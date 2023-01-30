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Боюсь смерти родителей. "Страхи/Детские травмы"
Боюсь смерти родителей. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 30.01.2023
Боюсь смерти родителей. "Страхи/Детские травмы"
Отец Евгении — военный, служивший в горячих точках. Все детство девочка видела, как мать переживает за мужа, не находит себе места. Страх передался ребенку, и теперь Евгения, будучи взрослой, боится потерять родителей. Если мама с папой не поднимают трубку телефона или быстро не отвечают на сообщения, начинается паника. Как избавиться от тревоги?
2023-01-30T12:00
2023-01-30T12:00
2023-01-30T12:00
страхи
наталья лосева
психология
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Боюсь смерти родителей. "Страхи/Детские травмы"
Отец Евгении — военный, служивший в горячих точках. Все детство девочка видела, как мать переживает за мужа, не находит себе места. Страх передался ребенку, и теперь Евгения, будучи взрослой, боится потерять родителей. Если мама с папой не поднимают трубку телефона или быстро не отвечают на сообщения, начинается паника. Как избавиться от тревоги?
audio/mpeg
Боюсь смерти родителей. "Страхи/Детские травмы"
Отец Евгении — военный, служивший в горячих точках. Все детство девочка видела, как мать переживает за мужа, не находит себе места. Страх передался ребенку, и теперь Евгения, будучи взрослой, боится потерять родителей. Если мама с папой не поднимают трубку телефона или быстро не отвечают на сообщения, начинается паника. Как избавиться от тревоги?
audio/mpeg
Историю героини Евгении разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология
Боюсь смерти родителей. "Страхи/Детские травмы"
Отец Евгении — военный, служивший в горячих точках. Все детство девочка видела, как мать переживает за мужа, не находит себе места. Страх передался ребенку, и теперь Евгения, будучи взрослой, боится потерять родителей. Если мама с папой не поднимают трубку телефона или быстро не отвечают на сообщения, начинается паника. Как избавиться от тревоги?