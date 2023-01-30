https://ria.ru/20230130/ssha-1848448540.html

Минобороны помогло остановить военно-биологические программы США на Украине

Минобороны помогло остановить военно-биологические программы США на Украине - РИА Новости, 30.01.2023

Минобороны помогло остановить военно-биологические программы США на Украине

Благодаря Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:44

2023-01-30T15:44

2023-01-30T15:45

специальная военная операция на украине

россия

центральная азия

украина

игорь кириллов

пентагон

войска рхбз

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Благодаря Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы, сообщил в понедельник начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США. Он добавил, что "в связи с этим Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы". "Параллельно наращивается сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Сингапуром, Таиландом", - уточнил Кириллов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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центральная азия

украина

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Евгения Нефедова

россия, центральная азия, украина, игорь кириллов, пентагон, войска рхбз