы собираются поставить танки аж через год. Тут непонятно, что будет с Украиной через полгода, но Abrams будут через год", - добавил он. На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сша, нато, евросоюз, владислав бердичевский, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, украина, вооруженные силы украины