06:50 30.01.2023 (обновлено: 08:43 30.01.2023)
США отправят свои танки на Украину не раньше конца года, пишут СМИ
Washington Post: США отправят танки на Украину не раньше конца 2023 года или в следующем
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Поставки на Украину американских танков Abrams состоятся не ранее конца нынешнего года, но сами по себе сделали возможным более оперативную передачу немецких Leopard, пишет газета Washington Post.
США пообещали украинским военным батальонный комплект – 31 единицу – своих основных боевых танков Abrams M1A2, которые еще предстоит изготовить.
"Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем", - сказано в публикации.
По данным издания, американцы изначально не хотели передавать Abrams, ссылаясь на сложность их эксплуатации, но изменили свое мнение, когда выяснилось, что Германия не будет в одиночку, без США, отправлять на Украину собственные танки Leopard и позволять делать то же другим странам, имеющим такую же бронетехнику.
Washington Post пересказывает телефонный разговор президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, по итогам которого в Белом доме было найдено решение, которое цементировало единство Запада в поддержке Украины.
"Что если выразить готовность передать M1, но когда-нибудь в будущем в рамках удовлетворения "долгосрочных" потребностей Киева в войне, которая может затянуться на годы? Это обеспечило бы Шольцу искомое основание прямо сейчас отправить Leopard и при этом дать Пентагону <…> время на решение беспокоящих его проблем, связанных с подготовкой украинских сил и применения танков, и отладку логистики", - говорится в статье.