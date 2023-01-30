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В ДНР считают, что поставки танков с Запада не изменят ход спецоперации - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/tanki-1848509915.html
В ДНР считают, что поставки танков с Запада не изменят ход спецоперации
В ДНР считают, что поставки танков с Запада не изменят ход спецоперации - РИА Новости, 30.01.2023
В ДНР считают, что поставки танков с Запада не изменят ход спецоперации
Поставки Украине танков из стран Европы и из США не смогут изменить ситуацию в зоне специальной военной операции, кроме того, это принесет имиджевые потери,... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:00
2023-01-30T19:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
нато
евросоюз
владислав бердичевский
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Поставки Украине танков из стран Европы и из США не смогут изменить ситуацию в зоне специальной военной операции, кроме того, это принесет имиджевые потери, заявил журналистам депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский. "Я думаю, что никак поставка танков из стран Европы и США не отразится на ситуации на поле боя, это, скорее, какой-то толчок, чтобы подбодрить "бандеровцев", потому что потеря (украинскими войсками - ред.) Соледара и сейчас события вокруг Артемовска и Угледара - они достаточно негативно действуют на украинскую общественность. Поэтому они пытаются подбодрить, чтобы затянуть военные действия, чтобы как можно дольше Россию втягивать в эти военные действия, больше жертв будет из-за этого", - сказал Бердичевский. Он также отметил, что Европа и США используют Украину как испытательный полигон, а поставка новых видов вооружения только затянет конфликт и приведет к увеличению жертв. "В данном случае да, действительно, Украина - это испытательный полигон для техники, они не хотели танки поставлять, потому что танки в любом случае будут уничтожаться, и они, конечно же, понесут имиджевые потери. Поэтому американцы собираются поставить танки аж через год. Тут непонятно, что будет с Украиной через полгода, но Abrams будут через год", - добавил он. На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
сша
донецкая народная республика
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безопасность, сша, нато, евросоюз, владислав бердичевский, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, НАТО, Евросоюз, Владислав Бердичевский, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
19:00 30.01.2023
 
В ДНР считают, что поставки танков с Запада не изменят ход спецоперации

Депутат из ДНР Бердичевский: поставки танков с Запада принесут ему только имиджевые потери

© Фото : Swedish Armed ForcesТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Swedish Armed Forces
Танк Leopard 2. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Поставки Украине танков из стран Европы и из США не смогут изменить ситуацию в зоне специальной военной операции, кроме того, это принесет имиджевые потери, заявил журналистам депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
"Я думаю, что никак поставка танков из стран Европы и США не отразится на ситуации на поле боя, это, скорее, какой-то толчок, чтобы подбодрить "бандеровцев", потому что потеря (украинскими войсками - ред.) Соледара и сейчас события вокруг Артемовска и Угледара - они достаточно негативно действуют на украинскую общественность. Поэтому они пытаются подбодрить, чтобы затянуть военные действия, чтобы как можно дольше Россию втягивать в эти военные действия, больше жертв будет из-за этого", - сказал Бердичевский.
Он также отметил, что Европа и США используют Украину как испытательный полигон, а поставка новых видов вооружения только затянет конфликт и приведет к увеличению жертв. "В данном случае да, действительно, Украина - это испытательный полигон для техники, они не хотели танки поставлять, потому что танки в любом случае будут уничтожаться, и они, конечно же, понесут имиджевые потери. Поэтому американцы собираются поставить танки аж через год. Тут непонятно, что будет с Украиной через полгода, но Abrams будут через год", - добавил он.
На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
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Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАНАТОЕвросоюзВладислав БердичевскийДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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