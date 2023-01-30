В Испании раскрыли, как Россия заставила США "трепетать от ужаса"

16:03 30.01.2023 (обновлено: 16:28 30.01.2023)
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Rebelión: США поддерживают Украину из-за страха усиления БРИКС во главе с Россией
Вид на здание МИД в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Усиление политического и экономического влияния группы БРИКС во всем мире вызывает особое беспокойство у США, пишет обозреватель Хедельберто Лопес Бланш для Rebelión.
"Экономический прогресс стран — членов БРИКС и укрепление основ полицентричного мира, которые продвигаются государствами союза, заставили американское руководство трепетать от ужаса", — отметил автор статьи.
По его мнению, именно страх США потерять лидерство и стал причиной такой ярой поддержки киевских властей со стороны Вашингтона.
"Гегемония Соединенных Штатов ослабевает с появлением новых акторов на международной арене. Это вызывает напряжение внутри страны. Ведь американская имперская концепция объясняет, почему Вашингтон поощряет войну с Россией, используя марионеточный режим Зеленского и втягивая Европу в санкционную войну", — подчеркнул журналист.
При этом, как отмечает Бланш, западные страны игнорируют тот факт, что у России есть все виды сверхсовременного оружия в совокупности с неисчерпаемыми запасами природных ресурсов и "Москва явно не будет сидеть сложа руки".
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"Нет сомнения, что БРИКС во главе с Россией станет одним из гарантов нового более справедливого миропорядка", — подытожил обозреватель.
На минувшей неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на саммите БРИКС в ЮАР, который пройдет в августе, будет обсуждаться инициатива о создании валюты союза.
Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. К экономическому блоку также хотят присоединиться еще несколько стран — в их числе Аргентина и Иран. При этом, как отметил в конце прошлого года Лавров, объедение может трансформироваться в структуру из 15-17 стран, если удовлетворить все заявки на вступление.