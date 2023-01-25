https://ria.ru/20230125/grin-1847320497.html
Умер "король рэпа" Бернард Грин
Умер "король рэпа" Бернард Грин - РИА Новости, 25.01.2023
Умер "король рэпа" Бернард Грин
В Германии скончался музыкант Бернард Грин, известный как B.G., The Prince of Rap. Об этом сообщил портал TV Foren. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:00
2023-01-25T15:00
2023-01-25T15:01
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Германии скончался музыкант Бернард Грин, известный как B.G., The Prince of Rap. Об этом сообщил портал TV Foren.Артисту было 57 лет. Причиной смерти послужил рак предстательной железы. Исполнитель родился в 1965 году в Вашингтоне. После прохождения военной службы он переехал в Германию. Продюсеры заметили рэпера на одном из фестивалей во Франкфурте-на-Майне и предложили сотрудничество. Артист обрел популярность после выхода сингла This Beat Is Hot в 1991 году. Главными хитами в его карьере стали треки Can We Get Enough? и The Colour of My Dreams.Однако в середине 90-х музыкант перестал выпускать сольные композиции. В 2003 году он стал работником музея в Висбадене. Ранее умер режиссер клипа Queen "Богемская рапсодия" Брюс Говерс. Причиной смерти 82-летнего продюсера стала острая респираторная инфекция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес
15:00 25.01.2023 (обновлено: 15:01 25.01.2023)
Умер "король рэпа" Бернард Грин
"Король рэпа" Бернард Грин умер в возрасте 57 лет
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
В Германии скончался музыкант Бернард Грин, известный как B.G., The Prince of Rap. Об этом сообщил
портал TV Foren.
Артисту было 57 лет. Причиной смерти послужил рак предстательной железы.
Исполнитель родился в 1965 году в Вашингтоне. После прохождения военной службы он переехал в Германию. Продюсеры заметили рэпера на одном из фестивалей во Франкфурте-на-Майне и предложили сотрудничество.
Артист обрел популярность после выхода сингла This Beat Is Hot в 1991 году. Главными хитами в его карьере стали треки Can We Get Enough? и The Colour of My Dreams.
Однако в середине 90-х музыкант перестал выпускать сольные композиции. В 2003 году он стал работником музея в Висбадене.
Ранее умер
режиссер клипа Queen "Богемская рапсодия" Брюс Говерс. Причиной смерти 82-летнего продюсера стала острая респираторная инфекция.