https://ria.ru/20230130/spg-1848543964.html

Германия стремится ограничить импорт российского СПГ, пишут СМИ

Германия стремится ограничить импорт российского СПГ, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023

Германия стремится ограничить импорт российского СПГ, пишут СМИ

Правительство Германии стремится ограничить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве дополнительных усилий по сокращению зависимости от... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T23:16

2023-01-30T23:16

2023-01-30T23:16

экономика

цены на нефть

германия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство Германии стремится ограничить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве дополнительных усилий по сокращению зависимости от поставок энергоресурсов из России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные документы. "Федеральное правительство не поддерживает закупку российского СПГ. Федеральное правительство проинформировало компании, что оно предпримет необходимые меры, чтобы исключить закупки российского СПГ, если это возможно", - приводит агентство ответ заместителя министра энергетики Патрика Грайхена (Patrick Graichen) на ряд вопросов консервативных депутатов. Как сообщает агентство, в документе указывается, что в будущем компании будут обязаны информировать о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает 5 террават-час.

https://ria.ru/20230129/krizis-1848278567.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, германия, россия