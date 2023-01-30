В Челябинской области мужчине дали 22 года колонии за изнасилования
В Челябинске мужчине дали 22 года колонии за изнасилования и убийства в 1992 году
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 30 янв – РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Челябинской области, обвиняемого в изнасиловании и убийстве в 1992 году двух девушек в садовом доме, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, подсудимый с соучастником, который находится в розыске и уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сентябре 1992 года в состоянии алкогольного опьянения в садовом доме, расположенном в СНТ "Калинушка" (город Миасс), изнасиловали двух девушек. На следующий день они девушек задушили и закопали тела в лесу. В 1993 году возбужденное уголовное дело было приостановлено за отсутствием подозреваемых. И только в январе 2022 года предварительное следствие по делу возобновили в связи с установлением причастности к преступлению подсудимого и его соучастника.
"Миасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Приговором суда с учетом рецидива виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 131 УК РСФСР (изнасилование), пунктами "е", "з" части 2 статьи 102 УК РСФСР (убийство), уточняется в сообщении.
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