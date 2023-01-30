https://ria.ru/20230130/tanki-1848297593.html

США отправят свои танки на Украину не раньше конца года, пишут СМИ

США отправят свои танки на Украину не раньше конца года, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023

США отправят свои танки на Украину не раньше конца года, пишут СМИ

Поставки на Украину американских танков Abrams состоятся не ранее конца нынешнего года, но сами по себе сделали возможным более оперативную передачу немецких... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T06:50

2023-01-30T06:50

2023-01-30T08:43

специальная военная операция на украине

в мире

сша

германия

украина

олаф шольц

джо байден

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168081_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_c12e8d54ab6f6fa08cfc834f23ec7f21.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Поставки на Украину американских танков Abrams состоятся не ранее конца нынешнего года, но сами по себе сделали возможным более оперативную передачу немецких Leopard, пишет газета Washington Post. США пообещали украинским военным батальонный комплект – 31 единицу – своих основных боевых танков Abrams M1A2, которые еще предстоит изготовить. "Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем", - сказано в публикации. По данным издания, американцы изначально не хотели передавать Abrams, ссылаясь на сложность их эксплуатации, но изменили свое мнение, когда выяснилось, что Германия не будет в одиночку, без США, отправлять на Украину собственные танки Leopard и позволять делать то же другим странам, имеющим такую же бронетехнику. Washington Post пересказывает телефонный разговор президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, по итогам которого в Белом доме было найдено решение, которое цементировало единство Запада в поддержке Украины. "Что если выразить готовность передать M1, но когда-нибудь в будущем в рамках удовлетворения "долгосрочных" потребностей Киева в войне, которая может затянуться на годы? Это обеспечило бы Шольцу искомое основание прямо сейчас отправить Leopard и при этом дать Пентагону <…> время на решение беспокоящих его проблем, связанных с подготовкой украинских сил и применения танков, и отладку логистики", - говорится в статье.

https://ria.ru/20230130/videoigra-1848297071.html

сша

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, германия, украина, олаф шольц, джо байден, пентагон, m1 abrams