https://ria.ru/20230130/svpd-1848344293.html

МИД России призвал Запад перестать "играть в игры вокруг СВПД"

МИД России призвал Запад перестать "играть в игры вокруг СВПД" - РИА Новости, 30.01.2023

МИД России призвал Запад перестать "играть в игры вокруг СВПД"

Россия надеется, что страны Запада перестанут играть в игры вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана и найдут силы... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:29

2023-01-30T11:29

2023-01-30T11:49

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

иран

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия надеется, что страны Запада перестанут играть в игры вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана и найдут силы прийти к решению о перезапуске иранской ядерной сделки, заявили в понедельник в МИД РФ."Остается надеяться, что наши западные коллеги осознают меру той ответственности, которая лежит на их плечах, перестанут играть в игры и наконец найдут в себе силы прийти к окончательному соглашению о "перезапуске" СВПД", - говорится в опубликованных на сайте МИД ответах министерства, подготовленных к итоговой пресс-конференции главы российской дипломатии Сергея Лаврова.В МИД России подчеркнули, что "с технической точки зрения всё давно готово для того, чтобы процесс реанимирования СВПД начался". "Осознав это, наши американские и европейские коллеги вдруг начали притормаживать, стараясь переложить на Тегеран ответственность за пробуксовки в переговорном процессе. В России это называется "перекладыванием проблемы с больной головы на здоровую", - пояснили в МИД.В министерстве отметили, что западные страны используют "самые нелепые домыслы насчет иранских нарушений резолюции СБ ООН 2231, связанных с померещившимися кому-то поставками БПЛА в Россию", чтобы затормозить процесс восстановления СВПД, одновременно звучат "заявления, что СВПД вообще сейчас не приоритетный вопрос, а все силы, мол, должны быть брошены на поддержку протестной деятельности в Иране"."Всё это – нечистоплотные уловки с целью увести международное внимание в сторону от процесса восстановления "ядерной сделки" и снизить глобальное давление на Вашингтон и его сателлитов по данной чувствительной теме", - заключили в российском МИД.

https://ria.ru/20230129/svpd-1848238149.html

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россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)