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Российский танкист рассказал, как военные называют свои боевые машины - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/tanki-1848488664.html
Российский танкист рассказал, как военные называют свои боевые машины
Российский танкист рассказал, как военные называют свои боевые машины - РИА Новости, 30.01.2023
Российский танкист рассказал, как военные называют свои боевые машины
Российские танкисты зачастую одушевляют военную технику, на которой сражаются, и дают ей имена, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:39
2023-01-30T18:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 30 янв - РИА Новости. Российские танкисты зачастую одушевляют военную технику, на которой сражаются, и дают ей имена, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным "Арцах", награжденный на днях Минобороны России медалью "За отвагу". "За танком нужно следить: уровень масла проверить, уровень давления проконтролировать. Имена им придумываем – у меня "танчики" "Охотник", "Акула". Люди сами дают позывные технике", - отметил танкист. По его словам, его сослуживцы одушевляют технику, ухаживают за ней, поскольку в бою техника "отвечает" за заботу – помогает и при необходимости спасает экипаж.
https://ria.ru/20230124/terminator-1846995464.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
17:39 30.01.2023 (обновлено: 18:10 30.01.2023)
 
Российский танкист рассказал, как военные называют свои боевые машины

"Акула" и "Охотник": военный рассказал, как танкисты называют свои боевые машины

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанкист у одного из танков Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции
Танкист у одного из танков Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости
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Танкист у одного из танков Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 30 янв - РИА Новости. Российские танкисты зачастую одушевляют военную технику, на которой сражаются, и дают ей имена, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным "Арцах", награжденный на днях Минобороны России медалью "За отвагу".
"За танком нужно следить: уровень масла проверить, уровень давления проконтролировать. Имена им придумываем – у меня "танчики" "Охотник", "Акула". Люди сами дают позывные технике", - отметил танкист.
По его словам, его сослуживцы одушевляют технику, ухаживают за ней, поскольку в бою техника "отвечает" за заботу – помогает и при необходимости спасает экипаж.
Поражение танка ВСУ при поддержке боевой машины Терминатор - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 10:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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