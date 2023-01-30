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Рябков заявил, что США не набрали квоту сотрудников для дипмиссии - РИА Новости, 30.01.2023
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Рябков заявил, что США не набрали квоту сотрудников для дипмиссии
Рябков заявил, что США не набрали квоту сотрудников для дипмиссии - РИА Новости, 30.01.2023
Рябков заявил, что США не набрали квоту сотрудников для дипмиссии
Вашингтон жалуется на нехватку персонала в посольстве в Москве, но по непонятным причинам США даже на треть не выбрали квоту в 455 сотрудников для дипмиссии,... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T09:04
2023-01-30T09:22
москва
сергей рябков
барак обама
сша
вашингтон (штат)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вашингтон жалуется на нехватку персонала в посольстве в Москве, но по непонятным причинам США даже на треть не выбрали квоту в 455 сотрудников для дипмиссии, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он отметил, что нынешняя дипломатическая конфронтация была инициирована американской стороной в 2016 году президентом Бараком Обамой и среди прочего сопровождалась захватом принадлежащих России на правах собственности шести объектов дипломатической недвижимости, а также массовыми высылками российских дипломатов. "Естественным образом последовали наши ответные меры, осуществлявшиеся на основе взаимности. Они были болезненно восприняты в Вашингтоне, где сразу стали жаловаться на возникшую нехватку персонала, умалчивая при этом, что квота посольства США в Москве, составляющая с того времени и по сей день 455 сотрудников, не выбрана даже на треть", - сказал Рябков. Поэтому, добавил он, Москва не считает оправданной "саму постановку вопроса о том, что мы должны сейчас запустить какой-то консультационный процесс или переговорный процесс по установлению неких квот на других уровнях или как-то еще". Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230130/konsultatsiya-1848309127.html
https://ria.ru/20230130/obmen-1848304568.html
москва
сша
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москва, сергей рябков, барак обама, сша, вашингтон (штат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва, Сергей Рябков, Барак Обама, США, Вашингтон (штат), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:04 30.01.2023 (обновлено: 09:22 30.01.2023)
 
Рябков заявил, что США не набрали квоту сотрудников для дипмиссии

Рябков: Вашингтон не набрал квоту сотрудников для дипмиссии, несмотря на жалобы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вашингтон жалуется на нехватку персонала в посольстве в Москве, но по непонятным причинам США даже на треть не выбрали квоту в 455 сотрудников для дипмиссии, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Он отметил, что нынешняя дипломатическая конфронтация была инициирована американской стороной в 2016 году президентом Бараком Обамой и среди прочего сопровождалась захватом принадлежащих России на правах собственности шести объектов дипломатической недвижимости, а также массовыми высылками российских дипломатов.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
08:56
Рябков: Россия готовится к консультации с США по двусторонним отношениям
"Естественным образом последовали наши ответные меры, осуществлявшиеся на основе взаимности. Они были болезненно восприняты в Вашингтоне, где сразу стали жаловаться на возникшую нехватку персонала, умалчивая при этом, что квота посольства США в Москве, составляющая с того времени и по сей день 455 сотрудников, не выбрана даже на треть", - сказал Рябков.
"На фоне фактического состава американской дипмиссии в Российской Федерации и, соответственно, численности наших диппредставительств в США, даже в рамках упомянутой мной квоты есть большой запас вакансий, строго говоря, это не вакансии, но возможности для увеличения штатного расписания. Если США на это не идут, соответственно, у них есть какие-то иные мотивы, причины и мы в них даже не будем разбираться", - отметил замминистра.
Поэтому, добавил он, Москва не считает оправданной "саму постановку вопроса о том, что мы должны сейчас запустить какой-то консультационный процесс или переговорный процесс по установлению неких квот на других уровнях или как-то еще".
Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
08:11
Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными, заявил Рябков
 
МоскваСергей РябковБарак ОбамаСШАВашингтон (штат)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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