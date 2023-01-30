https://ria.ru/20230130/ssha-1848448540.html
Минобороны помогло остановить военно-биологические программы США на Украине
Минобороны помогло остановить военно-биологические программы США на Украине - РИА Новости, 30.01.2023
Минобороны помогло остановить военно-биологические программы США на Украине
Благодаря Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:44
2023-01-30T15:44
2023-01-30T15:45
специальная военная операция на украине
россия
центральная азия
украина
игорь кириллов
пентагон
войска рхбз
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Благодаря Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы, сообщил в понедельник начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США. Он добавил, что "в связи с этим Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы". "Параллельно наращивается сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Сингапуром, Таиландом", - уточнил Кириллов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральная азия, украина, игорь кириллов, пентагон, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральная Азия, Украина, Игорь Кириллов, Пентагон, Войска РХБЗ
15:44 30.01.2023 (обновлено: 15:45 30.01.2023)
Минобороны помогло остановить военно-биологические программы США на Украине
Минобороны помогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине