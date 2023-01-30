В ДНР считают, что поставки танков с Запада не изменят ход спецоперации
Депутат из ДНР Бердичевский: поставки танков с Запада принесут ему только имиджевые потери
© Фото : Swedish Armed ForcesТанк Leopard 2
© Фото : Swedish Armed Forces
Танк Leopard 2. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Поставки Украине танков из стран Европы и из США не смогут изменить ситуацию в зоне специальной военной операции, кроме того, это принесет имиджевые потери, заявил журналистам депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
"Я думаю, что никак поставка танков из стран Европы и США не отразится на ситуации на поле боя, это, скорее, какой-то толчок, чтобы подбодрить "бандеровцев", потому что потеря (украинскими войсками - ред.) Соледара и сейчас события вокруг Артемовска и Угледара - они достаточно негативно действуют на украинскую общественность. Поэтому они пытаются подбодрить, чтобы затянуть военные действия, чтобы как можно дольше Россию втягивать в эти военные действия, больше жертв будет из-за этого", - сказал Бердичевский.
Он также отметил, что Европа и США используют Украину как испытательный полигон, а поставка новых видов вооружения только затянет конфликт и приведет к увеличению жертв. "В данном случае да, действительно, Украина - это испытательный полигон для техники, они не хотели танки поставлять, потому что танки в любом случае будут уничтожаться, и они, конечно же, понесут имиджевые потери. Поэтому американцы собираются поставить танки аж через год. Тут непонятно, что будет с Украиной через полгода, но Abrams будут через год", - добавил он.
На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".