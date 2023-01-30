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МИД России призвал Запад перестать "играть в игры вокруг СВПД" - РИА Новости, 30.01.2023
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МИД России призвал Запад перестать "играть в игры вокруг СВПД"
МИД России призвал Запад перестать "играть в игры вокруг СВПД" - РИА Новости, 30.01.2023
МИД России призвал Запад перестать "играть в игры вокруг СВПД"
Россия надеется, что страны Запада перестанут играть в игры вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана и найдут силы... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:29
2023-01-30T11:49
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
иран
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия надеется, что страны Запада перестанут играть в игры вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана и найдут силы прийти к решению о перезапуске иранской ядерной сделки, заявили в понедельник в МИД РФ."Остается надеяться, что наши западные коллеги осознают меру той ответственности, которая лежит на их плечах, перестанут играть в игры и наконец найдут в себе силы прийти к окончательному соглашению о "перезапуске" СВПД", - говорится в опубликованных на сайте МИД ответах министерства, подготовленных к итоговой пресс-конференции главы российской дипломатии Сергея Лаврова.В МИД России подчеркнули, что "с технической точки зрения всё давно готово для того, чтобы процесс реанимирования СВПД начался". "Осознав это, наши американские и европейские коллеги вдруг начали притормаживать, стараясь переложить на Тегеран ответственность за пробуксовки в переговорном процессе. В России это называется "перекладыванием проблемы с больной головы на здоровую", - пояснили в МИД.В министерстве отметили, что западные страны используют "самые нелепые домыслы насчет иранских нарушений резолюции СБ ООН 2231, связанных с померещившимися кому-то поставками БПЛА в Россию", чтобы затормозить процесс восстановления СВПД, одновременно звучат "заявления, что СВПД вообще сейчас не приоритетный вопрос, а все силы, мол, должны быть брошены на поддержку протестной деятельности в Иране"."Всё это – нечистоплотные уловки с целью увести международное внимание в сторону от процесса восстановления "ядерной сделки" и снизить глобальное давление на Вашингтон и его сателлитов по данной чувствительной теме", - заключили в российском МИД.
https://ria.ru/20230129/svpd-1848238149.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), В мире, Иран, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:29 30.01.2023 (обновлено: 11:49 30.01.2023)
 
МИД России призвал Запад перестать "играть в игры вокруг СВПД"

МИД России призвал Запад решиться перезапустить ядерную сделку

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия надеется, что страны Запада перестанут играть в игры вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана и найдут силы прийти к решению о перезапуске иранской ядерной сделки, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Остается надеяться, что наши западные коллеги осознают меру той ответственности, которая лежит на их плечах, перестанут играть в игры и наконец найдут в себе силы прийти к окончательному соглашению о "перезапуске" СВПД", - говорится в опубликованных на сайте МИД ответах министерства, подготовленных к итоговой пресс-конференции главы российской дипломатии Сергея Лаврова.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 16:30
Катар передал Ирану послание сторон переговоров по возобновлению СВПД
В МИД России подчеркнули, что "с технической точки зрения всё давно готово для того, чтобы процесс реанимирования СВПД начался". "Осознав это, наши американские и европейские коллеги вдруг начали притормаживать, стараясь переложить на Тегеран ответственность за пробуксовки в переговорном процессе. В России это называется "перекладыванием проблемы с больной головы на здоровую", - пояснили в МИД.
В министерстве отметили, что западные страны используют "самые нелепые домыслы насчет иранских нарушений резолюции СБ ООН 2231, связанных с померещившимися кому-то поставками БПЛА в Россию", чтобы затормозить процесс восстановления СВПД, одновременно звучат "заявления, что СВПД вообще сейчас не приоритетный вопрос, а все силы, мол, должны быть брошены на поддержку протестной деятельности в Иране".
"Всё это – нечистоплотные уловки с целью увести международное внимание в сторону от процесса восстановления "ядерной сделки" и снизить глобальное давление на Вашингтон и его сателлитов по данной чувствительной теме", - заключили в российском МИД.
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 03:53
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)В миреИранМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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