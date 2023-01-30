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Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую САУ "Гвоздика"
Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 30.01.2023
Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую САУ "Гвоздика"
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет украинских войск вместе с расчетами... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:49
2023-01-30T10:49
2023-01-30T10:49
специальная военная операция на украине
херсон
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет украинских войск вместе с расчетами этих орудий и боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе села Тягинка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика". Потери (противника) - три "двухсотых" (погибших - ред.), двое "трехсотых" (раненых - ред.). В районе населенного пункта Белозерка (уничтожен украинский) миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом. Потери (противника) - четыре убитых, трое раненых", - сказал собеседник агентства.
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Источник: артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую САУ "Гвоздика"
Артиллеристы уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" и миномет на правом берегу Днепра под Херсоном