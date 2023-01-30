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Германия стремится ограничить импорт российского СПГ, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023
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Германия стремится ограничить импорт российского СПГ, пишут СМИ
Германия стремится ограничить импорт российского СПГ, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023
Германия стремится ограничить импорт российского СПГ, пишут СМИ
Правительство Германии стремится ограничить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве дополнительных усилий по сокращению зависимости от... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T23:16
2023-01-30T23:16
экономика
цены на нефть
германия
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство Германии стремится ограничить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве дополнительных усилий по сокращению зависимости от поставок энергоресурсов из России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные документы. "Федеральное правительство не поддерживает закупку российского СПГ. Федеральное правительство проинформировало компании, что оно предпримет необходимые меры, чтобы исключить закупки российского СПГ, если это возможно", - приводит агентство ответ заместителя министра энергетики Патрика Грайхена (Patrick Graichen) на ряд вопросов консервативных депутатов. Как сообщает агентство, в документе указывается, что в будущем компании будут обязаны информировать о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает 5 террават-час.
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экономика, цены на нефть, германия, россия
Экономика, Цены на нефть, Германия, Россия
23:16 30.01.2023
 
Германия стремится ограничить импорт российского СПГ, пишут СМИ

Вloomberg: правительство Германии стремится ограничить импорт российского СПГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство Германии стремится ограничить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве дополнительных усилий по сокращению зависимости от поставок энергоресурсов из России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные документы.
"Согласно правительственному документу... правительство Германии хочет ограничить импорт российского СПГ, тем самым дополняя усилия по снижению своей зависимости от поставок энергоресурсов в страну", - пишет агентство.
"Федеральное правительство не поддерживает закупку российского СПГ. Федеральное правительство проинформировало компании, что оно предпримет необходимые меры, чтобы исключить закупки российского СПГ, если это возможно", - приводит агентство ответ заместителя министра энергетики Патрика Грайхена (Patrick Graichen) на ряд вопросов консервативных депутатов.
Как сообщает агентство, в документе указывается, что в будущем компании будут обязаны информировать о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает 5 террават-час.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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