https://ria.ru/20230130/spetsoperatsiya-1848331598.html

Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую САУ "Гвоздика"

Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 30.01.2023

Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую САУ "Гвоздика"

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет украинских войск вместе с расчетами... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:49

2023-01-30T10:49

2023-01-30T10:49

специальная военная операция на украине

херсон

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет украинских войск вместе с расчетами этих орудий и боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе села Тягинка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика". Потери (противника) - три "двухсотых" (погибших - ред.), двое "трехсотых" (раненых - ред.). В районе населенного пункта Белозерка (уничтожен украинский) миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом. Потери (противника) - четыре убитых, трое раненых", - сказал собеседник агентства.

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсон, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф