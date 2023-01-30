https://ria.ru/20230130/sud-1848488334.html

В Перми осудят обвиняемого в двойном убийстве из-за наследства

В Перми осудят обвиняемого в двойном убийстве из-за наследства - РИА Новости, 30.01.2023

В Перми осудят обвиняемого в двойном убийстве из-за наследства

Пермяка, обвиняемого в убийстве двух женщин из-за наследства своего брата, будут судить, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:37

2023-01-30T17:37

2023-01-30T17:45

происшествия

россия

пермь

пермский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Пермяка, обвиняемого в убийстве двух женщин из-за наследства своего брата, будут судить, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По версии следствия, житель Пермского района в январе 2022 года замыслил убить гражданскую жену умершего брата, которая по завещанию являлась законной наследницей имущества, чтобы заполучить наследство. Он пришёл в дом в деревне Кеты, выстрелил по разу во вдову и оказавшуюся там ее подругу, а потом добил их предметом, похожим на нож. Мужчине было предъявлено обвинение по пп. "а, з, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений и с целью скрыть другое преступление). Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. "В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230130/ubiystvo-1848379325.html

https://ria.ru/20230129/ubiystvo-1848182566.html

россия

пермь

пермский район

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происшествия, россия, пермь, пермский район, следственный комитет россии (ск рф)