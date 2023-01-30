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Бывший посол США предрек сложности для Байдена в согласовании помощи Киеву

Бывший посол США предрек сложности для Байдена в согласовании помощи Киеву - РИА Новости, 30.01.2023

Бывший посол США предрек сложности для Байдена в согласовании помощи Киеву

Президент США Джо Байден столкнется с трудностями при согласовании с конгрессом новых пакетов военной и экономической помощи Украине в случае затягивания... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:39

2023-01-30T18:39

2023-01-30T18:39

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сша

украина

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джо байден

майкл макфол

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден столкнется с трудностями при согласовании с конгрессом новых пакетов военной и экономической помощи Украине в случае затягивания конфликта до конца года без значимых достижений со стороны Киева, считает бывший посол США в России Майкл Макфол. "Если военные действия затянутся до конца года без значимых побед украинцев, администрации Байдена будет трудно получить подтверждение от конгресса нового пакета военной и экономической помощи", - пишет бывший посол в журнале Foreign Affairs. Совокупный объем военной помощи США Киеву уже достиг 27,8 миллиарда долларов с начала работы администрации президента США Джо Байдена, а с 2014 года - 29,9 миллиарда долларов. По мнению Макфола, особенную сложность для Белого дома будет представлять усиление предвыборной гонки с учетом того, что бывший президент США Дональд Трамп, который намерен баллотироваться в президенты в 2024 году и имеет сторонников в рядах действующих конгрессменов, "не является поклонником помощи Украине". Помимо Вашингтона, бывший посол также ждет усиления напряженности при обсуждении новой помощи Киеву и в европейских столицах при незначительных результатах Украины на поле боя. Палата представителей США в декабре одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов, затем его подписал президент США Джо Байден. Бюджет выделяет федеральному правительству до конца сентября 2023 года 1,7 триллиона долларов, включая 858 миллиардов на нужды обороны и 45 миллиардов в помощь Украине. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230130/summa-1848491129.html

https://ria.ru/20230130/posol-1848402500.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

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в мире, сша, украина, россия, джо байден, майкл макфол, дональд трамп, нато