https://ria.ru/20230130/ssha-1848311214.html
Рябков заявил, что США не набрали квоту сотрудников для дипмиссии
Рябков заявил, что США не набрали квоту сотрудников для дипмиссии - РИА Новости, 30.01.2023
Рябков заявил, что США не набрали квоту сотрудников для дипмиссии
Вашингтон жалуется на нехватку персонала в посольстве в Москве, но по непонятным причинам США даже на треть не выбрали квоту в 455 сотрудников для дипмиссии,... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T09:04
2023-01-30T09:04
2023-01-30T09:22
москва
сергей рябков
барак обама
сша
вашингтон (штат)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820274624_0:665:2459:2048_1920x0_80_0_0_076357bd9951f17f429cdd873f2d64d1.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вашингтон жалуется на нехватку персонала в посольстве в Москве, но по непонятным причинам США даже на треть не выбрали квоту в 455 сотрудников для дипмиссии, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он отметил, что нынешняя дипломатическая конфронтация была инициирована американской стороной в 2016 году президентом Бараком Обамой и среди прочего сопровождалась захватом принадлежащих России на правах собственности шести объектов дипломатической недвижимости, а также массовыми высылками российских дипломатов. "Естественным образом последовали наши ответные меры, осуществлявшиеся на основе взаимности. Они были болезненно восприняты в Вашингтоне, где сразу стали жаловаться на возникшую нехватку персонала, умалчивая при этом, что квота посольства США в Москве, составляющая с того времени и по сей день 455 сотрудников, не выбрана даже на треть", - сказал Рябков. Поэтому, добавил он, Москва не считает оправданной "саму постановку вопроса о том, что мы должны сейчас запустить какой-то консультационный процесс или переговорный процесс по установлению неких квот на других уровнях или как-то еще". Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
https://ria.ru/20230130/konsultatsiya-1848309127.html
https://ria.ru/20230130/obmen-1848304568.html
москва
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820274624_150:700:1947:2048_1920x0_80_0_0_fff03340b9805c7a7e9a6bd0ce6fff5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей рябков, барак обама, сша, вашингтон (штат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва, Сергей Рябков, Барак Обама, США, Вашингтон (штат), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:04 30.01.2023 (обновлено: 09:22 30.01.2023)
Рябков заявил, что США не набрали квоту сотрудников для дипмиссии
Рябков: Вашингтон не набрал квоту сотрудников для дипмиссии, несмотря на жалобы
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вашингтон жалуется на нехватку персонала в посольстве в Москве, но по непонятным причинам США даже на треть не выбрали квоту в 455 сотрудников для дипмиссии, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Он отметил, что нынешняя дипломатическая конфронтация была инициирована американской стороной в 2016 году президентом Бараком Обамой
и среди прочего сопровождалась захватом принадлежащих России
на правах собственности шести объектов дипломатической недвижимости, а также массовыми высылками российских дипломатов.
"Естественным образом последовали наши ответные меры, осуществлявшиеся на основе взаимности. Они были болезненно восприняты в Вашингтоне, где сразу стали жаловаться на возникшую нехватку персонала, умалчивая при этом, что квота посольства США в Москве, составляющая с того времени и по сей день 455 сотрудников, не выбрана даже на треть", - сказал Рябков.
"На фоне фактического состава американской дипмиссии в Российской Федерации и, соответственно, численности наших диппредставительств в США, даже в рамках упомянутой мной квоты есть большой запас вакансий, строго говоря, это не вакансии, но возможности для увеличения штатного расписания. Если США на это не идут, соответственно, у них есть какие-то иные мотивы, причины и мы в них даже не будем разбираться", - отметил замминистра.
Поэтому, добавил он, Москва не считает оправданной "саму постановку вопроса о том, что мы должны сейчас запустить какой-то консультационный процесс или переговорный процесс по установлению неких квот на других уровнях или как-то еще".