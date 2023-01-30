https://ria.ru/20230130/tanki-1848467586.html

Забайкальцам заплатят за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams

Забайкальцам заплатят за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams - РИА Новости, 30.01.2023

Забайкальцам заплатят за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о выплатах от 100 тысяч до трех миллионов рублей гражданам, участвующим в специальной... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:38

2023-01-30T16:38

2023-01-30T17:18

специальная военная операция на украине

украина

россия

нато

забайкальский край

m1 abrams

в мире

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847353680_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_ad4b995c0cf55c73f7fadb365e1393b1.jpg

ЧИТА, 30 янв — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о выплатах от 100 тысяч до трех миллионов рублей гражданам, участвующим в специальной военной операции, за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams. Соответствующее постановление опубликовано на сайте издания "Забайкальский рабочий" - официальном издании Забайкальского края. "Установить следующие единовременные выплаты гражданам Российской Федерации, принимающим участие в СВО: зарегистрированным на территории Забайкальского края; находящимся в составе воинских частей, постоянно дислоцирующихся на территории края, в том числе во вновь сформированных в ходе проведения частичной мобилизации", - говорится в документе. Так, непосредственно захватившему танк Leopard работоспособном состоянии любой модификации полагается выплата в 3 миллиона рублей, а участвующим с ним в захвате выплатят по 500 тысяч рублей каждому. Всего за один танк выплату могут получить до 10 человек. За уничтожение одного танка Leopard любой модификации выплатят 1 миллион рублей. Тем, кто также участвовал в уничтожении, выплатят по 150 тысяч рублей каждому. За один танк на такую выплату могут рассчитывать до 5 человек. Кроме того, в документе указано, что на выплату могут рассчитывать те, кто захватил танк M1 Abrams или другие основные боевые танки, произведенные в странах НАТО. Непосредственно захвативший танк в работоспособном состоянии получит 1,5 миллиона рублей, а помогавшие ему могут рассчитывать на выплаты в размере 300 тысяч рублей каждому (десять человек включительно). Тому, кто непосредственно уничтожит один из "Абрамсов" выплатят 500 тысяч рублей, участникам операции - по 100 тысяч (пять человек включительно). На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230130/tankist-1848453720.html

https://ria.ru/20230130/tanki-1848415272.html

украина

россия

забайкальский край

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, нато, забайкальский край, m1 abrams, в мире, германия, сша