https://ria.ru/20230130/tanki-1848488664.html

Российский танкист рассказал, как военные называют свои боевые машины

Российский танкист рассказал, как военные называют свои боевые машины - РИА Новости, 30.01.2023

Российский танкист рассказал, как военные называют свои боевые машины

Российские танкисты зачастую одушевляют военную технику, на которой сражаются, и дают ей имена, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:39

2023-01-30T17:39

2023-01-30T18:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 30 янв - РИА Новости. Российские танкисты зачастую одушевляют военную технику, на которой сражаются, и дают ей имена, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным "Арцах", награжденный на днях Минобороны России медалью "За отвагу". "За танком нужно следить: уровень масла проверить, уровень давления проконтролировать. Имена им придумываем – у меня "танчики" "Охотник", "Акула". Люди сами дают позывные технике", - отметил танкист. По его словам, его сослуживцы одушевляют технику, ухаживают за ней, поскольку в бою техника "отвечает" за заботу – помогает и при необходимости спасает экипаж.

https://ria.ru/20230124/terminator-1846995464.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы рф