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"Леопард" против Т-90: какой танк изменит ход конфликта на Украине - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/tanki-1848415272.html
"Леопард" против Т-90: какой танк изменит ход конфликта на Украине
"Леопард" против Т-90: какой танк изменит ход конфликта на Украине - РИА Новости, 30.01.2023
"Леопард" против Т-90: какой танк изменит ход конфликта на Украине
Дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил вместе с агрегатами трансмиссии образует систему-моноблок — это облегчает обслуживание и ремонт. Максимальная... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:33
2023-01-30T16:08
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
киев
франция
виктор мураховский
нато
вооруженные силы украины
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Дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил вместе с агрегатами трансмиссии образует систему-моноблок — это облегчает обслуживание и ремонт. Максимальная скорость на шоссе — 70 километров в час, запас хода — 550 километров. Кроме того, есть вспомогательная силовая установка, дающая электричество для радиоэлектронного оборудования при выключенном основном двигателе.Наследники "Тигров"Теперь ВСУ будут располагать самым пестрым танковым парком в мире. Наравне со все еще боеспособными Т-64 и Т-72 в строй встанут американские M1A2 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Если подключатся Франция и Италия, добавятся Leclerc и C1 Ariete.Это современные и грозные машины. Особенно опасны, если двинутся в наступление на узком участке фронта.Наиболее мощный — "Леопард", второй по массовости основной боевой танк в НАТО после "Абрамсов". Его разработали в годы холодной войны и неоднократно модернизировали. Киеву пообещали модификации A4, A5 и A6. Самых же современных A7+ у немцев не больше сотни.Leopard 2 — танк классической компоновки. Моторно-трансмиссионное отделение — в кормовой части машины, боевое — в средней, управление — в лобовой. Экипаж из четырех человек: командир, механик-водитель, оператор-наводчик и заряжающий.Орудие — гладкоствольное компании Rheinmetall, калибр — 120 миллиметров. Двигатель — 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 72 километра в час, запас хода — до 550 километров.Вариант A4 выпускали во второй половине 1980-х. Тогда значительно улучшили бронезащиту башни, повысили выживаемость экипажа, предоставили более мощные снаряды, модернизировали баллистический вычислитель. Эта модификация самая "воюющая" по сей день: например, ее активно применяет Турция в Сирии.Версия A5 — из 1990-х. Лоб и борта башни прикрыли модулями разнесенной брони, полностью переработали маску пушки. Переделали и люк механика-водителя, благодаря чему улучшился обзор. Электрогидравлическую систему стабилизации орудия заменили на полностью электрическую, наводчик получил модернизированный прицел, а командир — независимый тепловизор второго поколения, встроенный в панорамный прибор наблюдения. Также танк обеспечили системой навигации GPS.В результате машина потяжелела до 62 тонн.В A6 башню сделали еще прочнее, добавили противоминную защиту. Длину ствола орудия увеличили на 11 калибров. Также подросла дульная энергия, начальная скорость снарядов и, как следствие, — их бронепробиваемость и дальность поражения.Повышена выживаемостьНаиболее опасный противник немецких "котов" — Т-90М, самый современный российский танк. Это глубоко переработанный вариант машины, принятой на вооружение в 1990-х. В модернизированной башне — развитая кормовая ниша с боекомплектом. В обычных условиях отсек для выстрелов изолирован от боевого отделения и экипажа, что резко повышает выживаемость.Лоб корпуса и башни закрыты комбинированной броней с дополнительной накладной защитой. От кумулятивных боеприпасов прикрывает комплекс динамической защиты типа "Реликт", способный отразить выстрел даже из самых современных западных ПТРК. Специально для Т-90М создали многослойные чехлы "Накидка", уменьшающие видимость машины в различных диапазонах и сокращающие дальность обнаружения.Дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил вместе с агрегатами трансмиссии образует систему-моноблок — это облегчает обслуживание и ремонт. Максимальная скорость на шоссе — 70 километров в час, запас хода — 550 километров. Кроме того, есть вспомогательная силовая установка, дающая электричество для радиоэлектронного оборудования при выключенном основном двигателе.Эта особенность делает танк идеальным для атак из засад. К примеру, одному из предшественников — Т-72Б3 — для выстрела требуется сначала запустить довольно шумный двигатель.Кроме того, Т-90М прекрасно ориентируется на поле боя. Система управления огнем "Калина" располагает комбинированным дневно-ночным прицелом наводчика "Сосна-У" и панорамным прицелом командира ПК ПАН. Имеются автомат сопровождения цели, двухплоскостной стабилизатор вооружения, средства опознавания "свой-чужой", средства навигации. По приборам наблюдения машина ни в чем не уступает западным аналогам.Множество факторовВ общем, Leopard 2 для Т-90М не такой уж неуязвимый. Эксперты утверждают, что броня немецких машин эффективна лишь на дистанциях свыше 2000 метров."Плюс эти танки, в отличие от российских, не оснащены динамической защитой от кумулятивных боеприпасов. На дальностях прямой видимости до 1500 метров и меньше, которые свойственны местности на Украине, броня танков НАТО будет уверенно пробиваться снарядами российских танковых пушек 2А46", — пояснил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.Впрочем, пушка "Леопарда" пробивает Т-90М в лоб с тех же дистанций. К преимуществу российской машины можно отнести более низкий профиль, позволяющий маскироваться в складках местности. "Кот" куда заметнее. Правда, у него более совершенные приборы наблюдения и тепловизор.Успех той или иной машины на поле боя далеко не всегда зависит от номинальных тактико-технических характеристик. Решающие факторы — уровень подготовки экипажа, разведка, взаимодействие с другими подразделениями, устойчивая связь. К тому же злейший враг танка на поле боя — это не другой танк, гранатометчик или оператор ПТУР, а ударный вертолет."Леопарды" — вполне подходящая цель для Ка-52, который несет до 12 противотанковых ракет "Вихрь-М". Каждая — с тандемной кумулятивно-осколочной боевой частью массой 8-12 килограммов. Попадание в тонкую броню крыши башни или моторного отделения гарантированно уничтожает любой танк. Дальность — десять километров, что перекрывает радиус действия западных ПЗРК и позволяет наводиться, не входя в зону ПВО. А учитывая габариты, спрятаться западным машинам будет очень непросто.
https://ria.ru/20230130/nato-1848346264.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230126/abrams-1847730559.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, украина, киев, франция, виктор мураховский, нато, вооруженные силы украины, т-90м, m1 abrams, т-90
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Киев, Франция, Виктор Мураховский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Т-90М, M1 Abrams, Т-90
15:33 30.01.2023 (обновлено: 16:08 30.01.2023)
 

"Леопард" против Т-90: какой танк изменит ход конфликта на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Андрей Коц
Андрей Коц
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Дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил вместе с агрегатами трансмиссии образует систему-моноблок — это облегчает обслуживание и ремонт. Максимальная скорость на шоссе — 70 километров в час, запас хода — 550 километров. Кроме того, есть вспомогательная силовая установка, дающая электричество для радиоэлектронного оборудования при выключенном основном двигателе.

Наследники "Тигров"

Теперь ВСУ будут располагать самым пестрым танковым парком в мире. Наравне со все еще боеспособными Т-64 и Т-72 в строй встанут американские M1A2 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Если подключатся Франция и Италия, добавятся Leclerc и C1 Ariete.
Это современные и грозные машины. Особенно опасны, если двинутся в наступление на узком участке фронта.
© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2 армии Германии
Наиболее мощный — "Леопард", второй по массовости основной боевой танк в НАТО после "Абрамсов". Его разработали в годы холодной войны и неоднократно модернизировали. Киеву пообещали модификации A4, A5 и A6. Самых же современных A7+ у немцев не больше сотни.
Leopard 2 — танк классической компоновки. Моторно-трансмиссионное отделение — в кормовой части машины, боевое — в средней, управление — в лобовой. Экипаж из четырех человек: командир, механик-водитель, оператор-наводчик и заряжающий.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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Орудие — гладкоствольное компании Rheinmetall, калибр — 120 миллиметров. Двигатель — 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 72 километра в час, запас хода — до 550 километров.
Вариант A4 выпускали во второй половине 1980-х. Тогда значительно улучшили бронезащиту башни, повысили выживаемость экипажа, предоставили более мощные снаряды, модернизировали баллистический вычислитель. Эта модификация самая "воюющая" по сей день: например, ее активно применяет Турция в Сирии.
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2
Версия A5 — из 1990-х. Лоб и борта башни прикрыли модулями разнесенной брони, полностью переработали маску пушки. Переделали и люк механика-водителя, благодаря чему улучшился обзор. Электрогидравлическую систему стабилизации орудия заменили на полностью электрическую, наводчик получил модернизированный прицел, а командир — независимый тепловизор второго поколения, встроенный в панорамный прибор наблюдения. Также танк обеспечили системой навигации GPS.
В результате машина потяжелела до 62 тонн.
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В Пентагоне признали, что на складах нет танков Abrams для Украины
В A6 башню сделали еще прочнее, добавили противоминную защиту. Длину ствола орудия увеличили на 11 калибров. Также подросла дульная энергия, начальная скорость снарядов и, как следствие, — их бронепробиваемость и дальность поражения.

Повышена выживаемость

Наиболее опасный противник немецких "котов" — Т-90М, самый современный российский танк. Это глубоко переработанный вариант машины, принятой на вооружение в 1990-х. В модернизированной башне — развитая кормовая ниша с боекомплектом. В обычных условиях отсек для выстрелов изолирован от боевого отделения и экипажа, что резко повышает выживаемость.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв"
Лоб корпуса и башни закрыты комбинированной броней с дополнительной накладной защитой. От кумулятивных боеприпасов прикрывает комплекс динамической защиты типа "Реликт", способный отразить выстрел даже из самых современных западных ПТРК. Специально для Т-90М создали многослойные чехлы "Накидка", уменьшающие видимость машины в различных диапазонах и сокращающие дальность обнаружения.
Дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил вместе с агрегатами трансмиссии образует систему-моноблок — это облегчает обслуживание и ремонт. Максимальная скорость на шоссе — 70 километров в час, запас хода — 550 километров. Кроме того, есть вспомогательная силовая установка, дающая электричество для радиоэлектронного оборудования при выключенном основном двигателе.
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Вчера, 13:21В мире
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Эта особенность делает танк идеальным для атак из засад. К примеру, одному из предшественников — Т-72Б3 — для выстрела требуется сначала запустить довольно шумный двигатель.
Кроме того, Т-90М прекрасно ориентируется на поле боя. Система управления огнем "Калина" располагает комбинированным дневно-ночным прицелом наводчика "Сосна-У" и панорамным прицелом командира ПК ПАН. Имеются автомат сопровождения цели, двухплоскостной стабилизатор вооружения, средства опознавания "свой-чужой", средства навигации. По приборам наблюдения машина ни в чем не уступает западным аналогам.

Множество факторов

В общем, Leopard 2 для Т-90М не такой уж неуязвимый. Эксперты утверждают, что броня немецких машин эффективна лишь на дистанциях свыше 2000 метров.
"Плюс эти танки, в отличие от российских, не оснащены динамической защитой от кумулятивных боеприпасов. На дальностях прямой видимости до 1500 метров и меньше, которые свойственны местности на Украине, броня танков НАТО будет уверенно пробиваться снарядами российских танковых пушек 2А46", — пояснил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
© ИнфографикаОсновные боевые танки России и стран НАТО
Основные боевые танки России и стран НАТО
© Инфографика
Основные боевые танки России и стран НАТО
Впрочем, пушка "Леопарда" пробивает Т-90М в лоб с тех же дистанций. К преимуществу российской машины можно отнести более низкий профиль, позволяющий маскироваться в складках местности. "Кот" куда заметнее. Правда, у него более совершенные приборы наблюдения и тепловизор.
Успех той или иной машины на поле боя далеко не всегда зависит от номинальных тактико-технических характеристик. Решающие факторы — уровень подготовки экипажа, разведка, взаимодействие с другими подразделениями, устойчивая связь. К тому же злейший враг танка на поле боя — это не другой танк, гранатометчик или оператор ПТУР, а ударный вертолет.
© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России на аэродроме
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на аэродроме - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на аэродроме
"Леопарды" — вполне подходящая цель для Ка-52, который несет до 12 противотанковых ракет "Вихрь-М". Каждая — с тандемной кумулятивно-осколочной боевой частью массой 8-12 килограммов. Попадание в тонкую броню крыши башни или моторного отделения гарантированно уничтожает любой танк. Дальность — десять километров, что перекрывает радиус действия западных ПЗРК и позволяет наводиться, не входя в зону ПВО. А учитывая габариты, спрятаться западным машинам будет очень непросто.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаКиевФранцияВиктор МураховскийНАТОВооруженные силы УкраиныТ-90МM1 AbramsТ-90
 
 
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