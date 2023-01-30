Рейтинг@Mail.ru
Забайкальцам заплатят за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/tanki-1848467586.html
Забайкальцам заплатят за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams
Забайкальцам заплатят за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams - РИА Новости, 30.01.2023
Забайкальцам заплатят за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о выплатах от 100 тысяч до трех миллионов рублей гражданам, участвующим в специальной... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:38
2023-01-30T17:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
забайкальский край
m1 abrams
в мире
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847353680_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_ad4b995c0cf55c73f7fadb365e1393b1.jpg
ЧИТА, 30 янв — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о выплатах от 100 тысяч до трех миллионов рублей гражданам, участвующим в специальной военной операции, за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams. Соответствующее постановление опубликовано на сайте издания "Забайкальский рабочий" - официальном издании Забайкальского края. "Установить следующие единовременные выплаты гражданам Российской Федерации, принимающим участие в СВО: зарегистрированным на территории Забайкальского края; находящимся в составе воинских частей, постоянно дислоцирующихся на территории края, в том числе во вновь сформированных в ходе проведения частичной мобилизации", - говорится в документе. Так, непосредственно захватившему танк Leopard работоспособном состоянии любой модификации полагается выплата в 3 миллиона рублей, а участвующим с ним в захвате выплатят по 500 тысяч рублей каждому. Всего за один танк выплату могут получить до 10 человек. За уничтожение одного танка Leopard любой модификации выплатят 1 миллион рублей. Тем, кто также участвовал в уничтожении, выплатят по 150 тысяч рублей каждому. За один танк на такую выплату могут рассчитывать до 5 человек. Кроме того, в документе указано, что на выплату могут рассчитывать те, кто захватил танк M1 Abrams или другие основные боевые танки, произведенные в странах НАТО. Непосредственно захвативший танк в работоспособном состоянии получит 1,5 миллиона рублей, а помогавшие ему могут рассчитывать на выплаты в размере 300 тысяч рублей каждому (десять человек включительно). Тому, кто непосредственно уничтожит один из "Абрамсов" выплатят 500 тысяч рублей, участникам операции - по 100 тысяч (пять человек включительно). На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230130/tankist-1848453720.html
https://ria.ru/20230130/tanki-1848415272.html
украина
россия
забайкальский край
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847353680_349:0:1700:1013_1920x0_80_0_0_ad37361b42ebdf61dce9f113ab9fffce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, нато, забайкальский край, m1 abrams, в мире, германия, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Забайкальский край, M1 Abrams, В мире, Германия, США
16:38 30.01.2023 (обновлено: 17:18 30.01.2023)
 
Забайкальцам заплатят за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams

Губернатор Забайкалья Осипов пообещал до трех миллионов рублей за захват Leopard и Abrams

© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 30 янв — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о выплатах от 100 тысяч до трех миллионов рублей гражданам, участвующим в специальной военной операции, за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте издания "Забайкальский рабочий" - официальном издании Забайкальского края.
Танк вооруженных сил России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 16:00Специальная военная операция на Украине
Российский танкист рассказал о готовности к бою с немецкими Leopard 2
"Установить следующие единовременные выплаты гражданам Российской Федерации, принимающим участие в СВО: зарегистрированным на территории Забайкальского края; находящимся в составе воинских частей, постоянно дислоцирующихся на территории края, в том числе во вновь сформированных в ходе проведения частичной мобилизации", - говорится в документе.
Так, непосредственно захватившему танк Leopard работоспособном состоянии любой модификации полагается выплата в 3 миллиона рублей, а участвующим с ним в захвате выплатят по 500 тысяч рублей каждому. Всего за один танк выплату могут получить до 10 человек. За уничтожение одного танка Leopard любой модификации выплатят 1 миллион рублей. Тем, кто также участвовал в уничтожении, выплатят по 150 тысяч рублей каждому. За один танк на такую выплату могут рассчитывать до 5 человек.
Кроме того, в документе указано, что на выплату могут рассчитывать те, кто захватил танк M1 Abrams или другие основные боевые танки, произведенные в странах НАТО. Непосредственно захвативший танк в работоспособном состоянии получит 1,5 миллиона рублей, а помогавшие ему могут рассчитывать на выплаты в размере 300 тысяч рублей каждому (десять человек включительно). Тому, кто непосредственно уничтожит один из "Абрамсов" выплатят 500 тысяч рублей, участникам операции - по 100 тысяч (пять человек включительно).
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 15:33Специальная военная операция на Украине
"Леопард" против Т-90: какой танк изменит ход конфликта на Украине
На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00Инфографика
Leopard 2: основной боевой танк Германии
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОЗабайкальский крайM1 AbramsВ миреГерманияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала