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Умер автор легендарного рок-хита Money (That's What I Want) - РИА Новости, 30.01.2023
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Шоубиз
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Умер автор легендарного рок-хита Money (That's What I Want)
Умер автор легендарного рок-хита Money (That's What I Want) - РИА Новости, 30.01.2023
Умер автор легендарного рок-хита Money (That's What I Want)
Автор классического рок-хита Money (That's What I Want) Барретт Стронг скончался в возрасте в 81 года. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:55
2023-01-30T10:55
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Автор классического рок-хита Money (That's What I Want) Барретт Стронг скончался в возрасте в 81 года. Однако причина смерти композитора осталась неизвестной. Музыкант обрел популярность после записи хита Money (That's What I Want) в 1959 году. Позже композицию исполняли the Beatles и Rolling Stones. В 2011-м трек вошел в список "500 величайших песен всех времен" журнала Rolling Stone. Он занял 294 место. Кроме того, хит пополнил список "500 песен, повлиявших на рок-н-ролл" Зала славы рок-н-ролла. Также Стронг писал композиции для других коллективов и занимался продюсерской деятельностью. Ранее умер "король рэпа" Бернард Грин. Артист скончался от онкологического заболевания в возрасте 57 лет.
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Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес
10:55 30.01.2023
 
Умер автор легендарного рок-хита Money (That's What I Want)

Умер автор легендарного рок-хита Money (That's What I Want) Барретт Стронг

© AP Photo / Louis LanzanoАмериканский певец Баррет Стронг
Американский певец Баррет Стронг - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Louis Lanzano
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Автор классического рок-хита Money (That's What I Want) Барретт Стронг скончался в возрасте в 81 года.
"С глубоким сожалением мы сообщаем о кончине легендарного певца и композитора Баррета Стронга", – сообщили представители музея звукозаписывающей компании Motown Records в Twitter.
Однако причина смерти композитора осталась неизвестной.
Музыкант обрел популярность после записи хита Money (That's What I Want) в 1959 году. Позже композицию исполняли the Beatles и Rolling Stones. В 2011-м трек вошел в список "500 величайших песен всех времен" журнала Rolling Stone. Он занял 294 место.
Кроме того, хит пополнил список "500 песен, повлиявших на рок-н-ролл" Зала славы рок-н-ролла.
Также Стронг писал композиции для других коллективов и занимался продюсерской деятельностью.
Ранее умер "король рэпа" Бернард Грин. Артист скончался от онкологического заболевания в возрасте 57 лет.
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