https://ria.ru/20230130/ssha-1848311214.html

Рябков заявил, что США не набрали квоту сотрудников для дипмиссии

Рябков заявил, что США не набрали квоту сотрудников для дипмиссии - РИА Новости, 30.01.2023

Рябков заявил, что США не набрали квоту сотрудников для дипмиссии

Вашингтон жалуется на нехватку персонала в посольстве в Москве, но по непонятным причинам США даже на треть не выбрали квоту в 455 сотрудников для дипмиссии,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T09:04

2023-01-30T09:04

2023-01-30T09:22

москва

сергей рябков

барак обама

сша

вашингтон (штат)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вашингтон жалуется на нехватку персонала в посольстве в Москве, но по непонятным причинам США даже на треть не выбрали квоту в 455 сотрудников для дипмиссии, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он отметил, что нынешняя дипломатическая конфронтация была инициирована американской стороной в 2016 году президентом Бараком Обамой и среди прочего сопровождалась захватом принадлежащих России на правах собственности шести объектов дипломатической недвижимости, а также массовыми высылками российских дипломатов. "Естественным образом последовали наши ответные меры, осуществлявшиеся на основе взаимности. Они были болезненно восприняты в Вашингтоне, где сразу стали жаловаться на возникшую нехватку персонала, умалчивая при этом, что квота посольства США в Москве, составляющая с того времени и по сей день 455 сотрудников, не выбрана даже на треть", - сказал Рябков. Поэтому, добавил он, Москва не считает оправданной "саму постановку вопроса о том, что мы должны сейчас запустить какой-то консультационный процесс или переговорный процесс по установлению неких квот на других уровнях или как-то еще". Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

https://ria.ru/20230130/konsultatsiya-1848309127.html

https://ria.ru/20230130/obmen-1848304568.html

москва

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, сергей рябков, барак обама, сша, вашингтон (штат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)