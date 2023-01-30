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США отправят свои танки на Украину не раньше конца года, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/tanki-1848297593.html
США отправят свои танки на Украину не раньше конца года, пишут СМИ
США отправят свои танки на Украину не раньше конца года, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023
США отправят свои танки на Украину не раньше конца года, пишут СМИ
Поставки на Украину американских танков Abrams состоятся не ранее конца нынешнего года, но сами по себе сделали возможным более оперативную передачу немецких... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T06:50
2023-01-30T08:43
специальная военная операция на украине
в мире
сша
германия
украина
олаф шольц
джо байден
пентагон
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Поставки на Украину американских танков Abrams состоятся не ранее конца нынешнего года, но сами по себе сделали возможным более оперативную передачу немецких Leopard, пишет газета Washington Post. США пообещали украинским военным батальонный комплект – 31 единицу – своих основных боевых танков Abrams M1A2, которые еще предстоит изготовить. "Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем", - сказано в публикации. По данным издания, американцы изначально не хотели передавать Abrams, ссылаясь на сложность их эксплуатации, но изменили свое мнение, когда выяснилось, что Германия не будет в одиночку, без США, отправлять на Украину собственные танки Leopard и позволять делать то же другим странам, имеющим такую же бронетехнику. Washington Post пересказывает телефонный разговор президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, по итогам которого в Белом доме было найдено решение, которое цементировало единство Запада в поддержке Украины. "Что если выразить готовность передать M1, но когда-нибудь в будущем в рамках удовлетворения "долгосрочных" потребностей Киева в войне, которая может затянуться на годы? Это обеспечило бы Шольцу искомое основание прямо сейчас отправить Leopard и при этом дать Пентагону &lt;…&gt; время на решение беспокоящих его проблем, связанных с подготовкой украинских сил и применения танков, и отладку логистики", - говорится в статье.
https://ria.ru/20230130/videoigra-1848297071.html
сша
германия
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в мире, сша, германия, украина, олаф шольц, джо байден, пентагон, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Германия, Украина, Олаф Шольц, Джо Байден, Пентагон, M1 Abrams
06:50 30.01.2023 (обновлено: 08:43 30.01.2023)
 
США отправят свои танки на Украину не раньше конца года, пишут СМИ

Washington Post: США отправят танки на Украину не раньше конца 2023 года или в следующем

© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Поставки на Украину американских танков Abrams состоятся не ранее конца нынешнего года, но сами по себе сделали возможным более оперативную передачу немецких Leopard, пишет газета Washington Post.
США пообещали украинским военным батальонный комплект – 31 единицу – своих основных боевых танков Abrams M1A2, которые еще предстоит изготовить.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
Вчера, 13:00Инфографика
Leopard 2: основной боевой танк Германии
Инфографика
Посмотреть
"Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем", - сказано в публикации.
По данным издания, американцы изначально не хотели передавать Abrams, ссылаясь на сложность их эксплуатации, но изменили свое мнение, когда выяснилось, что Германия не будет в одиночку, без США, отправлять на Украину собственные танки Leopard и позволять делать то же другим странам, имеющим такую же бронетехнику.
Washington Post пересказывает телефонный разговор президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, по итогам которого в Белом доме было найдено решение, которое цементировало единство Запада в поддержке Украины.
"Что если выразить готовность передать M1, но когда-нибудь в будущем в рамках удовлетворения "долгосрочных" потребностей Киева в войне, которая может затянуться на годы? Это обеспечило бы Шольцу искомое основание прямо сейчас отправить Leopard и при этом дать Пентагону <…> время на решение беспокоящих его проблем, связанных с подготовкой украинских сил и применения танков, и отладку логистики", - говорится в статье.
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
06:35
В США сделали неожиданное признание об Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГерманияУкраинаОлаф ШольцДжо БайденПентагонM1 Abrams
 
 
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