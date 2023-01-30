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Минобороны помогло остановить военно-биологические программы США на Украине - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ssha-1848448540.html
Минобороны помогло остановить военно-биологические программы США на Украине
Минобороны помогло остановить военно-биологические программы США на Украине - РИА Новости, 30.01.2023
Минобороны помогло остановить военно-биологические программы США на Украине
Благодаря Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:44
2023-01-30T15:45
специальная военная операция на украине
россия
центральная азия
украина
игорь кириллов
пентагон
войска рхбз
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Благодаря Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы, сообщил в понедельник начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США. Он добавил, что "в связи с этим Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы". "Параллельно наращивается сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Сингапуром, Таиландом", - уточнил Кириллов.
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россия
центральная азия
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россия, центральная азия, украина, игорь кириллов, пентагон, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральная Азия, Украина, Игорь Кириллов, Пентагон, Войска РХБЗ
15:44 30.01.2023 (обновлено: 15:45 30.01.2023)
 
Минобороны помогло остановить военно-биологические программы США на Украине

Минобороны помогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине

© AP Photo / Daniel ColeМузей военной техники в Киеве, Украина
Музей военной техники в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Музей военной техники в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Благодаря Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы, сообщил в понедельник начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.
"Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины", - сказал Кириллов.
Он добавил, что "в связи с этим Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы". "Параллельно наращивается сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Сингапуром, Таиландом", - уточнил Кириллов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральная АзияУкраинаИгорь КирилловПентагонВойска РХБЗ
 
 
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