https://ria.ru/20230130/strong-1848331424.html

Умер автор легендарного рок-хита Money (That's What I Want)

Умер автор легендарного рок-хита Money (That's What I Want) - РИА Новости, 30.01.2023

Умер автор легендарного рок-хита Money (That's What I Want)

Автор классического рок-хита Money (That's What I Want) Барретт Стронг скончался в возрасте в 81 года. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:55

2023-01-30T10:55

2023-01-30T10:55

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848327454_0:92:1479:924_1920x0_80_0_0_259f6a445b60742dd97cae6a7052782c.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Автор классического рок-хита Money (That's What I Want) Барретт Стронг скончался в возрасте в 81 года. Однако причина смерти композитора осталась неизвестной. Музыкант обрел популярность после записи хита Money (That's What I Want) в 1959 году. Позже композицию исполняли the Beatles и Rolling Stones. В 2011-м трек вошел в список "500 величайших песен всех времен" журнала Rolling Stone. Он занял 294 место. Кроме того, хит пополнил список "500 песен, повлиявших на рок-н-ролл" Зала славы рок-н-ролла. Также Стронг писал композиции для других коллективов и занимался продюсерской деятельностью. Ранее умер "король рэпа" Бернард Грин. Артист скончался от онкологического заболевания в возрасте 57 лет.

https://ria.ru/20230119/govers-1845811698.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, шоу-бизнес