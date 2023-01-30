https://ria.ru/20230130/spch-1848524753.html

СПЧ направил за рубеж новую подборку материалов с преступлениями Киева

СПЧ направил за рубеж новую подборку материалов с преступлениями Киева - РИА Новости, 30.01.2023

СПЧ направил за рубеж новую подборку материалов с преступлениями Киева

Совет по правам человека при президенте России направил в международные организации двенадцатую подборку материалов о преступлениях киевского режима, сообщила... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T20:11

2023-01-30T20:11

2023-01-30T20:43

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России направил в международные организации двенадцатую подборку материалов о преступлениях киевского режима, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.СПЧ регулярно отправляет материалы о преступлениях вооруженных сил Украины в международные организации, дипломатические представительства и ведущие мировые СМИ."Совет начал рассылку за рубеж уже двенадцатой по счету подборки материалов с преступлениями ВСУ и нацбатальонов против мирного населения и российских военнослужащих. В нее вошли многочисленные фото- и видеофакты за ноябрь-декабрь 2022 года", — говорится в заявлении.Как отметили в пресс-службе, в эту подборку вошли видеоматериалы, где показана казнь пленных российских военнослужащих в Макеевке, получившая широкую огласку в ноябре прошлого года. "Тяжелые вооружения, поставляемые странами НАТО, регулярно используются для разрушения гражданских объектов и убийства мирных жителей. Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей военной поддержки", — сообщается в сопроводительном письме главы СПЧ Валерия Фадеева. Видео, на котором украинские военные застрелили более десяти сдавшихся в плен российских солдат, появилось в интернете в ноябре прошлого года. В Министерстве обороны заявили, что ВСУ сделали это намеренно. В оборонном ведомстве подчеркнули, что Владимиру Зеленскому и его приспешникам придется ответить "перед судом истории, народами России и Украины за каждого замученного и убитого российского военнопленного".Глава СПЧ назвал произошедшее демонстративным вызывающим преступлением и отметил, что потребует провести международное расследование. Ролик направили в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва сама займется поисками украинских боевиков, расстрелявших российских военных. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, западные страны оставляли без внимания свидетельства преступлений киевских властей, что делает американских и европейских кураторов соучастниками.

https://ria.ru/20221227/prestupleniya-1841752086.html

https://ria.ru/20221107/prestupleniya-1829548768.html

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, киев, валерий фадеев, вооруженные силы украины, нато, россия