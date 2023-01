https://ria.ru/20230125/grin-1847320497.html

Умер "король рэпа" Бернард Грин

Умер "король рэпа" Бернард Грин - РИА Новости, 25.01.2023

Умер "король рэпа" Бернард Грин

В Германии скончался музыкант Бернард Грин, известный как B.G., The Prince of Rap. Об этом сообщил портал TV Foren. РИА Новости, 25.01.2023

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Германии скончался музыкант Бернард Грин, известный как B.G., The Prince of Rap. Об этом сообщил портал TV Foren.Артисту было 57 лет. Причиной смерти послужил рак предстательной железы. Исполнитель родился в 1965 году в Вашингтоне. После прохождения военной службы он переехал в Германию. Продюсеры заметили рэпера на одном из фестивалей во Франкфурте-на-Майне и предложили сотрудничество. Артист обрел популярность после выхода сингла This Beat Is Hot в 1991 году. Главными хитами в его карьере стали треки Can We Get Enough? и The Colour of My Dreams.Однако в середине 90-х музыкант перестал выпускать сольные композиции. В 2003 году он стал работником музея в Висбадене. Ранее умер режиссер клипа Queen "Богемская рапсодия" Брюс Говерс. Причиной смерти 82-летнего продюсера стала острая респираторная инфекция.

