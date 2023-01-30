https://ria.ru/20230130/summa-1848491129.html

Рада сообщила, какую сумму Киев попросит у Запада в Рамштайне

Рада сообщила, какую сумму Киев попросит у Запада в Рамштайне - РИА Новости, 30.01.2023

Рада сообщила, какую сумму Киев попросит у Запада в Рамштайне

Правительство Украины рассчитывает в рамках заседания так называемого финансового "Рамштайна", проведение которого ожидается в марте, договориться с партнерами... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:49

2023-01-30T17:49

2023-01-30T17:50

специальная военная операция на украине

украина

киев

сша

денис шмыгаль

андрей пышный

верховная рада украины

евросоюз

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство Украины рассчитывает в рамках заседания так называемого финансового "Рамштайна", проведение которого ожидается в марте, договориться с партнерами о предоставлении 10 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета страны, заявила в понедельник глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Подласа. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль, сообщил, что мультидонорскую координационную платформу для помощи Киеву, так называемый финансовый "Рамштайн", создали государства "Большой семерки". По его словам, платформа будет действовать в трех основных направлениях: постоянная краткосрочная и долгосрочная поддержка Украины, международное финансирование и координация реформ, а также развитие частного сектора. "Украина добилась создания координационной платформы доноров, так называемого финансового "Рамштайна". Первая предметная встреча состоится в марте. Там правительство будет обсуждать с партнерами источники финансирования дефицита бюджета в 10 миллиардов долларов", - заявила Подласа в эфире телеканала "Рада". Она отметила, что дефицит госбюджета Украины в 2023 году составляет 38 миллиардов долларов, в то же время правительство "точечно договорилось о предоставлении США десяти миллиардов долларов и 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи от ЕС". Подласа уточнила, что на встрече финансового "Рамштайна" основные партнеры, среди которых представители государств G7, Еврокомиссия и международные финансовые организации, обсудят между собой, "кто сможет предоставить помощь в таком размере". Глава национального банка Украины Андрей Пышный ранее заявил, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.

https://ria.ru/20230130/pomosch-1848459224.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848449629.html

украина

киев

сша

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украина, киев, сша, денис шмыгаль, андрей пышный, верховная рада украины, евросоюз, g7, в мире